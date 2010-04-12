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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6779678067816782 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 933 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 129 5. более 75% 64% 595 Всього голосів : 933 Додано: П'ят 16 лис, 2018 02:13 Re: Валютный рынок в контексте Kvartal-34 написав: И не было тогда такого курса по 13. И не было тогда такого курса по 13. я же говорю,что смутно помню,но помню,что курс стал 8,а потом 13,а потом опять 8! я же говорю,что смутно помню,но помню,что курс стал 8,а потом 13,а потом опять 8! bub-har Повідомлень: 1418 З нами з: 13.07.16 Подякував: 503 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 лис, 2018 03:30 zРадио написав: Surfer



Вспомните кредитное безумие в 2006-2008 - валюта текла рекой. И платежный баланс сводился с профицитом несмотря на гигантский дефицит торгового баланса.

Вспомните кредитное безумие в 2006-2008 - валюта текла рекой. И платежный баланс сводился с профицитом несмотря на гигантский дефицит торгового баланса.



По поводу "кредитного безумия"



Сколько Украина заняла у МВФ при Ющенко, Януковиче и Порошенко: инфографика



Украина сотрудничает с фондом с 1994 года



Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) длится уже 22 года и включает шесть этапов. И если при Леониде Кучме страна практически не брала деньги у кредиторов, то больше всего средств было получено в последние годы, пишет "Слово и Дело".



На первом этапе сотрудничество проходило в рамках программы МВФ "Механизм финансирования системных преобразований" (1994-1995 годы). Это был инструмент поддержки стран, осуществлявших переход от плановой экономики к свободному рынку. Украина пользовалась кредитной линией объемом $760 миллионов.



Во время второго этапа (1995-1998 годы) Украина уже привлекла $1,9 млрд на стабилизацию экономической ситуации. Условия финансирования в этот период пересматривались несколько раз, однако в марте 1998 года МВФ прекратил программу, поскольку правительство не выполнило условия Фонда относительно показателя дефицита Бюджета и максимальных темпов роста денежной базы.







На третьем этапе (1998-2002 годы) Украина привлекла $1,6 миллиардов. Правительству так и не удалось справиться с задолженностью по возмещению НДС и ликвидировать налоговые привилегии для крупных налогоплательщиков, как того требовал МВФ. Были и другие нерешенные проблемы. Но Украина добилась изначальных целей программы. В 2001 году ВВП вырос на 9,1%, инфляция была на уровне 6,1%, а золотовалютных резервов хватало уже почти на 8 недель импорта.



В ходе четвертого этапа сотрудничества (2002-2008 годы) Кабинет министров среди приемлемых форм дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ выбрал программу "Предупредительный стенд-бай". Однако в ходе этой программы сотрудничество свелось до уровня технической помощи, и реальных денег Украина не получала, чему в немалой степени способствовало экономическое восстановление, которое переживала наша страна в середине нулевых.



В 2008-2013 годах (пятый этап) программа расширенного финансирования предусматривала $16 миллиардов. Украина должна была решать вопрос дефицита Госбюджета, проблему цен на энергоносители и девальвировать гривню. На непопулярные меры правительство Николая Азарова идти не хотело, и Украина стремительными темпами начала наращивать государственный долг и тратить ЗВР. В целом в рамках этой программы Украина получила три транша общим объемом около $10,6 миллиардов.



На нынешнем этапе сотрудничества с МВФ программой расширенного финансирования предусмотрено порядка $17 миллиардов. К настоящему времени страна получила первый транш объемом $5 млрд, второй — $1,7 млрд и третий — $1 миллиард.



