Libo написав: hamster bear написав:

Большой вопрос, кто кого тогда насиловал. По факту, ЮВТ побежала в Кремлевский кабинет, чтобы потом выйти "вся в белом" победительницей в газовой кризе. То, что она вышла после тет-а-тет с кремлевским карликом с легким застенчивым румянцем на щеках и кармашками, отягощенными будущими барышами от самой выгодной угоды, которая позволила НАКу выиграть Стокгольм, конечно совсем другая история. Победить карупцию в лице РУЕ с предложенной тогда меньшей ценой, чем по контрактам 2009 года - это и правда достижение достойное Качановской колонии.

К сведению.

ЮВТ не побежала, а её туда погнали первые лица Европы, США и наш Ющ с безусловным требованием подписать соглашение, обеспечить транзит газа и не допустить замерзания Европы.

Ультиматум.

Таким образом, всё остальное, что ты написала это личные эмоции. Сори.

Я не тут не призываю всех любить нашу Юлю.

Я сам голосую за полковника.

Вы такой смешной и милый в своих категоричных глупостях и манипуляциях для непричастных )



Давайте лучше вернемся к теме ветке и погворим про цену доллара в Украине через неделю и через две. Мой "палец в небо" на межбанке:

- следующая неделя - 28.05

- через неделю - 28.5, моджет даже 28.7.



