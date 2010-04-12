hamster bear написав:

Большой вопрос, кто кого тогда насиловал. По факту,чтобы потом выйти "вся в белом" победительницей в газовой кризе. То, что она вышла после тет-а-тет с кремлевским карликом с легким застенчивым румянцем на щеках и кармашками, отягощенными будущими барышами от самой выгодной угоды, которая позволила НАКу выиграть Стокгольм, конечно совсем другая история. Победить карупцию в лице РУЕ с предложенной тогда меньшей ценой, чем по контрактам 2009 года - это и правда достижение достойное Качановской колонии.В итоге газовые соглашения ЮВТ сделали Украину одним из самых сладких высокомаржинальных и емких рынков для Газпрома. Сколько благодаря этому было выкачано валюты из страны и как это повлияло на курс и благосостояние - вопрос риторический. Но вполне поддающийся матаметической оценке.