https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 55334.html

Украина сотрудничает с фондом с 1994 годаСотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) длится уже 22 года и включает шесть этапов. И если при Леониде Кучме страна практически не брала деньги у кредиторов, то больше всего средств было получено в последние годы, пишет "Слово и Дело".На первом этапе сотрудничество проходило в рамках программы МВФ "Механизм финансирования системных преобразований" (1994-1995 годы). Это был инструмент поддержки стран, осуществлявших переход от плановой экономики к свободному рынку. Украина пользовалась кредитной линией объемом $760 миллионов.Во время второго этапа (1995-1998 годы) Украина уже привлекла $1,9 млрд на стабилизацию экономической ситуации. Условия финансирования в этот период пересматривались несколько раз, однако в марте 1998 года МВФ прекратил программу, поскольку правительство не выполнило условия Фонда относительно показателя дефицита Бюджета и максимальных темпов роста денежной базы.На третьем этапе (1998-2002 годы) Украина привлекла $1,6 миллиардов. Правительству так и не удалось справиться с задолженностью по возмещению НДС и ликвидировать налоговые привилегии для крупных налогоплательщиков, как того требовал МВФ. Были и другие нерешенные проблемы. Но Украина добилась изначальных целей программы. В 2001 году ВВП вырос на 9,1%, инфляция была на уровне 6,1%, а золотовалютных резервов хватало уже почти на 8 недель импорта.В 2008-2013 годах (пятый этап) программа расширенного финансирования предусматривала $16 миллиардов. Украина должна была решать вопрос дефицита Госбюджета, проблему цен на энергоносители и девальвировать гривню. На непопулярные меры правительство Николая Азарова идти не хотело, и Украина стремительными темпами начала наращивать государственный долг и тратить ЗВР. В целом в рамках этой программы Украина получила три транша общим объемом около $10,6 миллиардов.



Очередной миф о злых папередниках , особенно Тимошенко, набравших кучу кредитов. Когда по факту кредитное безумие имеет место именно сейчас - именно нынешние в рекордсменах. И что нынешние сильно нарастили ЗВР ? НЕТ ! Еле вырулили к уровню 2014 года, обесценив при этом гривну в 3 раза. Так что заслуга правительства Тимошенко все таки есть.



zРадио написав: Ну и нельзя не вспомнить газовую сделку ЮВТ с путиным - это однозначно был междусобойчик. Газ для Украины стал на 100-150 долларов дороже, чем для Германии, и это в то время, когда СП1 еще не работал, то есть Германия получала газпромовский газ через украинскую ГТС.



Чтобы понять абсурдность, представьте, что поездка на такси с Академгородка на Шулявку стоит дороже, чем на Троещину.

Ну и нельзя не вспомнить газовую сделку ЮВТ с путиным - это однозначно был междусобойчик. Газ для Украины стал на 100-150 долларов дороже, чем для Германии, и это в то время, когда СП1 еще не работал, то есть Германия получала газпромовский газ через украинскую ГТС.Чтобы понять абсурдность, представьте, что поездка на такси с Академгородка на Шулявку стоит дороже, чем на Троещину.



Опять старый баян. Карта газовых цен в Европе 2011 год :







Дешевле только у Беларуси. Где "междусобойчик" ? Любопытны цены Польши которые действительно дороже Германии. Допускаю что в какие то моменты цены Украины могли быть дороже немецких, хотя по приведенной карте это не так. Вывод здесь один - цены газпрома - инструмент ПОЛИТИЧЕСКОГО давления на ближайших соседей. И никакого такси ни шулявки ни троещины здесь НЕТ ! Еще один аргумент - у германии , франции есть альтернативы поставок газа - и как следствие козыри для торгов с газпромом. У Украины до реализации реверсных поставок их не было. Еще аргумент - сравнить цены балтийских стран относительно белорусской ГТС в сравнении с ценам Украины. ГДЕ МЕЖДУСОБОЙЧИК ? в Балтии или Украине ? Там кого то посадили ? НЕТ для ближайших соседей раши честной , линейной "таксишной" формулы на газ. Есть инструмент газовой войны и политического давления. Только в Украине для недалеких уже вторые властители используют один и тот же "аргумент" для борьбы с все теми же политическими конкурентами. По поводу "кредитного безумия"Очередной миф о злых папередниках , особенно Тимошенко, набравших кучу кредитов. Когда по факту кредитное безумие имеет место именно сейчас - именно нынешние в рекордсменах. И что нынешние сильно нарастили ЗВР ? НЕТ ! Еле вырулили к уровню 2014 года, обесценив при этом гривну в 3 раза. Так что заслуга правительства Тимошенко все таки есть.Опять старый баян. Карта газовых цен в Европе 2011 год :Дешевле только у Беларуси. Где "междусобойчик" ? Любопытны цены Польши которые действительно дороже Германии. Допускаю что в какие то моменты цены Украины могли быть дороже немецких, хотя по приведенной карте это не так. Вывод здесь один - цены газпрома - инструмент ПОЛИТИЧЕСКОГО давления на ближайших соседей. И никакого такси ни шулявки ни троещины здесь НЕТ ! Еще один аргумент - у германии , франции есть альтернативы поставок газа - и как следствие козыри для торгов с газпромом. У Украины до реализации реверсных поставок их не было. Еще аргумент - сравнить цены балтийских стран относительно белорусской ГТС в сравнении с ценам Украины. ГДЕ МЕЖДУСОБОЙЧИК ? в Балтии или Украине ? Там кого то посадили ? НЕТ для ближайших соседей раши честной , линейной "таксишной" формулы на газ. Есть инструмент газовой войны и политического давления. Только в Украине для недалеких уже вторые властители используют один и тот же "аргумент" для борьбы с все теми же политическими конкурентами. Surfer Повідомлень: 1478 З нами з: 14.11.13 Подякував: 75 раз. Подякували: 440 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 лис, 2018 04:04 Surfer



