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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6780678167826783>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:43

  bub-har написав:
  bub-har написав:
  Tolevas написав:А укрепляж с 5,05 на 4,85 при Юле перед 2008-м не напомнило?
Смутно! Наверное многие были счастливы от правления юли!
А, это наверное тогда когда курс опустился до 4,85,а потом бахнул на 8,а потом на 13 и опустился на 8 и овощ принял хозяйство и прекрасно с ним справился!


Да, именно тогда. Что забавно, на ЧР тогда был постоянно курс еще ниже официального.
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:45

  pesikot написав:
  bub-har написав:первом посте подробно изложил чем держат стабильность эти!

Это был поток бессвязного текста, без объяснения причин и следствий.
Вы далеки от текущих валютных ситуаций.
Кроме эмоционального "эти будут держать па 28". За счёт займов ? с займами сейчас проблем-с, а курс падает. Избыток предложения доллара на межбанке и наличие гривны установило равновесный курс на межбанке.
Наличный рынок подтвердил тренд


Гадаю, що людина описала як могла один з можливих сценаріїв. І Я б його не відкидав.

Причина - вибори. Треба показувати покращення, на фоні підняття комуналки і урізання субсидій населенню. Оскільки у цієї влади к-сть досягнень в розвитку економіки ледве в жменю зібрати, є ймовірність, що будуть видавати бажане за дійсне, тобто тримати курс з усіх сил щоб показати стабілізацію економіки чи навіть перелом.
Наслідки ? А коли в нашій владі думали про наслідки ? Хто і коли за них ніс відповідальність ?
Востаннє редагувалось Львівський БатяР в П'ят 16 лис, 2018 00:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:48

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:Да, именно тогда. Что забавно, на ЧР тогда был постоянно курс еще ниже официального.
ну тогда подтверждается,что она девальвирует гришу и всё свалит на папередныков! вообщем она покажет кузькину мать :?
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 01:09

  bub-har написав:
  Tolevas написав:А укрепляж с 5,05 на 4,85 при Юле перед 2008-м не напомнило?
Смутно! Наверное многие были счастливы от правления юли!


как не крути , именно при правительстве Тимошенко были лучшие показатели экономики за всю историю современной Украины как по темпам роста ВВП :

Зображення

так и по наполнению золотовалютных резервов :

Зображення

При достаточно стабильной гривне в период глобального экономического кризиса.

ну тогда подтверждается,что она девальвирует гришу и всё свалит на папередныков! вообщем она покажет кузькину мать :?


Как "янукович отлично справился с курсом" вместе со своими экономистами, по совместительству нынешними , действительно показавшим всем кузькину мать в виде обвала гривны в 3 раза, тоже видно как по динамике ЗВР, так и по динамике курса 2013-2018. При всем этом пиная на папередников, при которых как ВВП так и ЗВР росли рекордными для Украины темпами. Все с точностью до наоборот. Какая же у людей короткая память.
Востаннє редагувалось Surfer в П'ят 16 лис, 2018 01:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 01:20

Re: Валютный рынок в контексте

  Surfer написав:При достаточно стабильной гривне в период глобального экономического кризиса.


Опустить с 5,05 на 4,85, полностью дезориентировав народ, кинувшийся в гривню, перед скачком на 8 и потом почти до 10 - это стабильность? Кто заявлял на голубом глазу "Криза нас омине"?
Лично мне при Юле было прекрасно. Но может быть просто я был моложе и здоровее?
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 01:25

  Surfer написав:
  bub-har написав:
  Tolevas написав:А укрепляж с 5,05 на 4,85 при Юле перед 2008-м не напомнило?
Смутно! Наверное многие были счастливы от правления юли!


как не крути , именно при правительстве Тимошенко были лучшие показатели экономики за всю историю современной Украины как по темпам роста ВВП :

Зображення

так и по наполнению золотовалютных резервов :
Зображення

При достаточно стабильной гривне в период глобального экономического кризиса.

ну тогда подтверждается,что она девальвирует гришу и всё свалит на папередныков! вообщем она покажет кузькину мать :?


Как "янукович отлично справился с курсом" вместе со своими экономистами, по совместительству нынешними , действительно показавшим всем кузькину мать в виде обвала гривны в 3 раза, тоже видно как по динамике ЗВР, так и по динамике курса 2013-2018. При всем этом пиная на папередников. Все с точностью до наоборот. Какая же у людей короткая память.
Я в шоке! Ну да,ну да,голосуйте за пуйловскую подстилку и дальше! Так и живём! Она точно покажет кузькину мать всем! А НАСЧЁТ ЗВР,так не с подачи ли парашенко пост на главу нбу приняла баба лера(в аду ей гореть) с ликвидацией большой кучи банков(ну конечно моек,а как же) и обесцениванием гриши! Почему раньше не занимали под 10% годовых? или тупо не принимали меры? а начали именно сейчас?ответ:чтобы парашенко багатело-это было всё по его указу и проклятых пендосов,которых давно пора превратить в радиоактивную пыль и засунуть взад им ихние ничтожные клочки бумаги!
!Вообщем я против этих тварей,а вы все как хотите!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 01:42

  Tolevas написав:
  Surfer написав:При достаточно стабильной гривне в период глобального экономического кризиса.


