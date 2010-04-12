Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:59

Насчет формирования текущего профицита бюджета при недовыполнении доходной части.

Как это делается.



В Киеве педагогам высших учебных заведений I-II-го уровня аккредитации (колледжи, техникумы, училища) с сентября максимально урезали надбавки к зарплате. Об этом сообщили сразу несколько источников в руководстве учебных заведений столицы, пишут Украинские новости.

Киевская городская государственная администрация заявляет, что такая ситуация сложилась из-за недостаточного размера образовательной субвенции, выделенной Кабинетом Министров. "В прошлом году при принятии бюджета было указано, что колледжи, то есть вузы I-II аккредитации, передаются в управление местных органов власти. То есть нам их передали, но у нас согласия не спрашивали и никто нам не дал средств на них финансирование. Поэтому на сегодня мы финансируем их минимально, фактически только зарплату, как защищенную статью расходов", - сказала заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

В Одессе, да и по всей стране такая же ситуация с профтехобразованием. Такое чувство, что обычные рабочие специальности отсутствуют в концепции будущего.