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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6780678167826783

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 02:07

Re: Валютный рынок в контексте

  Surfer написав:Такие навыбирают, как всегда.
ну выбирай своей зомбированой головой свою!Пусть и дальше грабят Украину!P.S.На счёт Кучмы не знал,думал это кравчук сделал! тогда он тоже негодяй,хотя при нём и нормально жилось(золотые годы)P.S. КСТАТИ при первой попытке взять Тузлу,мне понравились слова Еханурова,или чьито,что " за Тузлу можно получить и по тузле" и что Украина примет все меры и Тузлу в итоге не отдали! Почему же потом не начали принимать меры! Например,я бы принял меры,зная,что сосед у меня что-то хочет огттяпать!
Востаннє редагувалось bub-har в П'ят 16 лис, 2018 02:24, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 02:08

  bub-har написав:
  bub-har написав:
  Tolevas написав:А укрепляж с 5,05 на 4,85 при Юле перед 2008-м не напомнило?
Смутно! Наверное многие были счастливы от правления юли!
А, это наверное тогда когда курс опустился до 4,85,а потом бахнул на 8,а потом на 13 и опустился на 8 и овощ принял хозяйство и прекрасно с ним справился!

Извините но курс в 2008 не бахал на 8 сразу, а медленно ( по нынешним меркам) рос до 5,0. И курс 5,10 был не один день, и банки в это время без проблем бакс продавали и конвертировали суммы свыше 100 000 гривен на долларовый депозит. И какие в то время были банки - все для народа !!! И не было тогда такого курса по 13.
Востаннє редагувалось Kvartal-34 в П'ят 16 лис, 2018 02:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 02:10

Re: Валютный рынок в контексте

  zРадио написав:Ну и нельзя не вспомнить газовую сделку ЮВТ с путиным - это однозначно был междусобойчик.
Это был грабёж Украины!
Востаннє редагувалось bub-har в П'ят 16 лис, 2018 02:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 02:13

Re: Валютный рынок в контексте

  Kvartal-34 написав:И не было тогда такого курса по 13.
я же говорю,что смутно помню,но помню,что курс стал 8,а потом 13,а потом опять 8!
bub-har
 
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