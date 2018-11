Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Авалевский? Авалевский?



Аваль загадочный банк. То вообще валюты нет, то свободно наливает 800 фунтов по самому низкому курсу среди остальных банков. А так в банках (в Харькове), если нальют несколько тысяч долларов или Евро за раз - это скорее удача. За суммой в банк не логично идти. Ну или бегать по отделениям, собирать. Аваль загадочный банк. То вообще валюты нет, то свободно наливает 800 фунтов по самому низкому курсу среди остальных банков. А так в банках (в Харькове), если нальют несколько тысяч долларов или Евро за раз - это скорее удача. За суммой в банк не логично идти. Ну или бегать по отделениям, собирать. Tolevas Повідомлень: 761 З нами з: 06.03.17 Подякував: 18 раз. Подякували: 77 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:41 buratinyo То что вы написали про Деда и его "Сделаем Америку великой опять", настолько красиво выглядит, что правдой быть не может(с) И таки реальные факты говорят об обратном. Внешнеторговый дефицит г-н Трамп побороть не смог(это мягко говоря), да и, честно говоря, не сможет пока доллар мировая валюта, "защита внутреннего производителя" если не закончится в ближайшее время, то еще аукнется для экономики США, темпы роста достигли максимума в этом году, к 2021г эффект от стимулов Деда полностью уйдет(в лучшем случае). Ах да, почему-то забывают упоминать о единственном фантастическом явлении, который создал Дед, как рекордный в абсолютном значении и в процентном отношении к ВВП(если учитывать текущий цикл экономики США) дефицит бюджета США. А также значительно возросшую мировую неприязнь как к доллару так и США вцелом, что я думаю даст свои плоды через пару-тройку десятков лет. Востаннє редагувалось starsn в П'ят 16 лис, 2018 21:45, всього редагувалось 1 раз. Дурень думкою багатіє starsn

Повідомлень: 513 З нами з: 23.11.10 Подякував: 2 раз. Подякували: 42 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:43 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в четверг относительно доллара на 6,51 коп., на торгах пятницы укрепился на 1,93 коп., оказавшись на уровне 27,7550 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 16-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 2,83 коп., составил 27,7447 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 16 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,765/27,790 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.01, выйдя в реальную сферу, СКВ на МЕЖБАНКЕ упала в цене, составив 27,73/27,75 UAH/USD. Эти курсы «американец» не покидал до 11.35 Киева, когда, повторяя сценарий предыдущей сессии, на рынке появился регулятор, выкупив с платформы Matching «дежурные» $10,0 млн. долларовой ликвидности и обеспечив разворот тренда пары доллар-гривня вверх – к 11.40 цена СКВ приподнялась до 27,75/27,77, около 12.14 доллар стоил уже 27,755/27,775 UAH/USD.

Визит регулятора на рынок оказался скоротечным, и уже к 12.27 оставленный на попечение продавцов СКВ межбанк констатировал провал курса доллара к 27,745/27,765 UAH/USD.

На обеденный перерыв рынок ушел около 12.55 при более высоких ценах (27,75/27,77 UAH/USD), а уже с 14.15 в игру вступил «пятничный синдром», предписывающий значительной части игроков накануне выходных ради безопасности своих активов входить в «старый надежный» доллар. Близкие к закрытию торгов покупки СКВ приподняли ее цену до 27,77/27,80 UAH/USD.



Рынок после обеда опустел, на фоне снижения торговой активности на МЕЖБАНКЕ ценовая динамика упала, сохранив последние цены СКВ неизменными до самого финиша сессии.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7550 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 1,11% с 28,0672 UAH/USD до 27,7550 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 16 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.07 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 16 ноября, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, стараниями предыдущих проектов валютных спекулянтов, а также из-за активных продаж СКВ агроэкспортерами к пятнице на украинском валютном рынке сформировалась изрядная долларовая ликвидность.



Во-вторых, как и накануне, на межбанке ощутимая нехватка покупателей доллара. С одной стороны сезон репатриации дивидендов нерезидентами начнется нескоро, с другой, из-за выросших расходов населения на коммунальные тарифы, покупки импортного ширпотреба заметно упали, снижая потребность импортеров в валюте.



В-третьих, ввиду приближения пика фискальных платежей (к 19 ноября следует уплатить налоги по внушительному списку позиций), нарастает интерес к гривневым активам в ущерб валюте. Несмотря на то, что к пятнице остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах вырос с уровня 53 450,9 млн. грн. к отметке 55 111,6 млн. грн., гривни не хватало.



В-четвертых, разочаровавшись в низких профитах от спекуляций на валютном рынке, бизнес и коммбанки предпочли карьеру рантье, вложившись в казенные ОВГЗ и депосертификаты НБУ, клюнув на очень приличные проценты и безопасность этих бумаг.



В-пятых, коррекция курса безналичного доллара поддерживается аналогичными, хотя и более сдержанными, настроениями на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 16 ноября немного выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке сохранилась приличная активность продавцов СКВ.



