prodigy написав:

somilitark написав: Fedor написав:

Я помню как во времена ее премьерства она снижала цены на бензин. Результат был - но не было бензина. Я помню как во времена ее премьерства она снижала цены на бензин. Результат был - но не было бензина.



Чушь даже не собачья,а что-то позабористее,а может это батя ваш в бытность передачи престола от Кучмы делал административно за 95-й 2.90 перед выборами 2004-го???

Память как у суслика? но в итоге пропал весь бензин,вернее он был,но продавали его по 3.50- 4грн.,а на стеле красовалось б\н ,подъезжаешь и берёшь сколько надо,только дороже и как сторгуешься.

Чушь даже не собачья,а что-то позабористее,а может это батя ваш в бытность передачи престола от Кучмы делал административно за 95-й 2.90 перед выборами 2004-го???Память как у суслика? но в итоге пропал весь бензин,вернее он был,но продавали его по 3.50- 4грн.,а на стеле красовалось б\н ,подъезжаешь и берёшь сколько надо,только дороже и как сторгуешься.

Вот действительно, что у тебя память дырявая, а вернее ты тогда еще в школе учился , какой там бензинЮля сказала трейдерам, что бензин будет в Киеве дешевле 3 грн и точка, но цены никто не снижал и тогда она дала указание Терехину укрепить гривну с 5,30 до 5,05 грн (как раз после шашлыков майских) с 03 мая 2005. Народ получивший инсайд от Министра экономики Сергея Терехина успел скинуть доллар по 5,30 и был безумно счастлив (потом это Терехину на ток-шоу у Шестера в глаза говорили).Во время снижения Нацбанком в мае 2005 г. с 5,3 до 5,05 грн/долл. его не раз упрекали в том, что его действия не были регламентированы соответствующими нормативами.Напомним, что когда в 2005 г. доллар упал сразу на 25 коп., Нацбанк обвиняли не только в том, что он "залез в карман" обладателей валютных депозитов и подкосил отечественный экспорт, но и в том, что он просто не имел права на понижение курса покупки СКВ на межбанке. Этим правом центробанк наделил себя вышеупомянутым документом.так что не помнишь- не спорь