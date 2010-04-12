Tolevas написав:В отличие от предыдущих дней, когда в течение дня курс в банках и оптах снижался, следуя за МБ, сегодня после полудня ряд банков с вкусными курсами подняли цену продажи доллара: TAS с 27,87 на 27,90 Сбер с 27,90 на 27,92 Юнекс с 27,86 на 27,89, но после 17 снизил до 27,84 (впрочем, в харьковском Юнексе доллара, как не было, так и нет). Ну и опты, снизившись с утра на копейку, потом стояли на месте: 27,92 (93) - 27,97. Разница между покупкой на опте и продажей в банках, доходившая ранее до 10 копеек, поощряя мелких перекидчиков, сошла сегодня на нет. Сейчас харьковские опты уже включили "курсы выходного дня": 27,90 (92) - 28,00 (05). День боковика. Сменится ли тренд и 27,90 окажется локальным дном или снова МБ поползет вниз c понедельника? Интересно, что так толкнуло вверх Евро?
ПУМБ,Запорожье,без вопросов....27,9 купил 3000....вчера все банки с продажей 27.9 в районе 11-13 часов не продали ничего..
Да, ПУМБ сегодня выручал, причем продавал новые сотни.
ivan_naumeiko написав:Хто зна, що буде з парою євро-доллар до кінця року? Брексіт наче здвинувся з мертвоі точки..
Неожиданность будет, как всегда. Ожидаю колебания значительные и очень резкие, но брекзит здесь не имеет ровным счетом никакого значения для курса евро, как оказалось. Главный движитель - это торговые войны, которые запустил Трамп (великий реформатор и патриот американской экономики). Возможно просто время подошло заняться американским внешнеторговым сальдо, возможно моча в голову стукнула, но Трамп сдержал это свое фантастическое обещание перед своими избирателями, чего не хватает Порошенко, к сожалению. Он обеспечил согласно теории Кейнса спрос со стороны государства на обновление инфраструктуры США, другие важные проекты и одновременно по умному ограничил импорт, стимулируя таким образом своего национального американского производственника. Это можно с уверенностью сказать классическая экономическая фишка, которая гарантирует реальный заметный рост американской экономики в течении 4-6 лет (два года из которых уже прошло, кстати).
В мире сейчас дефицит спроса, толкающий экономики многих других стран вниз и в этой связи свободные инвестиционные деньги в американскую экономику. Только этой причины достаточно, чтобы индекс доллара рос выше 100. Но синергии в этом вопросе придает еще и мощный государственный протекционизм для американского экспорта по всему миру (чего только стоит импорт в Украину американских битых машин, закупки военной техники за кредитные деньги и многое чего еще). И не только Украина сталкивается с этим протекционизмом. Трамп акцентировано использует все рычаги, давит и на Китай, серьезно ограничив импорт оттуда раз пока не удалось увеличить значительно свой экспорт туда. И это правильно с точки зрения теории Кейнса. Ведь главными показателями успешности внешней торговли являются сначала сальдо и потом общий объем торговли. В торговых войнах, как и в обычных войнах чаще всего побеждают самые мощные соперники. А в экономической мощи США пока сомневаться не приходится.
Конечно, через 4-6 лет рост экономики США достигнет апогея и потребуется передышка, которая некоторыми будет на графике индекса доллара называться коррекцией. К этому моменту и ЕС приспособится к реалиям и предпримет шаги по укреплению своей экономики и тут курс евро имеет шансы подрасти за счет перетока в ЕС спекулятивного капитала, которому заработки в США к тому моменту покажутся уже недостаточно интересными.
Поделился предварительными мыслями.
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