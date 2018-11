Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:52

сосед написав: А тем временем евро уже 1,1409... А тем временем евро уже 1,1409...

дойдет до 1,145 можно сливатьна среду-четверг прогноз падение ниже 1,12 (но аналитики часто ошибаются)EUR/USD clinches tops above 1.1400 on dovish FedspeakDovish comments from fresh Vice Chairman Richard Clarida sent the greenback lower at the end of the week, forcing at the same time yields of the key US 10-year note to drop to sub-3.09% levels, also recording daily troughs.Sellers around the buck quickly stepped in after Clarida warned the Federal Reserve should be somewhat concerned over ‘some evidence of global slowing’, while he also said he does not expect ‘big pick up in inflation next year’.