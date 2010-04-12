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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:38
Re: Валютный рынок в контексте
Хто зна, що буде з парою євро-доллар до кінця року? Брексіт наче здвинувся з мертвоі точки..
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:51
Долярчик... з чим це пов'язано? - бо ще два тижні тому - було все ок!
Народ чекає чорної п'ятниці. Зароблять розетки, амазони, аліекспреси і великі торгові мережі, ну і посередники на СП з цих сайтів. У мене сусідка на базарі має 2 точки (іграшки і парфумерія), летить відпочивати , все одно у неї мертвий сезон до 2 половини грудня.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:56
Yuri_T
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:00
... сумно ©
- що ВЕЛИКА риба буде і надалі жирок нагулювати, а дрібна - планктон підбирати...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:06
Чушь даже не собачья,а что-то позабористее,а может это батя ваш в бытность передачи престола от Кучмы делал административно за 95-й 2.90 перед выборами 2004-го???
Память как у суслика? но в итоге пропал весь бензин,вернее он был,но продавали его по 3.50- 4грн.,а на стеле красовалось б\н ,подъезжаешь и берёшь сколько надо,только дороже и как сторгуешься.
А в 2009-м вона взяла и подняла акцизы на бензин и дт,в это время провалилась цена на нефть,а она такая плохая,взвинтила акцизы для наполнения бюджета,почему-то мудрые премьеры потом не снижали акцизы и такие противные газовые договора не разрывали,а до сих пор катаются на договоре транзита,который кстати скоро закончится,ещё одна зрада заберёт из бюджета минимум 2 ярда баксов и возможность покупать "европейский газ")))
Капець,так это она виновата во всех бедах Украины,ребятки,вы петросяны щири и настоящие,может таким макаром поможете найти убийцу Кенеди,американцам очень нужно,это их долгие годы мучает)))
По теме,боковик нарисовывается,чувствую виновник этого "торжества" Минфин,который просто и незатейливо взял очень дешёвые деньги в миру и поливает МБ,дабы подпитать профицитный и реалистичный бюджет,но такой слон очень крупный для нашего реформированного и прокаченного межбанка,вот и приходится НБУ пылесосить излишки,пойди напрямую Минфин в НБУ,нарисуется некислая эмиссия,МВФ наверняка против такого финта ушами,а так самый настоящий рынок.
Украл выпил в тюрьму,а для государства это звучит иначе:взял под космический процент деньги,проел\продеребанил,дефолт.
А пока 27.90,пый гуляй покы ще молодый,пый гуляй на проблемы забый(с).
Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:07
Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:52
дойдет до 1,145 можно сливать
на среду-четверг прогноз падение ниже 1,12 (но аналитики часто ошибаются)
EUR/USD clinches tops above 1.1400 on dovish Fedspeak
Dovish comments from fresh Vice Chairman Richard Clarida sent the greenback lower at the end of the week, forcing at the same time yields of the key US 10-year note to drop to sub-3.09% levels, also recording daily troughs.
Sellers around the buck quickly stepped in after Clarida warned the Federal Reserve should be somewhat concerned over ‘some evidence of global slowing’, while he also said he does not expect ‘big pick up in inflation next year’.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: П'ят 16 лис, 2018 18:09
Вот действительно, что у тебя память дырявая, а вернее ты тогда еще в школе учился , какой там бензин
Юля сказала трейдерам, что бензин будет в Киеве дешевле 3 грн и точка, но цены никто не снижал и тогда она дала указание Терехину укрепить гривну с 5,30 до 5,05 грн (как раз после шашлыков майских) с 03 мая 2005. Народ получивший инсайд от Министра экономики Сергея Терехина успел скинуть доллар по 5,30 и был безумно счастлив (потом это Терехину на ток-шоу у Шестера в глаза говорили).
https://news.finance.ua/ru/news/-/10160 ... iya-grivny
Во время снижения Нацбанком в мае 2005 г. с 5,3 до 5,05 грн/долл. его не раз упрекали в том, что его действия не были регламентированы соответствующими нормативами.Напомним, что когда в 2005 г. доллар упал сразу на 25 коп., Нацбанк обвиняли не только в том, что он "залез в карман" обладателей валютных депозитов и подкосил отечественный экспорт, но и в том, что он просто не имел права на понижение курса покупки СКВ на межбанке. Этим правом центробанк наделил себя вышеупомянутым документом.
так что не помнишь- не спорь
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:03
prodigy
Спросите у кого-то за осень 2004-го,,если память отшибло,а то прикольно выходит:как батя делал,всё верно,маладец,а как гривну ревальвировали,так это капець,шо это делается,целых 30 копеек на 1-м моём одном долларе потерял,карауль,спорить низззя,только на батю медетировать и в ростов поцелуйчики слать)))
Я во время первого Майдана волею судеб оказался в Крыму,цены на бенз как сегодня помню,за 3 месяца более 10 000 накатал,ездил с оранжевым флажком "Наша Украина",только потом шурин покойный попросил убрать:грит забери,в лучшем случаи такие верующие как вы с Фёдором разобьют стекло,в худшем рубаху на себе порвут и кресты оголят с куполами,тогда будет ой
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