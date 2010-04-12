|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 9890
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 1747 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:04
Укрепление произошло с подачи Терехина, который уговорил Тимошенко, а та надавила на Стельмаха.
prodigy написав: somilitark написав: Fedor написав:
Я помню как во времена ее премьерства она снижала цены на бензин. Результат был - но не было бензина.
Чушь даже не собачья,а что-то позабористее,а может это батя ваш в бытность передачи престола от Кучмы делал административно за 95-й 2.90 перед выборами 2004-го???
Память как у суслика? но в итоге пропал весь бензин,вернее он был,но продавали его по 3.50- 4грн.,а на стеле красовалось б\н ,подъезжаешь и берёшь сколько надо,только дороже и как сторгуешься.
Вот действительно, что у тебя память дырявая, а вернее ты тогда еще в школе учился , какой там бензин
Юля сказала трейдерам, что бензин будет в Киеве дешевле 3 грн и точка, но цены никто не снижал и тогда она дала указание Терехину укрепить гривну с 5,30 до 5,05 грн (как раз после шашлыков майских) с 03 мая 2005. Народ получивший инсайд от Министра экономики Сергея Терехина успел скинуть доллар по 5,30 и был безумно счастлив (потом это Терехину на ток-шоу у Шестера в глаза говорили).https://news.finance.ua/ru/news/-/10160 ... iya-grivny
Во время снижения Нацбанком в мае 2005 г. с 5,3 до 5,05 грн/долл. его не раз упрекали в том, что его действия не были регламентированы соответствующими нормативами.Напомним, что когда в 2005 г. доллар упал сразу на 25 коп., Нацбанк обвиняли не только в том, что он "залез в карман" обладателей валютных депозитов и подкосил отечественный экспорт, но и в том, что он просто не имел права на понижение курса покупки СКВ на межбанке. Этим правом центробанк наделил себя вышеупомянутым документом.
так что не помнишь- не спорь
Формальным поводом для этого стал изрядный приток экспортной выручки от ГМК, вымывающий гривневую ликвидность.
Кроме потерь СКВ-депозитчиков, изрядно заработали на курсе иноземные держатели наших госбумаг, скупивших на гривневые дивиденды СКВ по демпиновым ценам. Поскольку наших инвесторов в ОВГЗ было немного, Стельмах нарвался на гневный вопрос от А. Дубилета, тогдашнего начальника Привата: "На кого работаете!?"
Кстати, ели не ошибаюсь главное укрепление гривни в 2005 г. было в апреле, а не в мае. Ну то такэ.
US
PS
А бензин, в общем, был ни причем.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68682
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4368 раз.
- Подякували: 7926 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:05
Предвыборная агитация на других форумах. Буду наказывать.
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68682
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4368 раз.
- Подякували: 7926 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:07
дядя Caша написав:
А бензин, в общем, был ни причем. [/color][/b]
Люди хотят ещё раз кратности как в 14-15-хх годах,а вспоминать ревальвацию и рост доходов им как серпом на бензину за 2.90.
То ли дело сейчас,бензинчик по 32 и красота,минимальная пенсия в бак пролетает со свистом!
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 9890
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 1747 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:09
дядя Caша написав:Предвыборная агитация на других форумах. Буду наказывать.
US
Напомнил людям историю,а то у всех как-то однобоко и одноглазо выходит,а некоторые усмотрели агитацию,ведь у них есть только одна точка зрения,другие не укладываются в их мирок,сумно(с).
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 9890
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 249 раз.
- Подякували: 1747 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:24
somilitark Напомни еще про ручное распределение бюджета, раз память хорошая.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
-
vovan_prm
-
-
- Повідомлень: 1797
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 566 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13631
|1550842
|
|
|6484
|1371507
|
|
|159
|247004
|
|