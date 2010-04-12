Вспомните кредитное безумие в 2006-2008 - валюта текла рекой. И платежный баланс сводился с профицитом несмотря на гигантский дефицит торгового баланса.
По поводу "кредитного безумия"
Сколько Украина заняла у МВФ при Ющенко, Януковиче и Порошенко: инфографика
Украина сотрудничает с фондом с 1994 года
Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) длится уже 22 года и включает шесть этапов. И если при Леониде Кучме страна практически не брала деньги у кредиторов, то больше всего средств было получено в последние годы, пишет "Слово и Дело".
На первом этапе сотрудничество проходило в рамках программы МВФ "Механизм финансирования системных преобразований" (1994-1995 годы). Это был инструмент поддержки стран, осуществлявших переход от плановой экономики к свободному рынку. Украина пользовалась кредитной линией объемом $760 миллионов.
Во время второго этапа (1995-1998 годы) Украина уже привлекла $1,9 млрд на стабилизацию экономической ситуации. Условия финансирования в этот период пересматривались несколько раз, однако в марте 1998 года МВФ прекратил программу, поскольку правительство не выполнило условия Фонда относительно показателя дефицита Бюджета и максимальных темпов роста денежной базы.
На третьем этапе (1998-2002 годы) Украина привлекла $1,6 миллиардов. Правительству так и не удалось справиться с задолженностью по возмещению НДС и ликвидировать налоговые привилегии для крупных налогоплательщиков, как того требовал МВФ. Были и другие нерешенные проблемы. Но Украина добилась изначальных целей программы. В 2001 году ВВП вырос на 9,1%, инфляция была на уровне 6,1%, а золотовалютных резервов хватало уже почти на 8 недель импорта.
В ходе четвертого этапа сотрудничества (2002-2008 годы) Кабинет министров среди приемлемых форм дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ выбрал программу "Предупредительный стенд-бай". Однако в ходе этой программы сотрудничество свелось до уровня технической помощи, и реальных денег Украина не получала, чему в немалой степени способствовало экономическое восстановление, которое переживала наша страна в середине нулевых.
В 2008-2013 годах (пятый этап) программа расширенного финансирования предусматривала $16 миллиардов. Украина должна была решать вопрос дефицита Госбюджета, проблему цен на энергоносители и девальвировать гривню. На непопулярные меры правительство Николая Азарова идти не хотело, и Украина стремительными темпами начала наращивать государственный долг и тратить ЗВР. В целом в рамках этой программы Украина получила три транша общим объемом около $10,6 миллиардов.
На нынешнем этапе сотрудничества с МВФ программой расширенного финансирования предусмотрено порядка $17 миллиардов. К настоящему времени страна получила первый транш объемом $5 млрд, второй — $1,7 млрд и третий — $1 миллиард.
Очередной миф о злых папередниках , особенно Тимошенко, набравших кучу кредитов. Когда по факту кредитное безумие имеет место именно сейчас - именно нынешние в рекордсменах. И что нынешние сильно нарастили ЗВР ? НЕТ ! Еле вырулили к уровню 2014 года, обесценив при этом гривну в 3 раза. Так что заслуга правительства Тимошенко все таки есть.
zРадио написав:Ну и нельзя не вспомнить газовую сделку ЮВТ с путиным - это однозначно был междусобойчик. Газ для Украины стал на 100-150 долларов дороже, чем для Германии, и это в то время, когда СП1 еще не работал, то есть Германия получала газпромовский газ через украинскую ГТС.
Чтобы понять абсурдность, представьте, что поездка на такси с Академгородка на Шулявку стоит дороже, чем на Троещину.
Опять старый баян. Карта газовых цен в Европе 2011 год :
Дешевле только у Беларуси. Где "междусобойчик" ? Любопытны цены Польши которые действительно дороже Германии. Допускаю что в какие то моменты цены Украины могли быть дороже немецких, хотя по приведенной карте это не так. Вывод здесь один - цены газпрома - инструмент ПОЛИТИЧЕСКОГО давления на ближайших соседей. И никакого такси ни шулявки ни троещины здесь НЕТ ! Еще один аргумент - у германии , франции есть альтернативы поставок газа - и как следствие козыри для торгов с газпромом. У Украины до реализации реверсных поставок их не было. Еще аргумент - сравнить цены балтийских стран относительно белорусской ГТС в сравнении с ценам Украины. ГДЕ МЕЖДУСОБОЙЧИК ? в Балтии или Украине ? Там кого то посадили ? НЕТ для ближайших соседей раши честной , линейной "таксишной" формулы на газ. Есть инструмент газовой войны и политического давления. Только в Украине для недалеких уже вторые властители используют один и тот же "аргумент" для борьбы с все теми же политическими конкурентами.
Вы неправильно поняли мой тезис о "кредитном безумии". Я не о государственных долгах говорил, а о корпоративных и частных. Я объяснял, откуда брался резерв на пополнение ЗВР - международные инвесторы были склонны к риску, всем казалось, что рост будет длиться вечно, поэтому в 2005-2008 гг капитал кочевал в развивающиеся экономики, в том числе Украину, в поисках большей доходности.
В те годы это породило невероятное количество валютных долгов - и населения, и корпораций. Притока валюты хватало и на покрытие внешнеторгового дефицита, и на пополнение ЗВР.
Что касается сравнения закупочных цен газа в Европе - не 2011 покажите, а 2009. С 2010-го действовала спец. скидка (Харьковские соглашения) в 100 долларов на 1000 кубов. Прибавьте их к той цене, что у вас на картинке, и только подтвердите мое утверждение - цена по формуле, подписанной ЮВТ с путиным, была выше, чем немецкая цена. Поэтому междусобойчик - очевидный факт.
И думаю, все помнят, что ЮВТ была удобна и симпатична путину - чего стоит только "мазурик, угнавший самолет" (с) Если забыли, то гуглите. И как путин негодовал по факту посадки ЮВТ Яныком - тоже ведь факт...
.Только за сегодняшний день, по информации портала "Курс Денег", регулятор приобрел порядка 30 млн. долларов.
За прошлую неделю ему удалось пополнить свои резервы на 157,40 млн. долларов. Из них 57,40 млн. он выкупил во время аукциона, который проводился 7 ноября, еще 30 млн. - с помощью интервенций по методу Matching и 70 млн. приобрел у банков, используя интервенцию по методу "Единого курса".
За октябрь НБУ приобрел 268,5 млн. долларов США, а продал - только 70 млн. Т.е. "чистая покупка" (превышение покупки над продажей) регулятора составила 198,5 млн.