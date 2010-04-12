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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6788678967906791 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 933 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 129 5. более 75% 64% 595 Всього голосів : 933 Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:46 komant733 написав: Tolevas написав: В отличие от предыдущих дней, когда в течение дня курс в банках и оптах снижался, следуя за МБ, сегодня после полудня ряд банков с вкусными курсами подняли цену продажи доллара:

TAS с 27,87 на 27,90

Сбер с 27,90 на 27,92

Юнекс с 27,86 на 27,89, но после 17 снизил до 27,84 (впрочем, в харьковском Юнексе доллара, как не было, так и нет).

Ну и опты, снизившись с утра на копейку, потом стояли на месте: 27,92 (93) - 27,97.

Разница между покупкой на опте и продажей в банках, доходившая ранее до 10 копеек, поощряя мелких перекидчиков, сошла сегодня на нет.

Сейчас харьковские опты уже включили "курсы выходного дня": 27,90 (92) - 28,00 (05).

День боковика. Сменится ли тренд и 27,90 окажется локальным дном или снова МБ поползет вниз c понедельника?

Интересно, что так толкнуло вверх Евро? В отличие от предыдущих дней, когда в течение дня курс в банках и оптах снижался, следуя за МБ, сегодня после полудня ряд банков с вкусными курсами подняли цену продажи доллара:TAS с 27,87 на 27,90Сбер с 27,90 на 27,92Юнекс с 27,86 на 27,89, но после 17 снизил до 27,84 (впрочем, в харьковском Юнексе доллара, как не было, так и нет).Ну и опты, снизившись с утра на копейку, потом стояли на месте: 27,92 (93) - 27,97.Разница между покупкой на опте и продажей в банках, доходившая ранее до 10 копеек, поощряя мелких перекидчиков, сошла сегодня на нет.Сейчас харьковские опты уже включили "курсы выходного дня": 27,90 (92) - 28,00 (05).День боковика. Сменится ли тренд и 27,90 окажется локальным дном или снова МБ поползет вниз c понедельника?Интересно, что так толкнуло вверх Евро?





ПУМБ,Запорожье,без вопросов....27,9 купил 3000....вчера все банки с продажей 27.9 в районе 11-13 часов не продали ничего.. ПУМБ,Запорожье,без вопросов....27,9 купил 3000....вчера все банки с продажей 27.9 в районе 11-13 часов не продали ничего..



Да, ПУМБ сегодня выручал, причем продавал новые сотни. Да, ПУМБ сегодня выручал, причем продавал новые сотни. Tolevas Повідомлень: 756 З нами з: 06.03.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:53 Tolevas написав: дарий написав: Хотите стабильности - Укрэксимбанк - единственный, в течении дня, не изменяющий курс!

Дальше - вопрос наличия. Хотите стабильности - Укрэксимбанк - единственный, в течении дня, не изменяющий курс!Дальше - вопрос наличия.



Совсем не единственный. Аваль, например. Совсем не единственный. Аваль, например.



У нас в колхозе Валюты в Авале Нет. (300-500) не считается... У нас в колхозе Валюты в Авале Нет. (300-500) не считается... Востаннє редагувалось дарий в П'ят 16 лис, 2018 21:04, всього редагувалось 2 разів. дарий

Повідомлень: 727 З нами з: 21.01.17 Подякував: 307 раз. Подякували: 78 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:54 ivan_naumeiko написав: Хто зна, що буде з парою євро-доллар до кінця року? Брексіт наче здвинувся з мертвоі точки.. Хто зна, що буде з парою євро-доллар до кінця року? Брексіт наче здвинувся з мертвоі точки..



Неожиданность будет, как всегда. Ожидаю колебания значительные и очень резкие, но брекзит здесь не имеет ровным счетом никакого значения для курса евро, как оказалось. Главный движитель - это торговые войны, которые запустил Трамп (великий реформатор и патриот американской экономики). Возможно просто время подошло заняться американским внешнеторговым сальдо, возможно моча в голову стукнула, но Трамп сдержал это свое фантастическое обещание перед своими избирателями, чего не хватает Порошенко, к сожалению. Он обеспечил согласно теории Кейнса спрос со стороны государства на обновление инфраструктуры США, другие важные проекты и одновременно по умному ограничил импорт, стимулируя таким образом своего национального американского производственника. Это можно с уверенностью сказать классическая экономическая фишка, которая гарантирует реальный заметный рост американской экономики в течении 4-6 лет (два года из которых уже прошло, кстати).



