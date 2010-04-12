В отличие от предыдущих дней, когда в течение дня курс в банках и оптах снижался, следуя за МБ, сегодня после полудня ряд банков с вкусными курсами подняли цену продажи доллара: TAS с 27,87 на 27,90 Сбер с 27,90 на 27,92 Юнекс с 27,86 на 27,89, но после 17 снизил до 27,84 (впрочем, в харьковском Юнексе доллара, как не было, так и нет). Ну и опты, снизившись с утра на копейку, потом стояли на месте: 27,92 (93) - 27,97. Разница между покупкой на опте и продажей в банках, доходившая ранее до 10 копеек, поощряя мелких перекидчиков, сошла сегодня на нет. Сейчас харьковские опты уже включили "курсы выходного дня": 27,90 (92) - 28,00 (05). День боковика. Сменится ли тренд и 27,90 окажется локальным дном или снова МБ поползет вниз c понедельника? Интересно, что так толкнуло вверх Евро?
somilitark написав: Чушь даже не собачья,а что-то позабористее,а может это батя ваш в бытность передачи престола от Кучмы делал административно за 95-й 2.90 перед выборами 2004-го??? Память как у суслика? но в итоге пропал весь бензин,вернее он был,но продавали его по 3.50- 4грн.,а на стеле красовалось б\н ,подъезжаешь и берёшь сколько надо,только дороже и как сторгуешься.
Вот действительно, что у тебя память дырявая, а вернее ты тогда еще в школе учился , какой там бензин
Юля сказала трейдерам, что бензин будет в Киеве дешевле 3 грн и точка, но цены никто не снижал и тогда она дала указание Терехину укрепить гривну с 5,30 до 5,05 грн (как раз после шашлыков майских) с 03 мая 2005. Народ получивший инсайд от Министра экономики Сергея Терехина успел скинуть доллар по 5,30 и был безумно счастлив (потом это Терехину на ток-шоу у Шестера в глаза говорили).
https://news.finance.ua/ru/news/-/10160 ... iya-grivny Во время снижения Нацбанком в мае 2005 г. с 5,3 до 5,05 грн/долл. его не раз упрекали в том, что его действия не были регламентированы соответствующими нормативами.Напомним, что когда в 2005 г. доллар упал сразу на 25 коп., Нацбанк обвиняли не только в том, что он "залез в карман" обладателей валютных депозитов и подкосил отечественный экспорт, но и в том, что он просто не имел права на понижение курса покупки СКВ на межбанке. Этим правом центробанк наделил себя вышеупомянутым документом.
так что не помнишь- не спорь
Укрепление произошло с подачи Терехина, который уговорил Тимошенко, а та надавила на Стельмаха.
Формальным поводом для этого стал изрядный приток экспортной выручки от ГМК, вымывающий гривневую ликвидность.
Кроме потерь СКВ-депозитчиков, изрядно заработали на курсе иноземные держатели наших госбумаг, скупивших на гривневые дивиденды СКВ по демпиновым ценам. Поскольку наших инвесторов в ОВГЗ было немного, Стельмах нарвался на гневный вопрос от А. Дубилета, тогдашнего начальника Привата: "На кого работаете!?"
Кстати, ели не ошибаюсь главное укрепление гривни в 2005 г. было в апреле, а не в мае. Ну то такэ.
US
PS
А бензин, в общем, был ни причем.
Ностальжи , ....а ведь ЭТО было почти что вчера........ п.с. Я 5(пять)баксов(нульёвых) сдал в 1993 г. в киоск перед ЦУМом , их тут же прилепили к стеклу витрины как элит и продавали дороже обычного курса п.с и на эти 5-ть баксов мы бухали пару недель в "Маяке"
Востаннє редагувалось Vadim V в П'ят 16 лис, 2018 20:26, всього редагувалось 2 разів.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил до 0,45 с 0,3 коэффициент кредитных потерь вследствие дефолта юридических лиц, где государство в лице Кабинета министров, или уполномоченные им органы, прямо, или опосредовано, владеет 51% и более уставного капитала, и одновременно имеет решающее влияние на хозяйственную деятельность таких юрлиц. Соответствующее решение закреплено постановлением правления НБУ "О внесении изменений в Положение об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям" №123 от 15 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Документ вступает в силу 17 ноября 2018 года.
Указанный коэффициент учитывается в рамках расчета кредитного риска по займам, выданным госпредприятиям.
