Додано: П'ят 16 лис, 2018 01:42

Tolevas написав: Surfer написав: При достаточно стабильной гривне в период глобального экономического кризиса. При достаточно стабильной гривне в период глобального экономического кризиса.



Опустить с 5,05 на 4,85, полностью дезориентировав народ, кинувшийся в гривню, перед скачком на 8 и потом почти до 10 - это стабильность? Кто заявлял на голубом глазу "Криза нас омине"?

Лично мне при Юле было прекрасно. Но может быть просто я был моложе и здоровее? Опустить с 5,05 на 4,85, полностью дезориентировав народ, кинувшийся в гривню, перед скачком на 8 и потом почти до 10 - это стабильность? Кто заявлял на голубом глазу "Криза нас омине"?Лично мне при Юле было прекрасно. Но может быть просто я был моложе и здоровее?

Лично мне при Юле было прекрасно. Но может быть просто я был моложе и здоровее?

давайте про 10 и 13 сказки не рассказывать, приплетая сиюминутные спекулятивные значения курсов. Курс опустился с 5 до 8. Что это если не "омынувшая крыза" во время глобального экономического кризиса в сравнении с обвалом с 8 до 28 (заметьте не пишу 35-40, которые тоже имели место) ? И плюс ко всему там четко прослеживалась конфликтная ситуация Ю-Я и шок ЮВТ по этому поводу - поскольку гривна не должна была так проседать. Тогда вспоминался аналогичный по характеру обвал 98 года в бытность Юща в НБУ, ну и в 2008 Ющ не утратил реальных рычагов в НБУ и со стельмахом могли подгадить "невистке" накануне выборов. Эти моменты тогда плотно обсуждались, но как бы там ни было - по сравнению с девалом 14-15 годов девальвация с 5 до 8 в мировой кризис - это действительно относительная стабильность. Можете еще сравнить с обвалом 98-99 когда гривна с 2 обвалилась до 5. Как вам больше нравится.Не только вам было хорошо во время правительства Ющенко-Тимошенко - это был действительно расцвет экономики Украины. Как говаривал Ющ - к нему можно по разному относиться, но как экономисту ему верить можно , по его словам это было лучшее время экономики Украины с начала 90х : "это самая успешная пятилетка в истории Украины".