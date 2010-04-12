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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6779678067816782

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 02:13

Re: Валютный рынок в контексте

  Kvartal-34 написав:И не было тогда такого курса по 13.
я же говорю,что смутно помню,но помню,что курс стал 8,а потом 13,а потом опять 8!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 03:30

  zРадио написав:Surfer

Вспомните кредитное безумие в 2006-2008 - валюта текла рекой. И платежный баланс сводился с профицитом несмотря на гигантский дефицит торгового баланса.


По поводу "кредитного безумия"

Сколько Украина заняла у МВФ при Ющенко, Януковиче и Порошенко: инфографика

Украина сотрудничает с фондом с 1994 года

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) длится уже 22 года и включает шесть этапов. И если при Леониде Кучме страна практически не брала деньги у кредиторов, то больше всего средств было получено в последние годы, пишет "Слово и Дело".

На первом этапе сотрудничество проходило в рамках программы МВФ "Механизм финансирования системных преобразований" (1994-1995 годы). Это был инструмент поддержки стран, осуществлявших переход от плановой экономики к свободному рынку. Украина пользовалась кредитной линией объемом $760 миллионов.

Во время второго этапа (1995-1998 годы) Украина уже привлекла $1,9 млрд на стабилизацию экономической ситуации. Условия финансирования в этот период пересматривались несколько раз, однако в марте 1998 года МВФ прекратил программу, поскольку правительство не выполнило условия Фонда относительно показателя дефицита Бюджета и максимальных темпов роста денежной базы.

Зображення

На третьем этапе (1998-2002 годы) Украина привлекла $1,6 миллиардов. Правительству так и не удалось справиться с задолженностью по возмещению НДС и ликвидировать налоговые привилегии для крупных налогоплательщиков, как того требовал МВФ. Были и другие нерешенные проблемы. Но Украина добилась изначальных целей программы. В 2001 году ВВП вырос на 9,1%, инфляция была на уровне 6,1%, а золотовалютных резервов хватало уже почти на 8 недель импорта.

В ходе четвертого этапа сотрудничества (2002-2008 годы) Кабинет министров среди приемлемых форм дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ выбрал программу "Предупредительный стенд-бай". Однако в ходе этой программы сотрудничество свелось до уровня технической помощи, и реальных денег Украина не получала, чему в немалой степени способствовало экономическое восстановление, которое переживала наша страна в середине нулевых.

В 2008-2013 годах (пятый этап) программа расширенного финансирования предусматривала $16 миллиардов. Украина должна была решать вопрос дефицита Госбюджета, проблему цен на энергоносители и девальвировать гривню. На непопулярные меры правительство Николая Азарова идти не хотело, и Украина стремительными темпами начала наращивать государственный долг и тратить ЗВР. В целом в рамках этой программы Украина получила три транша общим объемом около $10,6 миллиардов.

На нынешнем этапе сотрудничества с МВФ программой расширенного финансирования предусмотрено порядка $17 миллиардов. К настоящему времени страна получила первый транш объемом $5 млрд, второй — $1,7 млрд и третий — $1 миллиард.

https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 55334.html


Очередной миф о злых папередниках , особенно Тимошенко, набравших кучу кредитов. Когда по факту кредитное безумие имеет место именно сейчас - именно нынешние в рекордсменах. И что нынешние сильно нарастили ЗВР ? НЕТ ! Еле вырулили к уровню 2014 года, обесценив при этом гривну в 3 раза. Так что заслуга правительства Тимошенко все таки есть.

  zРадио написав:Ну и нельзя не вспомнить газовую сделку ЮВТ с путиным - это однозначно был междусобойчик. Газ для Украины стал на 100-150 долларов дороже, чем для Германии, и это в то время, когда СП1 еще не работал, то есть Германия получала газпромовский газ через украинскую ГТС.

Чтобы понять абсурдность, представьте, что поездка на такси с Академгородка на Шулявку стоит дороже, чем на Троещину.


Опять старый баян. Карта газовых цен в Европе 2011 год :

Зображення

Дешевле только у Беларуси. Где "междусобойчик" ? Любопытны цены Польши которые действительно дороже Германии. Допускаю что в какие то моменты цены Украины могли быть дороже немецких, хотя по приведенной карте это не так. Вывод здесь один - цены газпрома - инструмент ПОЛИТИЧЕСКОГО давления на ближайших соседей. И никакого такси ни шулявки ни троещины здесь НЕТ ! Еще один аргумент - у германии , франции есть альтернативы поставок газа - и как следствие козыри для торгов с газпромом. У Украины до реализации реверсных поставок их не было. Еще аргумент - сравнить цены балтийских стран относительно белорусской ГТС в сравнении с ценам Украины. ГДЕ МЕЖДУСОБОЙЧИК ? в Балтии или Украине ? Там кого то посадили ? НЕТ для ближайших соседей раши честной , линейной "таксишной" формулы на газ. Есть инструмент газовой войны и политического давления. Только в Украине для недалеких уже вторые властители используют один и тот же "аргумент" для борьбы с все теми же политическими конкурентами.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 04:04

