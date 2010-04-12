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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:56
Tolevas написав:
На следующий день Юля топнула ножкой и обменки по 10 продавали. Потом курс поднялся до 10,80 и выше.
Всё было не так.
Когда курс поднялся до 10 и даже на панике чуть выше, Юля вышла на камеры журналистов 18 декабря 2008 года днем и пригрозила Нацбанку карами за преднамеренные действия по обвалу гривны, то уже к вечеру этого дня курс чудесным образом стал сходить с верхних рубежей, даже бегом стал отходить, по памяти добежал до 8.80 за день. Потом в конце зимы был один молниеносный скачок до 9,70 где-то буквально на пару недель. Этот скачок тоже быстро был отбит.
На графики не смотрел, поэтому могу ошибаться на десятые.
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freeze
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:59
freeze
Вы тоже за Юлю ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:02
zzzzzz написав: Libo написав:
А я не верю и категорически против этого. У нашей Юли много популизма. Но мне кажется, у нее хватит здравого смысла не пороть эту х. Может она это просто перед выборами, возбудить люмпен.
Я никогда не комментировал Ваши сообщения, но тут уже просто какой-то уровень Мега !!!
Место Юли в качановской колонии с Ющем на пару
Я сторонник следующего алгоритма с газом. Оставляем цены пока как есть. Далее планируется резкое увеличение собственной добычи. Когда уже сможем себя обеспечить сами, тогда переходим к снижению цен до уровня внутренней рентабельности. Остальное на экспорт.
Я этот процесс пережил в Америке, когда за пару лет цены на газ (которые я платил!) постепенно снизились с $350 до $100. Это было приятно и очень гуманно. Так и должно действовать государство и бизнес по отношению к своим людям.
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Libo
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:03
freeze написав: Tolevas написав:
На следующий день Юля топнула ножкой и обменки по 10 продавали. Потом курс поднялся до 10,80 и выше.
Всё было не так.
Когда курс поднялся до 10 и даже на панике чуть выше, Юля вышла на камеры журналистов 18 декабря 2008 года днем и пригрозила Нацбанку карами за преднамеренные действия по обвалу гривны, то уже к вечеру этого дня курс чудесным образом стал сходить с верхних рубежей, даже бегом стал отходить, по памяти добежал до 8.80 за день. Потом в конце зимы был один молниеносный скачок до 9,70 где-то буквально на пару недель. Этот скачок тоже быстро был отбит.
На графики не смотрел, поэтому могу ошибаться на десятые.
Читайте внимательнее, я про Евро писал
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Tolevas
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:07
zzzzzz написав:freeze
Вы тоже за Юлю ?
Нет, я тут неожиданно солидарен с Либо, я за полковника.
А во втором туре - смотря кто пройдет. Кроме Бойко и Ляшко.
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freeze
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:08
Libo
Изучите историю как Юля слила Укрнафту Коломойскому и как уже 10 лет в компании падает добыча нефти и газа.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:10
freeze написав: zzzzzz написав:freeze
Вы тоже за Юлю ?
Нет, я тут неожиданно солидарен с Либо, я за полковника.
А во втором туре - смотря кто пройдет. Кроме Бойко и Ляшко.
Простите, я видимо что-то упустил.
Либо в первом туре за полковника, а во втором за Юлю или я что-то недопонял ?
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:10
hamster bear написав:
Большой вопрос, кто кого тогда насиловал. По факту, ЮВТ побежала в Кремлевский кабинет,
чтобы потом выйти "вся в белом" победительницей в газовой кризе. То, что она вышла после тет-а-тет с кремлевским карликом с легким застенчивым румянцем на щеках и кармашками, отягощенными будущими барышами от самой выгодной угоды, которая позволила НАКу выиграть Стокгольм, конечно совсем другая история. Победить карупцию в лице РУЕ с предложенной тогда меньшей ценой, чем по контрактам 2009 года - это и правда достижение достойное Качановской колонии.
В итоге газовые соглашения ЮВТ сделали Украину одним из самых сладких высокомаржинальных и емких рынков для Газпрома. Сколько благодаря этому было выкачано валюты из страны и как это повлияло на курс и благосостояние - вопрос риторический. Но вполне поддающийся матаметической оценке.
К сведению.
ЮВТ не побежала, а её туда погнали
первые лица Европы, США и наш Ющ с безусловным требованием подписать соглашение,
обеспечить транзит газа и не допустить замерзания Европы.
Ультиматум.
Таким образом, всё остальное, что ты написала это личные эмоции. Сори.
Я не тут не призываю всех любить нашу Юлю.
Я сам голосую за полковника.
Но надо и честь иметь, господа.
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Libo
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:17
Libo написав: hamster bear написав:
Большой вопрос, кто кого тогда насиловал. По факту, ЮВТ побежала в Кремлевский кабинет,
чтобы потом выйти "вся в белом" победительницей в газовой кризе. То, что она вышла после тет-а-тет с кремлевским карликом с легким застенчивым румянцем на щеках и кармашками, отягощенными будущими барышами от самой выгодной угоды, которая позволила НАКу выиграть Стокгольм, конечно совсем другая история. Победить карупцию в лице РУЕ с предложенной тогда меньшей ценой, чем по контрактам 2009 года - это и правда достижение достойное Качановской колонии.
В итоге газовые соглашения ЮВТ сделали Украину одним из самых сладких высокомаржинальных и емких рынков для Газпрома. Сколько благодаря этому было выкачано валюты из страны и как это повлияло на курс и благосостояние - вопрос риторический. Но вполне поддающийся матаметической оценке.
К сведению.
ЮВТ не побежала, а её туда погнали
первые лица Европы, США и наш Ющ с безусловным требованием подписать соглашение,
обеспечить транзит газа и не допустить замерзания Европы.
Ультиматум.
Таким образом, всё остальное, что ты написала это личные эмоции. Сори.
Я не тут не призываю всех любить нашу Юлю.
Я сам голосую за полковника.
Но надо и честь иметь, господа.
Вы такой смешной и милый в своих категоричных глупостях и манипуляциях для непричастных )
Давайте лучше вернемся к теме ветке и погворим про цену доллара в Украине через неделю и через две. Мой "палец в небо" на межбанке:
- следующая неделя - 28.05
- через неделю - 28.5, моджет даже 28.7.
А что вам дворник из масонской ложи нашептал?
Востаннє редагувалось hamster bear
в П'ят 16 лис, 2018 11:20, всього редагувалось 1 раз.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:18
87/92, чіпляємся на цьому рівні
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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