RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6786678767886789>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:38

  Долярчик написав:...вже ~ 2 тижні торгівля знаходиться в дупі..... - і, навіть, сьогодні, коли найближчий конкурент ЗАКРИТИЙ! :shock:

(по знайомих - аналогічна ситуейшн)
- з чим це пов'язано? - ще ж платіжки за опалення "не вбивчі"? !
- всі пішли долярчики скупляти?
(але ж то вже другий тиждень торгівля ніяка! )

- чи то пересічні скирдують гривню на передсвяткові подарунки і, взагалі, на всяку обновку - побут.техніку/одяг/взуття/авто.....?
- і вже з наступного місяця ХЛИНУТЬ отоварюватись?!

Велосезон закончился?
Vint
 
Повідомлень: 906
З нами з: 14.07.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:45

Re: Валютный рынок в контексте

Ух ти , ціла дисертація.Респект і уважуха :)
Виходить справдяться давні прогнози астрологів і Україна розцвіте як "воцариться жінка на престолі" ?
«Наш мир является опасным для жизни местом, но не потому, что некоторые творят зло, а потому, что все остальные видят это и ничего не делают».А.Эйнштейн
Корнеев
 
Повідомлень: 1642
З нами з: 03.07.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:54

Surfer

достатньо флуду...газ на іншій гілці
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4263
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1921 раз.
Подякували: 1174 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:56

  Vint написав:
  Долярчик написав:...вже ~ 2 тижні торгівля знаходиться в дупі..... - і, навіть, сьогодні, коли найближчий конкурент ЗАКРИТИЙ! :shock:

(по знайомих - аналогічна ситуейшн)
- з чим це пов'язано? - ще ж платіжки за опалення "не вбивчі"? !
- всі пішли долярчики скупляти?
(але ж то вже другий тиждень торгівля ніяка! )

- чи то пересічні скирдують гривню на передсвяткові подарунки і, взагалі, на всяку обновку - побут.техніку/одяг/взуття/авто.....?
- і вже з наступного місяця ХЛИНУТЬ отоварюватись?!

Велосезон закончился?

... я цим не займаюсь :wink:
- це раз! - а по-друге, кажу, що у всіх знайомих - аналогічна дупа :D :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5257
З нами з: 19.10.15
Подякував: 263 раз.
Подякували: 295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:20

  Долярчик написав:
  Vint написав:
  Долярчик написав:...вже ~ 2 тижні торгівля знаходиться в дупі..... - і, навіть, сьогодні, коли найближчий конкурент ЗАКРИТИЙ! :shock:

(по знайомих - аналогічна ситуейшн)
- з чим це пов'язано? - ще ж платіжки за опалення "не вбивчі"? !
- всі пішли долярчики скупляти?
(але ж то вже другий тиждень торгівля ніяка! )

- чи то пересічні скирдують гривню на передсвяткові подарунки і, взагалі, на всяку обновку - побут.техніку/одяг/взуття/авто.....?
- і вже з наступного місяця ХЛИНУТЬ отоварюватись?!

Велосезон закончился?

... я цим не займаюсь :wink:
- це раз! - а по-друге, кажу, що у всіх знайомих - аналогічна дупа :D :mrgreen:


те саме на чернівецькому/хмельницькому/барабашова
jump
 
Повідомлень: 2001
З нами з: 18.08.09
Подякував: 64 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:37

  jump написав:
  Долярчик написав:...вже ~ 2 тижні торгівля знаходиться в дупі..... - і, навіть, сьогодні, коли найближчий конкурент ЗАКРИТИЙ!

те саме на чернівецькому/хмельницькому/барабашова

явный гривнедефицит у пересичного
можно ожидать возрастание ручейка сдачи "на хлебушек"
т.е. дальнейший курс на падение доллара?
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 393
З нами з: 25.12.16
Подякував: 34 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:41

Re: Валютный рынок в контексте

  Корнеев написав:Виходить справдяться давні прогнози астрологів і Україна розцвіте як "воцариться жінка на престолі"

Т.е. Вы предлагаете выбрать президентот одну из принцесс Великобритании и принять национальной валютой фунт?
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 393
З нами з: 25.12.16
Подякував: 34 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:45

  zzzzzz написав:Вчера ПДВ вернули на 836 млн

На фоне уплаты квартальных налогов это теряется. Общий баланс по казначейству -1 182 млн. (ликвидность с рынка изымалась)
Произошло погашения овернайтов, при значительно более скромном привлечении. Эти два фактора почти компенсировали друг друга.
С некоторой натяжкой можно утверждать, что увеличение ликвидности произошло за счет графы "1.3 Інші монетарні операції", где отображаются результаты интервенций. Там может быть и еще что-то, но это бывает редко. За вчера там 1 388 млн, что наводит на мысль о вчерашней покупке НБУ 50 млн. Т.е. ликвидность повысилась не за счет гривны, предназначенной для покупки валюты, а за счет гривны, полученной от продажи валюты.
Источник: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 16 лис, 2018 15:48, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3367
З нами з: 02.09.15
Подякував: 765 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:47

Re: Валютный рынок в контексте

jump написав:
  Долярчик написав:
  Vint написав:[quote="4500542:Долярчик"]...вже ~ 2 тижні торгівля знаходиться в дупі..... - і, навіть, сьогодні, коли найближчий конкурент ЗАКРИТИЙ! :shock:

(по знайомих - аналогічна ситуейшн)
- з чим це пов'язано? - ще ж платіжки за опалення "не вбивчі"? !
- всі пішли долярчики скупляти?
(але ж то вже другий тиждень торгівля ніяка! )

- чи то пересічні скирдують гривню на передсвяткові подарунки і, взагалі, на всяку обновку - побут.техніку/одяг/взуття/авто.....?
- і вже з наступного місяця ХЛИНУТЬ отоварюватись?!

Велосезон закончился?

... я цим не займаюсь :wink:
- це раз! - а по-друге, кажу, що у всіх знайомих - аналогічна дупа :D :mrgreen:


те саме на чернівецькому/хмельницькому/барабашова[/quote]Аналогично. Партнеры-ФОПы убегают в тень, закрываются в налоговой и в тень, говорят невыгодно.
Я сначала не мог понять откуда бодрые реляции госстата, что количество ФОПов немного растет, пока мне не обьяснили, что несмотря на то, что ФОПы закрываются у госрегистратора и снимаются с учета в налоговой, они до полного получения обходного листа в том числе по ЕСВ остаются числятся в реестре для статистики, хотя фактически не сдают никаких отчетов и ничего не платят. И эти мертвые души наши Чичиковы продолжают считать для бодрых рапортов об успехах.
freeze
4
 
Повідомлень: 8479
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2441 раз.
Подякували: 3404 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:53

  Yuri_T написав:ты зачётно лизнул, приймачок.
прапору явно понравится.


"Только не надо мне тут делать умный вид, я же по вашей роже вижу, что вы военный." (с) :lol:

Ты мне еще мальчиков пришей. :oops: Особенно этого благополучного женатика и устойчивого гетеросексуала. :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6681
З нами з: 14.11.11
Подякував: 290 раз.
Подякували: 3320 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6786678767886789>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: сосед і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1361, 1362, 1363
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13625 1550552
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 16:28
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 647, 648, 649
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6483 1371471
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 00:51
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 246993
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14313)
16.11.2018 16:41
Рынок ОВГЗ (25)
16.11.2018 16:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.