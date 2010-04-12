я же говорю,что смутно помню,но помню,что курс стал 8,а потом 13,а потом опять 8!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 02:13
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: П'ят 16 лис, 2018 03:30
По поводу "кредитного безумия"
Очередной миф о злых папередниках , особенно Тимошенко, набравших кучу кредитов. Когда по факту кредитное безумие имеет место именно сейчас - именно нынешние в рекордсменах. И что нынешние сильно нарастили ЗВР ? НЕТ ! Еле вырулили к уровню 2014 года, обесценив при этом гривну в 3 раза. Так что заслуга правительства Тимошенко все таки есть.
Опять старый баян. Карта газовых цен в Европе 2011 год :
Дешевле только у Беларуси. Где "междусобойчик" ? Любопытны цены Польши которые действительно дороже Германии. Допускаю что в какие то моменты цены Украины могли быть дороже немецких, хотя по приведенной карте это не так. Вывод здесь один - цены газпрома - инструмент ПОЛИТИЧЕСКОГО давления на ближайших соседей. И никакого такси ни шулявки ни троещины здесь НЕТ ! Еще один аргумент - у германии , франции есть альтернативы поставок газа - и как следствие козыри для торгов с газпромом. У Украины до реализации реверсных поставок их не было. Еще аргумент - сравнить цены балтийских стран относительно белорусской ГТС в сравнении с ценам Украины. ГДЕ МЕЖДУСОБОЙЧИК ? в Балтии или Украине ? Там кого то посадили ? НЕТ для ближайших соседей раши честной , линейной "таксишной" формулы на газ. Есть инструмент газовой войны и политического давления. Только в Украине для недалеких уже вторые властители используют один и тот же "аргумент" для борьбы с все теми же политическими конкурентами.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 04:04
Surfer
Вы неправильно поняли мой тезис о "кредитном безумии". Я не о государственных долгах говорил, а о корпоративных и частных. Я объяснял, откуда брался резерв на пополнение ЗВР - международные инвесторы были склонны к риску, всем казалось, что рост будет длиться вечно, поэтому в 2005-2008 гг капитал кочевал в развивающиеся экономики, в том числе Украину, в поисках большей доходности.
В те годы это породило невероятное количество валютных долгов - и населения, и корпораций. Притока валюты хватало и на покрытие внешнеторгового дефицита, и на пополнение ЗВР.
Что касается сравнения закупочных цен газа в Европе - не 2011 покажите, а 2009. С 2010-го действовала спец. скидка (Харьковские соглашения) в 100 долларов на 1000 кубов. Прибавьте их к той цене, что у вас на картинке, и только подтвердите мое утверждение - цена по формуле, подписанной ЮВТ с путиным, была выше, чем немецкая цена. Поэтому междусобойчик - очевидный факт.
И думаю, все помнят, что ЮВТ была удобна и симпатична путину - чего стоит только "мазурик, угнавший самолет" (с) Если забыли, то гуглите. И как путин негодовал по факту посадки ЮВТ Яныком - тоже ведь факт...
Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:18
14.11. он действительно напылесосил 11 млн. А вот 15.11. - гораздо больше.
В следующий понедельник убедитесь
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:58
Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира !
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,765/27,790 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 53 450,9 млн. грн. к отметке 55 111,6 млн. грн. Эта динамика «теоретически» играет на стороне безналичного «американца».
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 ноября с уровней: доллар – 27,80/28,05 UAH/USD, евро – 31,30/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,382/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 15 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 15 ноября по спросу повысился на 70 пунктов, прибавив 50 пунктов по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу выросло до отметки $1,1327, поднявшись до $1,1346 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1349 на открытии торгов в Европе.
Дата: 16 ноября 2018 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,95/28,00 UAH/USD
€ – 31,62/31,72 UAH/EUR
RUB – 0,4185/0,4230 UAH/RUB
US
Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:07
Привет из Днепра-2
Подтверждая иронию относительно «теоретической» поддержки курса СКВ ростом гривневой ликвидности, первые реальные сделки по безналичному «американцу» констатировали сохранение там «медвежьего» присутствия: 27,73/27,75 UAH/USD по состоянию на 10.05 Киева. На рынке, как и ожидалось, избыток предложения доллара и некоторая нехватка гривни.
US
Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:21
Я думаю, что в предвыборном штабе Порошенко уже целые статьи аналитические готовятся на тему - почему на самом деле нам было хорошо при премьерстве Тимошенко и почему на самом деле сама премьер Тимошенко не имела к этому хорошо никакого отношения, а возможно, даже скорее всего, вредила процессу улучшения жизни.
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