Surfer

Вы неправильно поняли мой тезис о "кредитном безумии". Я не о государственных долгах говорил, а о корпоративных и частных. Я объяснял, откуда брался резерв на пополнение ЗВР - международные инвесторы были склонны к риску, всем казалось, что рост будет длиться вечно, поэтому в 2005-2008 гг капитал кочевал в развивающиеся экономики, в том числе Украину, в поисках большей доходности.

В те годы это породило невероятное количество валютных долгов - и населения, и корпораций. Притока валюты хватало и на покрытие внешнеторгового дефицита, и на пополнение ЗВР.

Что касается сравнения закупочных цен газа в Европе - не 2011 покажите, а 2009. С 2010-го действовала спец. скидка (Харьковские соглашения) в 100 долларов на 1000 кубов. Прибавьте их к той цене, что у вас на картинке, и только подтвердите мое утверждение - цена по формуле, подписанной ЮВТ с путиным, была выше, чем немецкая цена. Поэтому междусобойчик - очевидный факт.

И думаю, все помнят, что ЮВТ была удобна и симпатична путину - чего стоит только "мазурик, угнавший самолет" (с) Если забыли, то гуглите. И как путин негодовал по факту посадки ЮВТ Яныком - тоже ведь факт...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:18

  дядя Caша написав:
  ЛАД написав:
.Только за сегодняшний день, по информации портала "Курс Денег", регулятор приобрел порядка 30 млн. долларов.

За прошлую неделю ему удалось пополнить свои резервы на 157,40 млн. долларов. Из них 57,40 млн. он выкупил во время аукциона, который проводился 7 ноября, еще 30 млн. - с помощью интервенций по методу Matching и 70 млн. приобрел у банков, используя интервенцию по методу "Единого курса".

За октябрь НБУ приобрел 268,5 млн. долларов США, а продал - только 70 млн. Т.е. "чистая покупка" (превышение покупки над продажей) регулятора составила 198,5 млн.
https://kurs.com.ua/novost/88980-nacbank-kupil-bolshe-chem-daet-mvf/


Если бы регулятор выкупил 15-го $30,0 млн, средневзвешенный курс "американца" на МБ не упал бы на 6,51 коп. До $10,0 млн. в четверг "напылесосил".

US

14.11. он действительно напылесосил 11 млн. А вот 15.11. - гораздо больше.
В следующий понедельник убедитесь :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:58

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира !

Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,765/27,790 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 53 450,9 млн. грн. к отметке 55 111,6 млн. грн. Эта динамика «теоретически» играет на стороне безналичного «американца».

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 ноября с уровней: доллар – 27,80/28,05 UAH/USD, евро – 31,30/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,382/0,425 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.

Евро по сравнению с 15 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 15 ноября по спросу повысился на 70 пунктов, прибавив 50 пунктов по предложению.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу выросло до отметки $1,1327, поднявшись до $1,1346 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1349 на открытии торгов в Европе.

Дата: 16 ноября 2018 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,95/28,00 UAH/USD
€ – 31,62/31,72 UAH/EUR
RUB – 0,4185/0,4230 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:07

Привет из Днепра-2

Подтверждая иронию относительно «теоретической» поддержки курса СКВ ростом гривневой ликвидности, первые реальные сделки по безналичному «американцу» констатировали сохранение там «медвежьего» присутствия: 27,73/27,75 UAH/USD по состоянию на 10.05 Киева. На рынке, как и ожидалось, избыток предложения доллара и некоторая нехватка гривни.

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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:21

  zРадио написав:А рекордный рост ЗВР в период Тимошенко связан, без преувеличения, с фонтанированием денег на развивающиеся рынки до момента ипотечного кризиса 2007-2008 гг в США и последовавшего за ним мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.
Вспомните кредитное безумие в 2006-2008 - валюта текла рекой. И платежный баланс сводился с профицитом несмотря на гигантский дефицит торгового баланса.
А после начала кризиса, когда капитал побежал назад в США, украинские ЗВР щедро пополнил МВФ.
Персональное влияние Тимошенко на эти большие процессы не определяющее.


Я думаю, что в предвыборном штабе Порошенко уже целые статьи аналитические готовятся на тему - почему на самом деле нам было хорошо при премьерстве Тимошенко и почему на самом деле сама премьер Тимошенко не имела к этому хорошо никакого отношения, а возможно, даже скорее всего, вредила процессу улучшения жизни.
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