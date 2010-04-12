Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:53

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 6,51 коп., на торгах пятницы укрепился на 1,93 коп., оказавшись на уровне 27,7550 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 16-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 2,83 коп., составил 27,7447 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 16 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,765/27,790 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.01, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 27,73/27,75 UAH/USD. Эти курсы «американец» не покидал до 11.35 Киева, когда, повторяя сценарий предыдущей сессии, на рынке появился регулятор, выкупив с платформы Matching «дежурные» $10,0 млн. долларовой ликвидности и обеспечив разворот тренда пары доллар-гривня вверх – к 11.40 цена СКВ приподнялась до 27,75/27,77, около 12.14 доллар стоил уже 27,755/27,775 UAH/USD.

Визит регулятора на рынок оказался скоротечным, и уже к 12.27 оставленный на попечение продавцов СКВ межбанк констатировал провал курса доллара к 27,745/27,765 UAH/USD.

На обеденный перерыв рынок ушел около 12.55 при более высоких ценах (27,75/27,77 UAH/USD), а уже с 14.15 в игру вступил «пятничный синдром», предписывающий значительной части игроков накануне выходных ради безопасности своих активов входить в «старый надежный» доллар. Близкие к закрытию торгов покупки СКВ приподняли ее цену до 27,77/27,80 UAH/USD.



Рынок после обеда опустел, на фоне снижения торговой активности на межбанке ценовая динамика упала, сохранив последние цены СКВ неизменными до самого финиша сессии.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7550 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 1,11% с 28,0672 UAH/USD до 27,7550 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 16 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.07 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 16 ноября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, стараниями предыдущих проектов валютных спекулянтов, а также из-за активных продаж СКВ агроэкспортерами к пятнице на украинском валютном рынке сформировалась изрядная долларовая ликвидность.



Во-вторых, как и накануне, на межбанке ощутимая нехватка покупателей доллара. С одной стороны сезон репатриации дивидендов нерезидентами начнется нескоро, с другой, из-за выросших расходов населения на коммунальные тарифы, покупки импортного ширпотреба заметно упали, снижая потребность импортеров в валюте.



В-третьих, ввиду приближения пика фискальных платежей (к 19 ноября следует уплатить налоги по внушительному списку позиций), нарастает интерес к гривневым активам в ущерб валюте. Несмотря на то, что к пятнице остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах вырос с уровня 53 450,9 млн. грн. к отметке 55 111,6 млн. грн., гривни не хватало.



В-четвертых, разочаровавшись в низких профитах от спекуляций на валютном рынке, бизнес и коммбанки предпочли карьеру рантье, вложившись в казенные ОВГЗ и депосертификаты НБУ, клюнув на очень приличные проценты и безопасность этих бумаг.



В-пятых, коррекция курса безналичного доллара поддерживается аналогичными, хотя и более сдержанными, настроениями на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 16 ноября немного выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке сохранилась приличная активность продавцов СКВ.



Во-вторых, значительная часть времени торгов межбанка пара доллар-гривня пребывала в равновесии покупок и продаж. На это указывает и упавшая курсовая динамика6 если накануне СКВ потеряла 6,51 коп., нынче ее средневзвешенный курс понизился всего лишь на 1,93 коп.



В-третьих, после обеда на рынке появились покупатели доллар, немного разнообразив ассортимент настроений.



В-четвертых, как и накануне свою посильную лепты в рост оборотов внес регулятор, выкупив с «медвежьего» рынка $10,0 млн. в свои резервы.



Дата: 16 ноября 2018 г. 16.27



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,90/27,95 UAH/USD (с утра – 27,90/27,95 UAH/USD, к полудню - 27,90/27,95 UAH/USD)

€ – 31,65/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,75 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,75 UAH/EUR)

RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,422 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это «естественное» равновесие в дополуденную часть сессии обеспечило ценовую стабильность в паре доллар-гривня.



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,90/27,95 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR, рубль 0,415/0,422 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.



В дальнейшем, после обеда, валютчикам Днепра также не пришлось ревизовать курсы пары доллар-гривня, поскольку здесь шла сбалансированная торговля с приличной торговой активностью.



Эта сбалансированность в комплекте с удачным выбором цен открытия, обеспечили прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», немного улучшили показатели предыдущей сессии.





Дата: 16 ноября 2018 г. 16.08

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,91-92/27,94-96 UAH/USD (с утра 27,88/27,93 UAH/USD, к полудню 27,88/27,92 UAH/USD)

€ 31,60/31,75 UAH/EUR (с утра 31,55/31,70 UAH/EUR, к полудню 31,55/31,70 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 ноября стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения в паре доллар-гривня. Курсовой динамикой столичные валютчики успевали за рынком. В городе сухая ясная погода, легкий морозец.



До полудня киевские «неформалы» наличного рынка «не трогали» цены открытия – в этом не было нужды из-за равновесной торговли в паре доллар-гривня.

На 12.00 столичные валютчики-оптовики «неформалы» де-факто сохранили действующие цены в парах доллар-гривня и евро-гривня на уровне открытия, сообразно текущей сбалансированной торговле: 27,88/27,92 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты невысокие. Но солнечная погода.



После обеда на киевском наличном рынке появилась толика «свежей» гривневой ликвидности, немного приподняв активность покупателей. Это вызвало некоторое предфинишное подорожание в пара доллар-гривня и евро-гривня.



По итогам дня на рынке столицы сохранился баланс спрос/предложение, способствуя незначительному прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив от «неформалов» столичного опта «четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.



Дата: 16 ноября 2018 г. 16.19



Рынок Запорожья, опт:



$ - 27,92/27,97 UAH/USD (с утра - 27,90/27,95 UAH/USD, к полудню – 27,90/27,96 UAH/USD)

€ – 31,65/31,85 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,80 UAH/EUR, к полудню – 31,60/31,75 UAH/EUR)

RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,422 UAH/RUB, к полудню 0,415/0,420 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях сбалансированной торговли розничными партиями валюты.



В период до полудня на рынке города наблюдалось сохранение двусторонней торговли розничными количествами валюты на фоне сохранения цен открытия.



По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении цен открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне прежнего настроения: утренняя равновесная торговля розничными партиями валюты продолжалась, оптовые сделки отсутствовали.

На указанный час в городе действовали цены: 27,90/27,96 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.



После обеда на рынке Запорожья продолжалась сбалансированная торговля в паре доллар-гривня, равновесие которое не смогло нарушить появление «к шапочному разбору» в городе толики «свежей» гривневой ликвидности. Опоздавшая гривневая ликвидность, тем не менее, обеспечила предфинишное подорожание в парах доллар-гривня и евро-гривня.



По итогам дня на рынке Запорожья сохранился баланс спрос/предложение, однако из-за отсутствия оптовых сделок, обороты остались на «посредственном» уровне, заслужив «тройку» и повторив показатели предыдущей сессии.





Дата: 16 ноября 2018 г. на 16.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,93/27,97 UAH/USD (с утра - 27,96/28,00 UAH/USD, к полудню - 27,93/27,97 UAH/USD)

€ – 31,65/31,77 UAH/EUR (с утра – 31,62/31,72 UAH/EUR, к полудню - 31,65/31,72 UAH/EUR)

RUB 0,417/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,4185/0,4230 UAH/RUB, к полудню - 0,418/0,421 UAH/RUB)



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