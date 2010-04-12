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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:38
Долярчик написав:
...вже ~ 2 тижні торгівля знаходиться в дупі..... - і, навіть, сьогодні, коли найближчий конкурент ЗАКРИТИЙ!
(по знайомих - аналогічна ситуейшн)
- з чим це пов'язано? - ще ж платіжки за опалення "не вбивчі"? !
- всі пішли долярчики скупляти?
(але ж то вже другий тиждень торгівля ніяка! )
- чи то пересічні скирдують гривню на передсвяткові подарунки і, взагалі, на всяку обновку - побут.техніку/одяг/взуття/авто.....?
- і вже з наступного місяця ХЛИНУТЬ отоварюватись?!
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:45
Ух ти , ціла дисертація.Респект і уважуха
Виходить справдяться давні прогнози астрологів і Україна розцвіте як "воцариться жінка на престолі" ?
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:54
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достатньо флуду...газ на іншій гілці
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:56
Vint написав: Долярчик написав:
...вже ~ 2 тижні торгівля знаходиться в дупі..... - і, навіть, сьогодні, коли найближчий конкурент ЗАКРИТИЙ!
(по знайомих - аналогічна ситуейшн)
- з чим це пов'язано? - ще ж платіжки за опалення "не вбивчі"? !
- всі пішли долярчики скупляти?
(але ж то вже другий тиждень торгівля ніяка! )
- чи то пересічні скирдують гривню на передсвяткові подарунки і, взагалі, на всяку обновку - побут.техніку/одяг/взуття/авто.....?
- і вже з наступного місяця ХЛИНУТЬ отоварюватись?!
Велосезон закончился?
... я цим не займаюсь
- це раз! - а по-друге, кажу, що у всіх знайомих - аналогічна дупа
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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