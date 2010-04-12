RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 67826783678467856786>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:56

  Tolevas написав:На следующий день Юля топнула ножкой и обменки по 10 продавали. Потом курс поднялся до 10,80 и выше.


Всё было не так.
Когда курс поднялся до 10 и даже на панике чуть выше, Юля вышла на камеры журналистов 18 декабря 2008 года днем и пригрозила Нацбанку карами за преднамеренные действия по обвалу гривны, то уже к вечеру этого дня курс чудесным образом стал сходить с верхних рубежей, даже бегом стал отходить, по памяти добежал до 8.80 за день. Потом в конце зимы был один молниеносный скачок до 9,70 где-то буквально на пару недель. Этот скачок тоже быстро был отбит.
На графики не смотрел, поэтому могу ошибаться на десятые.
freeze
4
 
Повідомлень: 8476
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2440 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:59

freeze
Вы тоже за Юлю ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28980
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2844 раз.
Подякували: 4688 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:02

  zzzzzz написав:
  Libo написав:А я не верю и категорически против этого. У нашей Юли много популизма. Но мне кажется, у нее хватит здравого смысла не пороть эту х. Может она это просто перед выборами, возбудить люмпен. :roll:


Я никогда не комментировал Ваши сообщения, но тут уже просто какой-то уровень Мега !!!
Место Юли в качановской колонии с Ющем на пару


Я сторонник следующего алгоритма с газом. Оставляем цены пока как есть. Далее планируется резкое увеличение собственной добычи. Когда уже сможем себя обеспечить сами, тогда переходим к снижению цен до уровня внутренней рентабельности. Остальное на экспорт.
Я этот процесс пережил в Америке, когда за пару лет цены на газ (которые я платил!) постепенно снизились с $350 до $100. Это было приятно и очень гуманно. Так и должно действовать государство и бизнес по отношению к своим людям.

8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6679
З нами з: 14.11.11
Подякував: 289 раз.
Подякували: 3318 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:03

  freeze написав:
  Tolevas написав:На следующий день Юля топнула ножкой и обменки по 10 продавали. Потом курс поднялся до 10,80 и выше.


Всё было не так.
Когда курс поднялся до 10 и даже на панике чуть выше, Юля вышла на камеры журналистов 18 декабря 2008 года днем и пригрозила Нацбанку карами за преднамеренные действия по обвалу гривны, то уже к вечеру этого дня курс чудесным образом стал сходить с верхних рубежей, даже бегом стал отходить, по памяти добежал до 8.80 за день. Потом в конце зимы был один молниеносный скачок до 9,70 где-то буквально на пару недель. Этот скачок тоже быстро был отбит.
На графики не смотрел, поэтому могу ошибаться на десятые.


Читайте внимательнее, я про Евро писал
Tolevas
 
Повідомлень: 751
З нами з: 06.03.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:07

  zzzzzz написав:freeze
Вы тоже за Юлю ?


Нет, я тут неожиданно солидарен с Либо, я за полковника.
А во втором туре - смотря кто пройдет. Кроме Бойко и Ляшко.
freeze
4
 
Повідомлень: 8476
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2440 раз.
Подякували: 3401 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:08

Libo
Изучите историю как Юля слила Укрнафту Коломойскому и как уже 10 лет в компании падает добыча нефти и газа.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28980
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2844 раз.
Подякували: 4688 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:10

  freeze написав:
  zzzzzz написав:freeze
Вы тоже за Юлю ?


Нет, я тут неожиданно солидарен с Либо, я за полковника.
А во втором туре - смотря кто пройдет. Кроме Бойко и Ляшко.

Простите, я видимо что-то упустил.
Либо в первом туре за полковника, а во втором за Юлю или я что-то недопонял ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28980
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2844 раз.
Подякували: 4688 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:10

  hamster bear написав:
Большой вопрос, кто кого тогда насиловал. По факту, ЮВТ побежала в Кремлевский кабинет, чтобы потом выйти "вся в белом" победительницей в газовой кризе. То, что она вышла после тет-а-тет с кремлевским карликом с легким застенчивым румянцем на щеках и кармашками, отягощенными будущими барышами от самой выгодной угоды, которая позволила НАКу выиграть Стокгольм, конечно совсем другая история. Победить карупцию в лице РУЕ с предложенной тогда меньшей ценой, чем по контрактам 2009 года - это и правда достижение достойное Качановской колонии.
В итоге газовые соглашения ЮВТ сделали Украину одним из самых сладких высокомаржинальных и емких рынков для Газпрома. Сколько благодаря этому было выкачано валюты из страны и как это повлияло на курс и благосостояние - вопрос риторический. Но вполне поддающийся матаметической оценке.


К сведению.
ЮВТ не побежала, а её туда погнали первые лица Европы, США и наш Ющ с безусловным требованием подписать соглашение, обеспечить транзит газа и не допустить замерзания Европы.
Ультиматум.
Таким образом, всё остальное, что ты написала это личные эмоции. Сори. :?
Я не тут не призываю всех любить нашу Юлю.
Я сам голосую за полковника.
Но надо и честь иметь, господа. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6679
З нами з: 14.11.11
Подякував: 289 раз.
Подякували: 3318 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:17

  Libo написав:
  hamster bear написав:
Большой вопрос, кто кого тогда насиловал. По факту, ЮВТ побежала в Кремлевский кабинет, чтобы потом выйти "вся в белом" победительницей в газовой кризе. То, что она вышла после тет-а-тет с кремлевским карликом с легким застенчивым румянцем на щеках и кармашками, отягощенными будущими барышами от самой выгодной угоды, которая позволила НАКу выиграть Стокгольм, конечно совсем другая история. Победить карупцию в лице РУЕ с предложенной тогда меньшей ценой, чем по контрактам 2009 года - это и правда достижение достойное Качановской колонии.
В итоге газовые соглашения ЮВТ сделали Украину одним из самых сладких высокомаржинальных и емких рынков для Газпрома. Сколько благодаря этому было выкачано валюты из страны и как это повлияло на курс и благосостояние - вопрос риторический. Но вполне поддающийся матаметической оценке.


К сведению.
ЮВТ не побежала, а её туда погнали первые лица Европы, США и наш Ющ с безусловным требованием подписать соглашение, обеспечить транзит газа и не допустить замерзания Европы.
Ультиматум.
Таким образом, всё остальное, что ты написала это личные эмоции. Сори. :?
Я не тут не призываю всех любить нашу Юлю.
Я сам голосую за полковника.
Но надо и честь иметь, господа. :?


Вы такой смешной и милый в своих категоричных глупостях и манипуляциях для непричастных )

Давайте лучше вернемся к теме ветке и погворим про цену доллара в Украине через неделю и через две. Мой "палец в небо" на межбанке:
- следующая неделя - 28.05
- через неделю - 28.5, моджет даже 28.7.

А что вам дворник из масонской ложи нашептал?
Востаннє редагувалось hamster bear в П'ят 16 лис, 2018 11:20, всього редагувалось 1 раз.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
Аватар користувача
 
Повідомлень: 427
З нами з: 05.03.13
Подякував: 71 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:18

Re: Валютный рынок в контексте

87/92, чіпляємся на цьому рівні
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1990
З нами з: 30.01.09
Подякував: 272 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 67826783678467856786>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, Libo, дядя Caша і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1360, 1361, 1362
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13619 1550106
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 08:28
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 647, 648, 649
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6483 1371454
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 00:51
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246992
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
УкрСиббанк (6111)
16.11.2018 11:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron