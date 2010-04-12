Додано: П'ят 16 лис, 2018 03:30

zРадио написав: Surfer



Вспомните кредитное безумие в 2006-2008 - валюта текла рекой. И платежный баланс сводился с профицитом несмотря на гигантский дефицит торгового баланса.

Вспомните кредитное безумие в 2006-2008 - валюта текла рекой. И платежный баланс сводился с профицитом несмотря на гигантский дефицит торгового баланса.

Сколько Украина заняла у МВФ при Ющенко, Януковиче и Порошенко: инфографика



Украина сотрудничает с фондом с 1994 года



Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) длится уже 22 года и включает шесть этапов. И если при Леониде Кучме страна практически не брала деньги у кредиторов, то больше всего средств было получено в последние годы, пишет "Слово и Дело".



На первом этапе сотрудничество проходило в рамках программы МВФ "Механизм финансирования системных преобразований" (1994-1995 годы). Это был инструмент поддержки стран, осуществлявших переход от плановой экономики к свободному рынку. Украина пользовалась кредитной линией объемом $760 миллионов.



Во время второго этапа (1995-1998 годы) Украина уже привлекла $1,9 млрд на стабилизацию экономической ситуации. Условия финансирования в этот период пересматривались несколько раз, однако в марте 1998 года МВФ прекратил программу, поскольку правительство не выполнило условия Фонда относительно показателя дефицита Бюджета и максимальных темпов роста денежной базы.







На третьем этапе (1998-2002 годы) Украина привлекла $1,6 миллиардов. Правительству так и не удалось справиться с задолженностью по возмещению НДС и ликвидировать налоговые привилегии для крупных налогоплательщиков, как того требовал МВФ. Были и другие нерешенные проблемы. Но Украина добилась изначальных целей программы. В 2001 году ВВП вырос на 9,1%, инфляция была на уровне 6,1%, а золотовалютных резервов хватало уже почти на 8 недель импорта.



В ходе четвертого этапа сотрудничества (2002-2008 годы) Кабинет министров среди приемлемых форм дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ выбрал программу "Предупредительный стенд-бай". Однако в ходе этой программы сотрудничество свелось до уровня технической помощи, и реальных денег Украина не получала, чему в немалой степени способствовало экономическое восстановление, которое переживала наша страна в середине нулевых.



В 2008-2013 годах (пятый этап) программа расширенного финансирования предусматривала $16 миллиардов. Украина должна была решать вопрос дефицита Госбюджета, проблему цен на энергоносители и девальвировать гривню. На непопулярные меры правительство Николая Азарова идти не хотело, и Украина стремительными темпами начала наращивать государственный долг и тратить ЗВР. В целом в рамках этой программы Украина получила три транша общим объемом около $10,6 миллиардов.



На нынешнем этапе сотрудничества с МВФ программой расширенного финансирования предусмотрено порядка $17 миллиардов. К настоящему времени страна получила первый транш объемом $5 млрд, второй — $1,7 млрд и третий — $1 миллиард.



https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 55334.html

Украина сотрудничает с фондом с 1994 годаСотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) длится уже 22 года и включает шесть этапов. И если при Леониде Кучме страна практически не брала деньги у кредиторов, то больше всего средств было получено в последние годы, пишет "Слово и Дело".На первом этапе сотрудничество проходило в рамках программы МВФ "Механизм финансирования системных преобразований" (1994-1995 годы). Это был инструмент поддержки стран, осуществлявших переход от плановой экономики к свободному рынку. Украина пользовалась кредитной линией объемом $760 миллионов.Во время второго этапа (1995-1998 годы) Украина уже привлекла $1,9 млрд на стабилизацию экономической ситуации. Условия финансирования в этот период пересматривались несколько раз, однако в марте 1998 года МВФ прекратил программу, поскольку правительство не выполнило условия Фонда относительно показателя дефицита Бюджета и максимальных темпов роста денежной базы.На третьем этапе (1998-2002 годы) Украина привлекла $1,6 миллиардов. Правительству так и не удалось справиться с задолженностью по возмещению НДС и ликвидировать налоговые привилегии для крупных налогоплательщиков, как того требовал МВФ. Были и другие нерешенные проблемы. Но Украина добилась изначальных целей программы. В 2001 году ВВП вырос на 9,1%, инфляция была на уровне 6,1%, а золотовалютных резервов хватало уже почти на 8 недель импорта.В 2008-2013 годах (пятый этап) программа расширенного финансирования предусматривала $16 миллиардов. Украина должна была решать вопрос дефицита Госбюджета, проблему цен на энергоносители и девальвировать гривню. На непопулярные меры правительство Николая Азарова идти не хотело, и Украина стремительными темпами начала наращивать государственный долг и тратить ЗВР. В целом в рамках этой программы Украина получила три транша общим объемом около $10,6 миллиардов.

zРадио написав: Ну и нельзя не вспомнить газовую сделку ЮВТ с путиным - это однозначно был междусобойчик. Газ для Украины стал на 100-150 долларов дороже, чем для Германии, и это в то время, когда СП1 еще не работал, то есть Германия получала газпромовский газ через украинскую ГТС.



Чтобы понять абсурдность, представьте, что поездка на такси с Академгородка на Шулявку стоит дороже, чем на Троещину.

Ну и нельзя не вспомнить газовую сделку ЮВТ с путиным - это однозначно был междусобойчик. Газ для Украины стал на 100-150 долларов дороже, чем для Германии, и это в то время, когда СП1 еще не работал, то есть Германия получала газпромовский газ через украинскую ГТС.Чтобы понять абсурдность, представьте, что поездка на такси с Академгородка на Шулявку стоит дороже, чем на Троещину.

По поводу "кредитного безумия"Очередной миф о злых папередниках , особенно Тимошенко, набравших кучу кредитов. Когда по факту кредитное безумие имеет место именно сейчас - именно нынешние в рекордсменах. И что нынешние сильно нарастили ЗВР ? НЕТ ! Еле вырулили к уровню 2014 года, обесценив при этом гривну в 3 раза. Так что заслуга правительства Тимошенко все таки есть.Опять старый баян. Карта газовых цен в Европе 2011 год :Дешевле только у Беларуси. Где "междусобойчик" ? Любопытны цены Польши которые действительно дороже Германии. Допускаю что в какие то моменты цены Украины могли быть дороже немецких, хотя по приведенной карте это не так. Вывод здесь один - цены газпрома - инструмент ПОЛИТИЧЕСКОГО давления на ближайших соседей. И никакого такси ни шулявки ни троещины здесь НЕТ ! Еще один аргумент - у германии , франции есть альтернативы поставок газа - и как следствие козыри для торгов с газпромом. У Украины до реализации реверсных поставок их не было. Еще аргумент - сравнить цены балтийских стран относительно белорусской ГТС в сравнении с ценам Украины. ГДЕ МЕЖДУСОБОЙЧИК ? в Балтии или Украине ? Там кого то посадили ? НЕТ для ближайших соседей раши честной , линейной "таксишной" формулы на газ. Есть инструмент газовой войны и политического давления. Только в Украине для недалеких уже вторые властители используют один и тот же "аргумент" для борьбы с все теми же политическими конкурентами.