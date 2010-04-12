Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:01

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,765/27,790 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 53 450,9 млн. грн. к отметке 55 111,6 млн. грн. Эта динамика «теоретически» играет на стороне безналичного «американца».



Подтверждая иронию относительно «теоретической» поддержки курса СКВ ростом гривневой ликвидности, первые реальные сделки по безналичному «американцу» констатировали сохранение там «медвежьего» присутствия: 27,73/27,75 UAH/USD по состоянию на 10.05 Киева. На рынке, как и ожидалось, избыток предложения доллара и некоторая нехватка гривни.



К 10.28 Киева доллар на межбанке прекратил снижение (без участия регулятора) на фоне установления зыбкого равновесия спроса и оферов: 27,73/27,75 UAH/USD.



Войдя в полосу стабильности, безналичная пара доллар-гривня

на межбанке консолидировалась по состоянию на 11.14 Киева на цифре 27,73/27,75 UAH/USD, удерживаясь на этой цифре действующим на моменте равновесием покупок и продаж.



Дополуденная коррекция безналичного доллара на торгах валютного межбанка, прерванная вхождением рынка в боковой тренд и в «заморозку» действующих цен, сопровождалась относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта застывшая динамика противоречит некоторому повышению снижению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах НБУ. К последнему приложило руку Казначейство, продолжая компенсировать НДС небольшими порциями.



К 11.41 не дождавшись дальнейшей просадки курса доллара на межбанке, потенциальные покупатели СКВ вышли на рынок за долларом, своими действиями приподняв цену доллара на указанное время к цифре 27,75/27,77 UAH/USD.



По состоянию на 12.16 на межбанке начавшийся на покупках СКВ рост курса «американца», сохранился, продемонстрировав отсутствие фанатизма, приподняв цену СКВ к уровню 27,755/27,775 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который упал на 2,83 коп., составив 27,7447 UAH/USD.



Появившийся на рынке регулятор, как и накануне, «выхватил» с платформы Matching $10,0 млн. лишнего доллара, и быстренько убежал с рынка, оставив его «на растерзание» продавцов СКВ. Эта «скоротечность» возобновила коррекцию «американца» на межбанке , уронив его цену по состоянию на 12.31 к отметке

27,745/27,765 UAH/USD.



На 12.57 котировки безналичного доллара, снова упав, консолидировались на отметке 27,75/27,77 UAH/USD и на какое-то время отказались от курсовой динамики.



На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 ноября с уровней: доллар – 27,80/28,05 UAH/USD, евро – 31,30/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,382/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с 15 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 15 ноября по спросу повысился на 70 пунктов, прибавив 50 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу выросло до отметки $1,1327, поднявшись до $1,1346 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1349 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 16 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 2,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.), евро – 31,60/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 ноября спрос не изменился, офера потеряли 2,0 коп.), рубль - 0,415/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).



На открытии торгов 16 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в низколиквидном равновесии спроса и предложения.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/27,95 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 2,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.), евро – 31,60/31,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 ноября спрос не изменился, офера потеряли 2,0 коп.), рубль - 0,415/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение прибавили по 50 пунктов).



На старте торгов 16 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки проходили в балансе.



На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» де-факто сохранили действующие цены в парах доллар-гривня и евро-гривня на уровне открытия, сообразно текущей сбалансированной но вялой торговле: 27,88/27,92 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты невысокие. Но солнечная погода.



По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне прежнего настроения: утренняя равновесная торговля розничными партиями валюты продолжалась, оптовые сделки отсутствовали.

На указанный час в городе действовали цены: 27,90/27,96 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,90/27,95 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR, рубль 0,415/0,422 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 16 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,95/28,00 UAH/USD, евро – 31,62/31,72 UAH/EUR, рубль - 0,4185/0,4230 UAH/RUB, Киев опт 27,87/27,92 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,87/27,92 UAH/USD, евро (опт) 31,50/31,70 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,50/31,70 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,85/28,00 UAH/USD, евро – 31,40/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,418 RUB/USD, Одесса – опт 27,90/27,95 UAH/USD, розница – 27,85/28,00 UAH/USD; Запорожье – 27,90/27,98 UAH/USD; евро – 31,60/31,77 UAH/EUR, рубль - 0,412/0,417 RUB/USD.



На пятничной сессии украинского валютного межбанка до мельчайших подробностей повторился сюжет торгов четверга. С выходом на рынок «инкогнито из Петербурга», анонимно выкупившего с платформы Matching $10,0 млн. (даже объем совпал с гривневой интервенцией накануне!) «лишнего» доллара. Пребывание регулятора на межбанке не затянулось, дав возможность доминировавшим там продавцам СКВ сохранить нисходящий курс безналичного доллара.



Наличный рынок спокойно отнесся к пролонгации ревальвационного цикла на рынке безналичного доллара, демонстрируя свою привязанность к стабильности. Последняя, вероятнее всего, «проистекает» из преддверия выходных дней, которые клиенты наличного рынка хотят провести большей частью пребывая в «старом надежном» долларе.



Как и в предыдущем обзоре, мы считаем, что присутствие «зеленых медведей» на межбанке сохранится и в дебюте новой недели. «Бенефис» налоговых платежей 19-го обеспечит концентрацию внимания бизнеса на гривне в ущерб валюте, понижая ее курс без прежнего, однако, энтузиазма. Со вторника резко вырастет вероятность смены тренда на рынке «зеленого» безнала, которая, по всей видимости, произойдет довольно плавно, транзитом через ситуативную стабилизацию пары доллар-гривня с последующим появлением на рынке «зеленых быков».



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