Во-вторых, значительная часть времени торгов межбанка пара доллар-гривня пребывала в равновесии покупок и продаж. На это указывает и упавшая курсовая динамика6 если накануне СКВ потеряла 6,51 коп., нынче ее средневзвешенный курс понизился всего лишь на 1,93 коп.



В-третьих, после обеда на рынке появились покупатели доллар, немного разнообразив ассортимент настроений.



В-четвертых, как и накануне свою посильную лепты в рост оборотов внес регулятор, выкупив с «медвежьего» рынка $10,0 млн. в свои резервы.



Подобно валютному межбанку, повторившему во время активной фазы торгов сюжет предыдущей сессии, на более низком курсовом, впрочем, уровне пары доллар-гривня, наличный рынок в пятницу вновь продемонстрировал свое стремление войти в полосу стабильности. Тоже на более низких уровнях цен наличного «американца».



В значительной степени этому способствовали «медвежьи» настроения на торгах валютного межбанка в секторе доллара, а также хронические проблемы с гривневой ликвидностью, особенно неприятные в условиях коррекции цен наличного доллара.



Значимость второго фактора, связанного с монетарным агрегатом М0 или наличные вне банков, первой причины, подтвердили рынки столицы и Запорожья. На киевский рынок наличных после обеда поступила партия «свежей» гривни, моментально вызывав всплеск клиентских покупок и автоматических рост цен.

Приток гривни на рынок Запорожья припозднился, здесь нацвалюта появилась под самый занавес торгов, успев оказать влияние лишь на цены, которые перед закрытием подскочили.



В остальных системных центрах валютообменного бизнеса обстановка позволяла констатировать фактическое их вхождение в боковой тренд, который отличается от «классического» «боковика» лишь немного прибавившими оборотами.



Мы не исключаем. что на рынки Харькова, Днепра, Одессы и Крыжополя, где в течение пятницы наблюдалась завидная курсовая стабильность, могло оказать влияние очевидное замедление курсовой динамики безналичного доллара, который нынче по средневзвешенному курсу потерял «всего лишь» 1,93 коп. против падения в четверг на 6,51 коп.



Грядет плавная смена тренда на рынке безналичного доллара, к которой рынок аккуратно готовит регулятор, избегая чрезмерных вмешательств своими интервенциями.



Пятничная сессия во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Киев, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) завершились в балансе спрос/предложение, который за исключением Запорожья, привело к некоторому прогрессу на участке ликвидности. Запорожцев снова подвело отсутствие оптовых сделок в течение 16 ноября.



На протяжении пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Днепр, Одесса, Крыжополь, Хмельницкий), либо прибавила 2,0-4,0 коп. (Запорожье, Киев), либо потеряла 2,0 коп. (Харьков). Офера «зеленой» СКВ 16-го либо не изменились (Днепр, Одесса, Крыжополь), либо выросли на 2,0-3,0 коп., либо потеряли 3,0 коп. (Харьков).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Запорожье), либо потеряли 2,0 коп. (Днепр, Харьков, Одесса, Крыжополь), либо выросли на 1,0-2,0 коп. (Киев), позиция «предложение» либо не изменилась (Запорожье), либо потеряла 2,0-3,0 коп. (Днепр, Харьков, Одесса, Крыжополь), либо выросла на 1,0-3,0 коп. (столица).



Полагаю, ситуация на пятничном рынке наличных в контексте «прогноза» последнего на ближайшие торги валютного межбанка дает основание рассчитывать на послеобеденное вхождение безналичного доллара 19 ноября в «надежную» стабилизацию или даже попытку отскока курса безналичного «американца».

Базовым основанием для подобного варианта понедельничного сюжета валютного межбанка является последний срок уплаты налогов, требующей заметных объемов гривни. Думаю, наш бизнес, рассчитается с Казной еще в первой половине понедельника, «развязав» себе руки для попыток попытаться прикупить толику упавшей к локальному минимуму СКВ, вернув ее в восходящий тренд.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 16 ноября в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 16 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,90/27,95 UAH/USD, евро – 31,65/31,75 UAH/EUR, рубль – 0,417/0,422 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это «естественное» равновесие в дополуденную часть сессии обеспечило ценовую стабильность в паре доллар-гривня.



Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,90/27,95 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR, рубль 0,415/0,422 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с приличной ликвидностью.



В дальнейшем, после обеда, валютчикам Днепра также не пришлось ревизовать курсы пары доллар-гривня, поскольку здесь шла сбалансированная торговля с приличной торговой активностью.



Эта сбалансированность в комплекте с удачным выбором цен открытия, обеспечили прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», немного улучшили показатели предыдущей сессии.