В мире сейчас дефицит спроса, толкающий экономики многих других стран вниз и в этой связи свободные инвестиционные деньги в американскую экономику. Только этой причины достаточно, чтобы индекс доллара рос выше 100. Но синергии в этом вопросе придает еще и мощный государственный протекционизм для американского экспорта по всему миру (чего только стоит импорт в Украину американских битых машин, закупки военной техники за кредитные деньги и многое чего еще). И не только Украина сталкивается с этим протекционизмом. Трамп акцентировано использует все рычаги, давит и на Китай, серьезно ограничив импорт оттуда раз пока не удалось увеличить значительно свой экспорт туда. И это правильно с точки зрения теории Кейнса. Ведь главными показателями успешности внешней торговли являются сначала сальдо и потом общий объем торговли. В торговых войнах, как и в обычных войнах чаще всего побеждают самые мощные соперники. А в экономической мощи США пока сомневаться не приходится.



Конечно, через 4-6 лет рост экономики США достигнет апогея и потребуется передышка, которая некоторыми будет на графике индекса доллара называться коррекцией. К этому моменту и ЕС приспособится к реалиям и предпримет шаги по укреплению своей экономики и тут курс евро имеет шансы подрасти за счет перетока в ЕС спекулятивного капитала, которому заработки в США к тому моменту покажутся уже недостаточно интересными.



Поделился предварительными мыслями. Неожиданность будет, как всегда. Ожидаю колебания значительные и очень резкие, но брекзит здесь не имеет ровным счетом никакого значения для курса евро, как оказалось. Главный движитель - это торговые войны, которые запустил Трамп (великий реформатор и патриот американской экономики). Возможно просто время подошло заняться американским внешнеторговым сальдо, возможно моча в голову стукнула, но Трамп сдержал это свое фантастическое обещание перед своими избирателями, чего не хватает Порошенко, к сожалению. Он обеспечил согласно теории Кейнса спрос со стороны государства на обновление инфраструктуры США, другие важные проекты и одновременно по умному ограничил импорт, стимулируя таким образом своего национального американского производственника. Это можно с уверенностью сказать классическая экономическая фишка, которая гарантирует реальный заметный рост американской экономики в течении 4-6 лет (два года из которых уже прошло, кстати).В мире сейчас дефицит спроса, толкающий экономики многих других стран вниз и в этой связи свободные инвестиционные деньги в американскую экономику. Только этой причины достаточно, чтобы индекс доллара рос выше 100. Но синергии в этом вопросе придает еще и мощный государственный протекционизм для американского экспорта по всему миру (чего только стоит импорт в Украину американских битых машин, закупки военной техники за кредитные деньги и многое чего еще). И не только Украина сталкивается с этим протекционизмом. Трамп акцентировано использует все рычаги, давит и на Китай, серьезно ограничив импорт оттуда раз пока не удалось увеличить значительно свой экспорт туда. И это правильно с точки зрения теории Кейнса. Ведь главными показателями успешности внешней торговли являются сначала сальдо и потом общий объем торговли. В торговых войнах, как и в обычных войнах чаще всего побеждают самые мощные соперники. А в экономической мощи США пока сомневаться не приходится.Конечно, через 4-6 лет рост экономики США достигнет апогея и потребуется передышка, которая некоторыми будет на графике индекса доллара называться коррекцией. К этому моменту и ЕС приспособится к реалиям и предпримет шаги по укреплению своей экономики и тут курс евро имеет шансы подрасти за счет перетока в ЕС спекулятивного капитала, которому заработки в США к тому моменту покажутся уже недостаточно интересными.Поделился предварительными мыслями. Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

Повідомлень: 970 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1655 раз. Подякували: 307 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6788678967906791 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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