На фоне уплаты квартальных налогов это теряется. Общий баланс по казначейству -1 182 млн. (ликвидность с рынка изымалась) Произошло погашения овернайтов, при значительно более скромном привлечении. Эти два фактора почти компенсировали друг друга. С некоторой натяжкой можно утверждать, что увеличение ликвидности произошло за счет графы "1.3 Інші монетарні операції", где отображаются результаты интервенций. Там может быть и еще что-то, но это бывает редко. За вчера там 1 388 млн, что наводит на мысль о вчерашней покупке НБУ 50 млн. Т.е. ликвидность повысилась не за счет гривны, предназначенной для покупки валюты, а за счет гривны, полученной от продажи валюты. Источник: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=40807142
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 16 лис, 2018 15:48, всього редагувалось 1 раз.
Vint написав:[quote="4500542:Долярчик"]...вже ~ 2 тижні торгівля знаходиться в дупі..... - і, навіть, сьогодні, коли найближчий конкурент ЗАКРИТИЙ!
(по знайомих - аналогічна ситуейшн) - з чим це пов'язано? - ще ж платіжки за опалення "не вбивчі"? ! - всі пішли долярчики скупляти? (але ж то вже другий тиждень торгівля ніяка! )
- чи то пересічні скирдують гривню на передсвяткові подарунки і, взагалі, на всяку обновку - побут.техніку/одяг/взуття/авто.....? - і вже з наступного місяця ХЛИНУТЬ отоварюватись?!
Велосезон закончился?
... я цим не займаюсь - це раз! - а по-друге, кажу, що у всіх знайомих - аналогічна дупа
те саме на чернівецькому/хмельницькому/барабашова[/quote]Аналогично. Партнеры-ФОПы убегают в тень, закрываются в налоговой и в тень, говорят невыгодно. Я сначала не мог понять откуда бодрые реляции госстата, что количество ФОПов немного растет, пока мне не обьяснили, что несмотря на то, что ФОПы закрываются у госрегистратора и снимаются с учета в налоговой, они до полного получения обходного листа в том числе по ЕСВ остаются числятся в реестре для статистики, хотя фактически не сдают никаких отчетов и ничего не платят. И эти мертвые души наши Чичиковы продолжают считать для бодрых рапортов об успехах.