Кроме этого, изменениями из положения изъят пункт, упрощающий условия, при которых банк может принять решение о прекращении признания дефолта должника в рамках реструктуризации долга, осуществленной в соответствии с требованиями закона "О финансовой реструктуризации". Источник: https://biz.censor.net.ua/n3097369
freeze написав:если моя жизнь улучшилась или хотя бы не ухудшилась, то ставим на прежних, если моя жизнь ухудшилась, то ставим на новых.
все не так просто. если изо всех щелей вопят об ухудшении, если вокруг все постоянно ноют как плохо, то будет казаться, что все стало хуже, чем на самом деле. и улучшения, даже реальные, восприниматься не будут. вон сколько людей "помнят", как при совке было богато и хорошо. а на самом деле это совсем не так. это как трамп перед выборами вопил, что америка в ж**пе, хотя это было вранье, народ повелся.
при юще все богатели на глазах в 2005-2008, но на выборах он набрал 3%, потому что внимание переключено было СМИ на совсем другое. на его опоздания, голодоморы, споры с юлей и т.д.
или например ватное население "лднр" ведь стало жить намного хуже чем в 2013, но "помнят" они только новости с телевизора, и даже если будут жить намного хуже, свое мнение по поводу не изменят, будут изо всех сил доказывать, как все круто, что даже и сами поверить могут. это психология и эмоции, а не экономика и статистика.
в россии это давно поняли, и в первую очередь захватили 98% СМИ с целью промывки мозгов, это намного лучше работает, чем банальный экономический рост.
Востаннє редагувалось trololo в П'ят 16 лис, 2018 20:42, всього редагувалось 3 разів.
Tolevas написав:А с ПУМБ еще веселее. Прихожу, на бумажке курс другой. Говорю кассирше - мол я вижу на сайте банка другой курс. Она отвечает: "Ну это курс, который еще будет когда-то. А пока его нет". Думаю, что за черт, агрегатор ошибся. Ищу на сайте банка, но там черт ногу сломит, где тот курс. Ухожу. Потом уже в пути думаю - стоп, что-то не так. Возвращаюсь, подхожу к менеджеру. Она проверяет, да, курс другой. Но пока не поменяли. Через 10 минут меняют и я покупаю то, что хотел по 27,90. С момента появления курса на сайте и на агрегаторе прошло больше полчаса минимум. Центральное отделение ПУМБ в Харькове, центральнее не бывает.
Это нормально (кассиры точно не при чем)... Рынок. Такие же управляющие процессом пацаны, глядя на межбанк и рынок, сидят, и "Думают"- куда, блин, пойдем???? Соответственно, "подергивает" на колебаниях... Кстати, у Пумба - правда, есть небольшая задержка при смене... Так это ж Вам при росте, например, наруку! Остальные (Приват, сбер, укрсоц и,практически, все остальные, меняют курс без предупреждения и без фиксации курса). Особенно, реально, продающие валюту. Хотите стабильности - Укрэксимбанк - единственный, в течении дня, не изменяющий курс! Дальше - вопрос наличия.
Tolevas написав:В отличие от предыдущих дней, когда в течение дня курс в банках и оптах снижался, следуя за МБ, сегодня после полудня ряд банков с вкусными курсами подняли цену продажи доллара: TAS с 27,87 на 27,90 Сбер с 27,90 на 27,92 Юнекс с 27,86 на 27,89, но после 17 снизил до 27,84 (впрочем, в харьковском Юнексе доллара, как не было, так и нет). Ну и опты, снизившись с утра на копейку, потом стояли на месте: 27,92 (93) - 27,97. Разница между покупкой на опте и продажей в банках, доходившая ранее до 10 копеек, поощряя мелких перекидчиков, сошла сегодня на нет. Сейчас харьковские опты уже включили "курсы выходного дня": 27,90 (92) - 28,00 (05). День боковика. Сменится ли тренд и 27,90 окажется локальным дном или снова МБ поползет вниз c понедельника? Интересно, что так толкнуло вверх Евро?
ПУМБ,Запорожье,без вопросов....27,9 купил 3000....вчера все банки с продажей 27.9 в районе 11-13 часов не продали ничего..
komant733 ПУМБ два дня - лучший! факт. Лично меня другое смущает... "Знающие" Госы вылились на межбанке по 28.10-28.15, и ныне откупающиеся,радостно, по 27.75-27.85 ! И , токо, тупые частники, соревнуясь на падении, доводят курс продажи до 27.88 !
Востаннє редагувалось дарий в П'ят 16 лис, 2018 20:52, всього редагувалось 1 раз.