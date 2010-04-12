Как бывший акционер Укрнафты могу с полной ответственностью заявить, что Укрнафта перешла под контроль Коломойского задолго до наша Юля у власти.
А еще в народе говорят, что наша Юля давала Шуфричу.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:20
Как бывший акционер Укрнафты могу с полной ответственностью заявить, что Укрнафта перешла под контроль Коломойского задолго до наша Юля у власти.
А еще в народе говорят, что наша Юля давала Шуфричу.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:21
Привет из Днепра-4
Войдя в полосу стабильности, безналичная пара доллар-гривня
на межбанке консолидировалась по состоянию на 11.14 Киева на цифре 27,73/27,75 UAH/USD, удерживаясь на этой цифре действующим на моменте равновесием покупок и продаж.
Дополуденная коррекция безналичного доллара на торгах валютного межбанка, прерванная вхождением рынка в боковой тренд и в «заморозку» действующих цен, сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта застывшая динамика противоречит некоторому повышению снижению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ. К последнему приложило руку Казначейство, продолжая компенсировать НДС небольшими порциями.
US
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:28
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:29
Вот лучше и не скажешь.
Одно только "ручное распределение бюджета", достойно шноблевской премии.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:31
Re: Валютный рынок в контексте
хочу спросить у тех кто за полковника...а повоевать лично за Родину он должен перед походом в президенты...добровольцем...так сказать собственным примером или нет...или не считается?
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:33
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:37
Как человек служивый и обстрелянный, могу тебя успокоить. Нет особой необходимости. От полковников на войне толку мало. Сидят на своих передовых командных пунктах и жрут водяру. Воевать только мешают и разлагают личный состав своим пьянством и тупостью.
Он нам в тылу нужен.
Трезвый.
Под присмотром жены.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:38
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:40
А попариться в сауне никто из интересующихся и прочих адептов непрофильных откровений не хочет? Свободных мест предостаточно.
US
Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:40
... немолодой экспат, в кармане которого соседствуют пару мятых соток, US passport и потрепаное издание "Как управлять миром, не привлекая внимания психиаторов", всегда сможет потрясти провинциалок в леопардовых лосинах. Охотно верю ) Конкуренция с молдыми турками не мешает?
Так что с курсом неазабаром? Или это для вас мелкая тема?
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
|