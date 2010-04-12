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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6784678567866787>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:41

Re: Валютный рынок в контексте

  vovan_prm написав:Добавлено: Пн 12 ноя, 2018 14:06
Пробой отметки 1,13 в начале европейской сессии вполне мог оказаться ложным, если бы не сегодняшний выходной в Америке.
Если на завтрашней сессии американцы поддержат текущее ралли, то скорее всего потенциал его будет исчерпан в диапазоне 1,1150-1,1200 т.е на уровне месячного среднего хода.
При развитии такого сценария, следующим классическим событием видится тест отметки 1,13 снизу.

Валютный рынок в контексте
Тест отметки 1,13 снизу закончился её пробоем вверх.
"Провальное" для евро движение понедельника не было поддержано на последующих "полноценных" торговых сессиях.
Т.е. понедельничный пробой отметки 1,13 может оказаться ложным.
Для полноценного формирования фигуры необходимо движение к 1,14 с последующим тестом 1,13 сверху.
О чем упоминалось здесь: Валютный рынок в контексте

В целом вышеизложенное пока не отменяет более масштабного медвежьего тренда
спросить у любой "пересичной бабушки"
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:43

Привет из Днепра-5

К 11.41 не дождавшись дальнейшей просадки курса доллара на межбанке, потенциальные покупатели СКВ вышли на рынок за долларом, своими действиями приподняв цену доллара на указанное время к цифре 27,75/27,77 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:56

  vovan_prm написав:
  vovan_prm написав:Добавлено: Пн 12 ноя, 2018 14:06
Пробой отметки 1,13 в начале европейской сессии вполне мог оказаться ложным, если бы не сегодняшний выходной в Америке.
Если на завтрашней сессии американцы поддержат текущее ралли, то скорее всего потенциал его будет исчерпан в диапазоне 1,1150-1,1200 т.е на уровне месячного среднего хода.
При развитии такого сценария, следующим классическим событием видится тест отметки 1,13 снизу.

Валютный рынок в контексте
Тест отметки 1,13 снизу закончился её пробоем вверх.
"Провальное" для евро движение понедельника не было поддержано на последующих "полноценных" торговых сессиях.
Т.е. понедельничный пробой отметки 1,13 может оказаться ложным.
Для полноценного формирования фигуры необходимо движение к 1,14 с последующим тестом 1,13 сверху.
О чем упоминалось здесь: Валютный рынок в контексте

В целом вышеизложенное пока не отменяет более масштабного медвежьего тренда



Вот именно, с апреля пара евро-доллар идет вниз, периодически останавливаясь, чтоб смахнуть с лица паутину и встречные брызги.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:00

  hamster bear написав:... немолодой экспат, в кармане которого соседствуют пару мятых соток, US passport и потрепаное издание "Как управлять миром, не привлекая внимания психиаторов", всегда сможет потрясти провинциалок в леопардовых лосинах. Охотно верю ) Конкуренция с молдыми турками не мешает?

Так что с курсом неазабаром? Или это для вас мелкая тема?


1. В расцвете репродуктивного возраста.
2. В кармане всегда намного больше, чем ты предполагаешь.
3. Паспорт украинский.
4. Читаю всё, но живу по классикам.
5. Леопардовые лосины мы сразу снимаем.
6. Нам конкуренции нет. Вы намучаетесь с разными молодыми турками и к нам ... Как впрочем и мы к вам. Только вас. Своё родное намного лучше. Вы самые красивые, умные, добрые и хорошие.

С курсом незабаром все ок. Гривна надежна как никогда. Полоса стабильности есть предтеча позитивных изменений в экономике и скорого резкого роста благосостояния населения.
Всем держать хвост пистолетом.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:13

Re: Валютный рынок в контексте

  дядя Caша написав:Вот именно, с апреля пара евро-доллар идет вниз, периодически останавливаясь, чтоб смахнуть с лица паутину и встречные брызги.

US

А тут еще и Бриты недовольны своим премьером:
https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/11/16/7089463/
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:20

Привет из Днепра-6

По состоянию на 12.16 на межбанке начавшийся на покупках СКВ рост курса «американца», сохранился, продемонстрировав отсутствие фанатизма, приподняв цену СКВ к уровню 27,755/27,775 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.

Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который упал на 2,83 коп., составив 27,7447 UAH/USD.

На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» де-факто сохранили действующие цены в парах доллар-гривня и евро-гривня на уровне открытия, сообразно текущей сбалансированной но вялой торговле: 27,88/27,92 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты невысокие. Но солнечная погода.

По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне прежнего настроения: утренняя равновесная торговля розничными партиями валюты продолжалась, оптовые сделки отсутствовали.
На указанный час в городе действовали цены: 27,90/27,96 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.

Дата: 16 ноября 2018 г. на 12.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,93/27,97 UAH/USD
€ – 31,65/31,72 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,421 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:34

Привет из Днепра-7

Появившийся на рынке регулятор, как и накануне, «выхватил» с платформы Matching $10,0 млн. лишнего доллара, и быстренько убежал с рынка, оставив его «на растерзание» продавцов СКВ. Эта «скоротечность» возобновила коррекцию «американца» на межбанке , уронив его цену по состоянию на 12.31 к отметке
27,745/27,765 UAH/USD.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:54

  Долярчик написав:...бачу, Лібо може книги писати/видавати))... одна з яких буде мати назву "Порнополітика"))

ты зачётно лизнул, приймачок.
прапору явно понравится.
турок-аферист свалил в нирвану, так ты себе тут нового барина ищешь...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:59

Насчет формирования текущего профицита бюджета при недовыполнении доходной части.
Как это делается.

В Киеве педагогам высших учебных заведений I-II-го уровня аккредитации (колледжи, техникумы, училища) с сентября максимально урезали надбавки к зарплате. Об этом сообщили сразу несколько источников в руководстве учебных заведений столицы, пишут Украинские новости.
Киевская городская государственная администрация заявляет, что такая ситуация сложилась из-за недостаточного размера образовательной субвенции, выделенной Кабинетом Министров. "В прошлом году при принятии бюджета было указано, что колледжи, то есть вузы I-II аккредитации, передаются в управление местных органов власти. То есть нам их передали, но у нас согласия не спрашивали и никто нам не дал средств на них финансирование. Поэтому на сегодня мы финансируем их минимально, фактически только зарплату, как защищенную статью расходов", - сказала заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.
В Одессе, да и по всей стране такая же ситуация с профтехобразованием. Такое чувство, что обычные рабочие специальности отсутствуют в концепции будущего.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:59

Дабл. Глюк.
Пролил на мышку кофе.
Иду покупать новую.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 16 лис, 2018 13:02, всього редагувалось 2 разів.
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