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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6786678767886789

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:04

  zzzzzz написав:Сомик начал за Юлю топить ?

Чего отсвечиваешь,сиди себе в ОВГЗ и не парься,бойся ипотеки под 3% на второй день выборов 8) :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:04

  prodigy написав:
  somilitark написав:
  Fedor написав:
Я помню как во времена ее премьерства она снижала цены на бензин. Результат был - но не было бензина. :D


Чушь даже не собачья,а что-то позабористее,а может это батя ваш в бытность передачи престола от Кучмы делал административно за 95-й 2.90 перед выборами 2004-го???
Память как у суслика? но в итоге пропал весь бензин,вернее он был,но продавали его по 3.50- 4грн.,а на стеле красовалось б\н ,подъезжаешь и берёшь сколько надо,только дороже и как сторгуешься.


Вот действительно, что у тебя память дырявая, а вернее ты тогда еще в школе учился , какой там бензин

Юля сказала трейдерам, что бензин будет в Киеве дешевле 3 грн и точка, но цены никто не снижал и тогда она дала указание Терехину укрепить гривну с 5,30 до 5,05 грн (как раз после шашлыков майских) с 03 мая 2005. Народ получивший инсайд от Министра экономики Сергея Терехина успел скинуть доллар по 5,30 и был безумно счастлив (потом это Терехину на ток-шоу у Шестера в глаза говорили).

https://news.finance.ua/ru/news/-/10160 ... iya-grivny
Во время снижения Нацбанком в мае 2005 г. с 5,3 до 5,05 грн/долл. его не раз упрекали в том, что его действия не были регламентированы соответствующими нормативами.Напомним, что когда в 2005 г. доллар упал сразу на 25 коп., Нацбанк обвиняли не только в том, что он "залез в карман" обладателей валютных депозитов и подкосил отечественный экспорт, но и в том, что он просто не имел права на понижение курса покупки СКВ на межбанке. Этим правом центробанк наделил себя вышеупомянутым документом.

так что не помнишь- не спорь :mrgreen:


Укрепление произошло с подачи Терехина, который уговорил Тимошенко, а та надавила на Стельмаха.

Формальным поводом для этого стал изрядный приток экспортной выручки от ГМК, вымывающий гривневую ликвидность.

Кроме потерь СКВ-депозитчиков, изрядно заработали на курсе иноземные держатели наших госбумаг, скупивших на гривневые дивиденды СКВ по демпиновым ценам. Поскольку наших инвесторов в ОВГЗ было немного, Стельмах нарвался на гневный вопрос от А. Дубилета, тогдашнего начальника Привата: "На кого работаете!?"

Кстати, ели не ошибаюсь главное укрепление гривни в 2005 г. было в апреле, а не в мае. Ну то такэ.

US

PS

А бензин, в общем, был ни причем.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:05

  somilitark написав:
  zzzzzz написав:Сомик начал за Юлю топить ?

Чего отсвечиваешь,сиди себе в ОВГЗ и не парься,бойся ипотеки под 3% на второй день выборов 8) :lol:


Предвыборная агитация на других форумах. Буду наказывать.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:07

  дядя Caша написав:А бензин, в общем, был ни причем. [/color][/b]

Люди хотят ещё раз кратности как в 14-15-хх годах,а вспоминать ревальвацию и рост доходов им как серпом на бензину за 2.90.
То ли дело сейчас,бензинчик по 32 и красота,минимальная пенсия в бак пролетает со свистом!
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:09

  дядя Caша написав:
  somilitark написав:
  zzzzzz написав:Сомик начал за Юлю топить ?

Чего отсвечиваешь,сиди себе в ОВГЗ и не парься,бойся ипотеки под 3% на второй день выборов 8) :lol:


Предвыборная агитация на других форумах. Буду наказывать.

US


Напомнил людям историю,а то у всех как-то однобоко и одноглазо выходит,а некоторые усмотрели агитацию,ведь у них есть только одна точка зрения,другие не укладываются в их мирок,сумно(с).
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:24

somilitark Напомни еще про ручное распределение бюджета, раз память хорошая.
спросить у любой "пересичной бабушки"
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