Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:34

freeze написав: если моя жизнь улучшилась или хотя бы не ухудшилась, то ставим на прежних, если моя жизнь ухудшилась, то ставим на новых. если моя жизнь улучшилась или хотя бы не ухудшилась, то ставим на прежних, если моя жизнь ухудшилась, то ставим на новых.

все не так просто. если изо всех щелей вопят об ухудшении, если вокруг все постоянно ноют как плохо, то будет казаться, что все стало хуже, чем на самом деле. и улучшения, даже реальные, восприниматься не будут.вон сколько людей "помнят", как при совке было богато и хорошо. а на самом деле это совсем не так. это как трамп перед выборами вопил, что америка в ж**пе, хотя это было вранье, народ повелся.при юще все богатели на глазах в 2005-2008, но на выборах он набрал 3%, потому что внимание переключено было СМИ на совсем другое. на его опоздания, голодоморы, споры с юлей и т.д.или например ватное население "лднр" ведь стало жить намного хуже чем в 2013, но "помнят" они только новости с телевизора, и даже если будут жить намного хуже, свое мнение по поводу не изменят, будут изо всех сил доказывать, как все круто, что даже и сами поверить могут. это психология и эмоции, а не экономика и статистика.в россии это давно поняли, и в первую очередь захватили 98% СМИ с целью промывки мозгов, это намного лучше работает, чем банальный экономический рост.