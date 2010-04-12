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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 02:07
Surfer написав:
Такие навыбирают, как всегда.
ну выбирай своей зомбированой головой свою!Пусть и дальше грабят Украину!P.S.На счёт Кучмы не знал,думал это кравчук сделал! тогда он тоже негодяй,хотя при нём и нормально жилось(золотые годы)P.S. КСТАТИ при первой попытке взять Тузлу,мне понравились слова Еханурова,или чьито,что " за Тузлу можно получить и по тузле" и что Украина примет все меры и Тузлу в итоге не отдали! Почему же потом не начали принимать меры! Например,я бы принял меры,зная,что сосед у меня что-то хочет огттяпать!
Востаннє редагувалось bub-har
в П'ят 16 лис, 2018 02:24, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 02:08
bub-har написав: bub-har написав: Tolevas написав:
А укрепляж с 5,05 на 4,85 при Юле перед 2008-м не напомнило?
Смутно! Наверное многие были счастливы от правления юли!
А, это наверное тогда когда курс опустился до 4,85,а потом бахнул на 8,а потом на 13 и опустился на 8 и овощ принял хозяйство и прекрасно с ним справился!
Извините но курс в 2008 не бахал на 8 сразу, а медленно ( по нынешним меркам) рос до 5,0. И курс 5,10 был не один день, и банки в это время без проблем бакс продавали и конвертировали суммы свыше 100 000 гривен на долларовый депозит. И какие в то время были банки - все для народа !!! И не было тогда такого курса по 13.
Востаннє редагувалось Kvartal-34
в П'ят 16 лис, 2018 02:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 02:10
zРадио написав:
Ну и нельзя не вспомнить газовую сделку ЮВТ с путиным - это однозначно был междусобойчик.
Это был грабёж Украины!
Востаннє редагувалось bub-har
в П'ят 16 лис, 2018 02:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 02:13
Kvartal-34 написав:
И не было тогда такого курса по 13.
я же говорю,что смутно помню,но помню,что курс стал 8,а потом 13,а потом опять 8!
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