Вы неправильно поняли мой тезис о "кредитном безумии". Я не о государственных долгах говорил, а о корпоративных и частных. Я объяснял, откуда брался резерв на пополнение ЗВР - международные инвесторы были склонны к риску, всем казалось, что рост будет длиться вечно, поэтому в 2005-2008 гг капитал кочевал в развивающиеся экономики, в том числе Украину, в поисках большей доходности.



В те годы это породило невероятное количество валютных долгов - и населения, и корпораций. Притока валюты хватало и на покрытие внешнеторгового дефицита, и на пополнение ЗВР.



Что касается сравнения закупочных цен газа в Европе - не 2011 покажите, а 2009. С 2010-го действовала спец. скидка (Харьковские соглашения) в 100 долларов на 1000 кубов. Прибавьте их к той цене, что у вас на картинке, и только подтвердите мое утверждение - цена по формуле, подписанной ЮВТ с путиным, была выше, чем немецкая цена. Поэтому междусобойчик - очевидный факт.



И думаю, все помнят, что ЮВТ была удобна и симпатична путину - чего стоит только "мазурик, угнавший самолет" (с) Если забыли, то гуглите. И как путин негодовал по факту посадки ЮВТ Яныком - тоже ведь факт... zРадио

Повідомлень: 728 З нами з: 02.05.18 Подякував: 52 раз. Подякували: 487 раз. Профіль 2 1 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:18 дядя Caша написав: ЛАД написав: .Только за сегодняшний день, по информации портала "Курс Денег", регулятор приобрел порядка 30 млн. долларов.



За прошлую неделю ему удалось пополнить свои резервы на 157,40 млн. долларов. Из них 57,40 млн. он выкупил во время аукциона, который проводился 7 ноября, еще 30 млн. - с помощью интервенций по методу Matching и 70 млн. приобрел у банков, используя интервенцию по методу "Единого курса".



За октябрь НБУ приобрел 268,5 млн. долларов США, а продал - только 70 млн. Т.е. "чистая покупка" (превышение покупки над продажей) регулятора составила 198,5 млн. https://kurs.com.ua/novost/88980-nacbank-kupil-bolshe-chem-daet-mvf/



Если бы регулятор выкупил 15-го $30,0 млн, средневзвешенный курс "американца" на МБ не упал бы на 6,51 коп. До $10,0 млн. в четверг "напылесосил".



US

14.11. он действительно напылесосил 11 млн. А вот 15.11. - гораздо больше.

В следующий понедельник убедитесь 14.11. он действительно напылесосил 11 млн. А вот 15.11. - гораздо больше.В следующий понедельник убедитесь Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html Искатель Повідомлень: 2007 З нами з: 22.02.16 Подякував: 264 раз. Подякували: 460 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6779678067816782 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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