Опустить с 5,05 на 4,85, полностью дезориентировав народ, кинувшийся в гривню, перед скачком на 8 и потом почти до 10 - это стабильность? Кто заявлял на голубом глазу "Криза нас омине"?
Лично мне при Юле было прекрасно. Но может быть просто я был моложе и здоровее?


давайте про 10 и 13 сказки не рассказывать, приплетая сиюминутные спекулятивные значения курсов. Курс опустился с 5 до 8. Что это если не "омынувшая крыза" во время глобального экономического кризиса в сравнении с обвалом с 8 до 28 (заметьте не пишу 35-40, которые тоже имели место) ? И плюс ко всему там четко прослеживалась конфликтная ситуация Ю-Я и шок ЮВТ по этому поводу - поскольку гривна не должна была так проседать. Тогда вспоминался аналогичный по характеру обвал 98 года в бытность Юща в НБУ, ну и в 2008 Ющ не утратил реальных рычагов в НБУ и со стельмахом могли подгадить "невистке" накануне выборов. Эти моменты тогда плотно обсуждались, но как бы там ни было - по сравнению с девалом 14-15 годов девальвация с 5 до 8 в мировой кризис - это действительно относительная стабильность. Можете еще сравнить с обвалом 98-99 когда гривна с 2 обвалилась до 5. Как вам больше нравится.

Лично мне при Юле было прекрасно. Но может быть просто я был моложе и здоровее?


Не только вам было хорошо во время правительства Ющенко-Тимошенко - это был действительно расцвет экономики Украины. Как говаривал Ющ - к нему можно по разному относиться, но как экономисту ему верить можно , по его словам это было лучшее время экономики Украины с начала 90х : "это самая успешная пятилетка в истории Украины".
Востаннє редагувалось Surfer в П'ят 16 лис, 2018 01:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 01:45

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:Лично мне при Юле было прекрасно. Но может быть просто я был моложе и здоровее?
а мне нравился Кучма,и я ненавижу кравчука,котрый сдал Украину с потрохами и повёлся на какой то галимый меморандум! ЧТОБЫ ОН СДОХ! Кстати при этом ничтожестве платили помоему 30% в месяц во всяких довериях и укранских бцдынках селену! Помню папа на меня оформил аж 20к купонов и надеялся,что я стану миллионером!
Востаннє редагувалось bub-har в П'ят 16 лис, 2018 01:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 01:51

  bub-har написав:
  Tolevas написав:Лично мне при Юле было прекрасно. Но может быть просто я был моложе и здоровее?
а мне нравился Кучма,и я ненавижу кравчука,котрый сдал Украину с потрохами и повёлся на какой то галимый меморандум! ЧТОБЫ ОН СДОХ!


все смешалось в этой зомбированной голове , подстилки , меморандумы , кучмы. Будапештский меморандум подписал как раз Кучма, а не Кравчук которого вы ненавидите за Кучму. Вот он классический избиратель с загаженными вбросами мозгами без капли критического мышления. Такие навыбирают, как всегда.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 02:06

Surfer

Самые высокие темпы роста ВВП были при президенте Кучме и премьере Яныке - с цифрами не поспоришь, как бы ни хотелось (да и на вашем графике видно). Правда, этот рост был в том числе за счет газового допинга (импорт - 50 долларов за 1000 кубов).

А рекордный рост ЗВР в период Тимошенко связан, без преувеличения, с фонтанированием денег на развивающиеся рынки до момента ипотечного кризиса 2007-2008 гг в США и последовавшего за ним мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.

Вспомните кредитное безумие в 2006-2008 - валюта текла рекой. И платежный баланс сводился с профицитом несмотря на гигантский дефицит торгового баланса.

А после начала кризиса, когда капитал побежал назад в США, украинские ЗВР щедро пополнил МВФ.

Персональное влияние Тимошенко на эти большие процессы не определяющее.

Ну и нельзя не вспомнить газовую сделку ЮВТ с путиным - это однозначно был междусобойчик. Газ для Украины стал на 100-150 долларов дороже, чем для Германии, и это в то время, когда СП1 еще не работал, то есть Германия получала газпромовский газ через украинскую ГТС.

Чтобы понять абсурдность, представьте, что поездка на такси с Академгородка на Шулявку стоит дороже, чем на Троещину.

И объем закупки здесь тоже не причем. В те годы Украины еще импортировала до 50 млрд кубов, что сопоставимо с объемами поставок российского газа немцам
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 16 лис, 2018 02:09, всього редагувалось 1 раз.
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