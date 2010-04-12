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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6783678467856786

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:41

Re: Валютный рынок в контексте

  vovan_prm написав:Добавлено: Пн 12 ноя, 2018 14:06
Пробой отметки 1,13 в начале европейской сессии вполне мог оказаться ложным, если бы не сегодняшний выходной в Америке.
Если на завтрашней сессии американцы поддержат текущее ралли, то скорее всего потенциал его будет исчерпан в диапазоне 1,1150-1,1200 т.е на уровне месячного среднего хода.
При развитии такого сценария, следующим классическим событием видится тест отметки 1,13 снизу.

Валютный рынок в контексте
Тест отметки 1,13 снизу закончился её пробоем вверх.
"Провальное" для евро движение понедельника не было поддержано на последующих "полноценных" торговых сессиях.
Т.е. понедельничный пробой отметки 1,13 может оказаться ложным.
Для полноценного формирования фигуры необходимо движение к 1,14 с последующим тестом 1,13 сверху.
О чем упоминалось здесь: Валютный рынок в контексте

В целом вышеизложенное пока не отменяет более масштабного медвежьего тренда
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:43

Привет из Днепра-5

К 11.41 не дождавшись дальнейшей просадки курса доллара на межбанке, потенциальные покупатели СКВ вышли на рынок за долларом, своими действиями приподняв цену доллара на указанное время к цифре 27,75/27,77 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:49

Re: Валютный рынок в контексте

...бачу, Лібо може книги писати/видавати))... одна з яких буде мати назву "Порнополітика"))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:56

  vovan_prm написав:
  vovan_prm написав:Добавлено: Пн 12 ноя, 2018 14:06
Пробой отметки 1,13 в начале европейской сессии вполне мог оказаться ложным, если бы не сегодняшний выходной в Америке.
Если на завтрашней сессии американцы поддержат текущее ралли, то скорее всего потенциал его будет исчерпан в диапазоне 1,1150-1,1200 т.е на уровне месячного среднего хода.
При развитии такого сценария, следующим классическим событием видится тест отметки 1,13 снизу.

Валютный рынок в контексте
Тест отметки 1,13 снизу закончился её пробоем вверх.
"Провальное" для евро движение понедельника не было поддержано на последующих "полноценных" торговых сессиях.
Т.е. понедельничный пробой отметки 1,13 может оказаться ложным.
Для полноценного формирования фигуры необходимо движение к 1,14 с последующим тестом 1,13 сверху.
О чем упоминалось здесь: Валютный рынок в контексте

В целом вышеизложенное пока не отменяет более масштабного медвежьего тренда



Вот именно, с апреля пара евро-доллар идет вниз, периодически останавливаясь, чтоб смахнуть с лица паутину и встречные брызги.

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