vovan_prm написав:Добавлено: Пн 12 ноя, 2018 14:06 Пробой отметки 1,13 в начале европейской сессии вполне мог оказаться ложным, если бы не сегодняшний выходной в Америке. Если на завтрашней сессии американцы поддержат текущее ралли, то скорее всего потенциал его будет исчерпан в диапазоне 1,1150-1,1200 т.е на уровне месячного среднего хода. При развитии такого сценария, следующим классическим событием видится тест отметки 1,13 снизу.
Валютный рынок в контексте Тест отметки 1,13 снизу закончился её пробоем вверх. "Провальное" для евро движение понедельника не было поддержано на последующих "полноценных" торговых сессиях. Т.е. понедельничный пробой отметки 1,13 может оказаться ложным. Для полноценного формирования фигуры необходимо движение к 1,14 с последующим тестом 1,13 сверху. О чем упоминалось здесь: Валютный рынок в контексте
В целом вышеизложенное пока не отменяет более масштабного медвежьего тренда
спросить у любой "пересичной бабушки" метод статистических исследований от kharkov_val
К 11.41 не дождавшись дальнейшей просадки курса доллара на межбанке, потенциальные покупатели СКВ вышли на рынок за долларом, своими действиями приподняв цену доллара на указанное время к цифре 27,75/27,77 UAH/USD.
vovan_prm написав:Добавлено: Пн 12 ноя, 2018 14:06 Пробой отметки 1,13 в начале европейской сессии вполне мог оказаться ложным, если бы не сегодняшний выходной в Америке. Если на завтрашней сессии американцы поддержат текущее ралли, то скорее всего потенциал его будет исчерпан в диапазоне 1,1150-1,1200 т.е на уровне месячного среднего хода. При развитии такого сценария, следующим классическим событием видится тест отметки 1,13 снизу.
Валютный рынок в контексте Тест отметки 1,13 снизу закончился её пробоем вверх. "Провальное" для евро движение понедельника не было поддержано на последующих "полноценных" торговых сессиях. Т.е. понедельничный пробой отметки 1,13 может оказаться ложным. Для полноценного формирования фигуры необходимо движение к 1,14 с последующим тестом 1,13 сверху. О чем упоминалось здесь: Валютный рынок в контексте
В целом вышеизложенное пока не отменяет более масштабного медвежьего тренда
Вот именно, с апреля пара евро-доллар идет вниз, периодически останавливаясь, чтоб смахнуть с лица паутину и встречные брызги.