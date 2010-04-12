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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6779678067816782

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:43

  bub-har написав:
  bub-har написав:
  Tolevas написав:А укрепляж с 5,05 на 4,85 при Юле перед 2008-м не напомнило?
Смутно! Наверное многие были счастливы от правления юли!
А, это наверное тогда когда курс опустился до 4,85,а потом бахнул на 8,а потом на 13 и опустился на 8 и овощ принял хозяйство и прекрасно с ним справился!


Да, именно тогда. Что забавно, на ЧР тогда был постоянно курс еще ниже официального.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:45

  pesikot написав:
  bub-har написав:первом посте подробно изложил чем держат стабильность эти!

Это был поток бессвязного текста, без объяснения причин и следствий.
Вы далеки от текущих валютных ситуаций.
Кроме эмоционального "эти будут держать па 28". За счёт займов ? с займами сейчас проблем-с, а курс падает. Избыток предложения доллара на межбанке и наличие гривны установило равновесный курс на межбанке.
Наличный рынок подтвердил тренд


Гадаю, що людина описала як могла один з можливих сценаріїв. І Я б його не відкидав.

Причина - вибори. Треба показувати покращення, на фоні підняття комуналки і урізання субсидій населенню. Оскільки у цієї влади к-сть досягнень в розвитку економіки ледве в жменю зібрати, є ймовірність, що будуть видавати бажане за дійсне, тобто тримати курс з усіх сил щоб показати стабілізацію економіки чи навіть перелом.
Наслідки ? А коли в нашій владі думали про наслідки ? Хто і коли за них ніс відповідальність ?
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в П'ят 16 лис, 2018 00:49, всього редагувалось 1 раз.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:48

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:Да, именно тогда. Что забавно, на ЧР тогда был постоянно курс еще ниже официального.
ну тогда подтверждается,что она девальвирует гришу и всё свалит на папередныков! вообщем она покажет кузькину мать :?
bub-har
 
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