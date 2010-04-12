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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6783678467856786>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:20

  zzzzzz написав:Libo
Изучите историю как Юля слила Укрнафту Коломойскому и как уже 10 лет в компании падает добыча нефти и газа.



Как бывший акционер Укрнафты могу с полной ответственностью заявить, что Укрнафта перешла под контроль Коломойского задолго до наша Юля у власти.
А еще в народе говорят, что наша Юля давала Шуфричу.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:21

Привет из Днепра-4

Войдя в полосу стабильности, безналичная пара доллар-гривня
на межбанке консолидировалась по состоянию на 11.14 Киева на цифре 27,73/27,75 UAH/USD, удерживаясь на этой цифре действующим на моменте равновесием покупок и продаж.

Дополуденная коррекция безналичного доллара на торгах валютного межбанка, прерванная вхождением рынка в боковой тренд и в «заморозку» действующих цен, сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта застывшая динамика противоречит некоторому повышению снижению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ. К последнему приложило руку Казначейство, продолжая компенсировать НДС небольшими порциями.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:28

  hamster bear написав:
Вы такой смешной и милый в своих категоричных глупостях и манипуляциях для непричастных )



Oh yeah!
На наивных, доверчиных и легковерных девушек я всегда произвожу очаровывающее впечатление ... :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:29

  freeze написав:Я думаю, что в предвыборном штабе Порошенко уже целые статьи аналитические готовятся на тему - почему на самом деле нам было хорошо при премьерстве Тимошенко и почему на самом деле сама премьер Тимошенко не имела к этому хорошо никакого отношения, а возможно, даже скорее всего, вредила процессу улучшения жизни.

Вот лучше и не скажешь.
Одно только "ручное распределение бюджета", достойно шноблевской премии.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:31

Re: Валютный рынок в контексте

хочу спросить у тех кто за полковника...а повоевать лично за Родину он должен перед походом в президенты...добровольцем...так сказать собственным примером или нет...или не считается?
daryaby807
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:33

Re: Валютный рынок в контексте

  hamster bear написав:Вы такой смешной и милый в своих категоричных глупостях и манипуляциях для непричастных )

Та ну, справді - перестаньте годувати троля )
Bobb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:37

  daryaby807 написав:хочу спросить у тех кто за полковника...а повоевать лично за Родину он должен перед походом в президенты...добровольцем...так сказать собственным примером или нет...или не считается?


Как человек служивый и обстрелянный, могу тебя успокоить. Нет особой необходимости. От полковников на войне толку мало. Сидят на своих передовых командных пунктах и жрут водяру. Воевать только мешают и разлагают личный состав своим пьянством и тупостью.
Он нам в тылу нужен.
Трезвый.
Под присмотром жены.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:38

  ЛАД написав:yama
Libo описал свой режим жизни. :)

I on gorazdo interesnei vashego
Ne moskal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:40

А попариться в сауне никто из интересующихся и прочих адептов непрофильных откровений не хочет? Свободных мест предостаточно. :mrgreen:

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:40

  Libo написав:
  hamster bear написав:
Вы такой смешной и милый в своих категоричных глупостях и манипуляциях для непричастных )



Oh yeah!
На наивных, доверчиных и легковерных девушек я всегда произвожу очаровывающее впечатление ... :oops:


... немолодой экспат, в кармане которого соседствуют пару мятых соток, US passport и потрепаное издание "Как управлять миром, не привлекая внимания психиаторов", всегда сможет потрясти провинциалок в леопардовых лосинах. Охотно верю ) Конкуренция с молдыми турками не мешает?

Так что с курсом неазабаром? Или это для вас мелкая тема?
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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