В течение 16 ноября биды и офера наличного «неформального» розничного доллара в Днепре не изменились.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга позиция «спрос» наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизилась на 2,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 27,90/27,95 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 16-го в низколиквидном равновесии покупок и продаж, и этот баланс сохранялся на протяжении всей сессии. При этом «естественное» происхождение этого равновесия спроса и предложения исключало ревизии цен.



Как до полудня, констатировавшего это промежуточными уровнями цен по состоянию на 12.10 Киева: 27,90/27,95 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR, рубль 0,415/0,422 UAH/RUB, так и впоследствии.



После обеда надежно установившаяся сбалансированность покупок и продаж оптового доллара прочно удерживала действующие цены на месте, а сессия в оптовом сегменте завершилась теми же курсами, с которых и стартовала.



Итоговый баланс и внутридневная ценовая стабильность обеспечили оптовый сегмент наличного рынка Днепра ростом оборотов – ликвидность, заслужив от дилеров «неформального» опта «твердую четверку», немного улучшила результаты предыдущей сессии.



На протяжении 16 ноября биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не претерпели изменений.



По сравнению с закрытием 15 ноября позиция «спрос» оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизилась на 2,0 коп., офера потеряли 3,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 16 ноября уровнями 31,65/31,76 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечное повышение позиции «спрос» на фоне стабильности оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре повысились на 8,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 16-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, удерживая ее цену на уровнях открытия до самого финиша торгов.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 16-го практически перестал интересовать посетителей ОП.



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницы (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1342 к $1,1392, прибавив в течение этого промежутка времени изрядные 50 пунктов.



Полагаю, наши дилеры учли эту динамику, приподняв в течение пятницы более значимые биды в паре евро-гривня, однако реакция нашего рынка на подорожание пары евро-доллар «в миру» была довольно сдержанной. В первую очередь по причине довольно позднего (по киевским меркам) начала вышеупомянутого ралли пары евро-доллар – оно началось после 15.30 Киева, когда с учетом пятницы, наши субъекты наличного рынка уже подумывали о сворачивания торговли, приподняв, тем не менее, под занавес позицию «спрос».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 16 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1327 пара евро-доллар инициировала довольно медленный рост, оказавшись около 10,20 Киева у отметки $1,1365. Первая попытка ралли главной валютной пары оказалась неудачной, и уже около 13.00 пара евро-доллар возвращается к отметке $1,1325. Из этой локальной «ямы» стартует вначале медленно, а после 15.30 Киева весьма динамичный рост, забросивший практически одномоментно пару в район отметки $1,1408. До 18.40 Киева пара евро-доллар не покидала диапазон $1,1392-1,1406, передвинувшись с указанного часа в район цифры $1,1410. Эта отметка впоследствии оказалась «базовой», относительно которой пара евро-доллар уже на американских торгах совершала несвойственные для этой сессии мирового рынка forex довольно размашистые разнополярные колебания в пределах диапазона $1,1404-1,1417, не покидая его до 21.20 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США опускается относительно основных мировых валют, при этом фунт стерлингов дорожает после обвала в четверг на новостях по Brexit.



Евро торгуется к 15.00 Киева в районе $1,1338 против $1,1328 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥128,37 по сравнению со ¥128,73 в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет ¥113,22 против ¥113,64 в четверг.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,06%.



Фунт стерлингов торгуется около $1,2815 против $1,2774 днем ранее, когда он упал на 1,7% в связи с опасениями вокруг Brexit.



Накануне ряд британских министров подали в отставку, выразив свое несогласие с текстом соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Вместе с тем премьер-министр Тереза Мэй назвала его «лучшим компромиссом с ЕС, который могла достичь Великобритания».



В пятницу стало известно, что сторонник Brexit, министр окружающей среды и сельского хозяйства Майкл Гоув не намерен покидать правительство.



Тем временем эксперты полагают, что уже на следующей неделе может состояться голосование о недоверии Т.Мэй, лидеру Консервативной партии. Для инициирования голосования требуются подписи 48 представителей партии в парламенте, и порядка 20 консерваторов уже публично объявили о поддержке голосования.



Меж тем аналитики Morgan Stanley полагают, что «бычье» ралли доллара подошло к концу и настало время продавать американскую валюту.



«Мы уверены, что доллар достиг пика примерно на текущих уровнях», - сообщается в отчете банка. Это обусловлено расширением кредитных спредов, снижением котировок акций и доходностей гособлигаций, полагают эксперты.



Думается, гуру Morgan Stanley немного торопятся с выводами. Хотя их перечень поводов для расставания с долларом имеет резон. Но об этом чуть позже.



Прежде мы укажем, что основным драйвером роста евро в паре с долларом стало заметное укрепление европейской валюты против британского фунта стерлингов.

Она поднялась с 15.30 Киева с уровня £0,8830 к отметке £0,8900.



В свою очередь настроение доллару испортила вышедшая в пятницу американская статистика.



Как оказалось, промышленное производство в США в октябре выросло благодаря сектору обрабатывающей промышленности, так как рост производства в обрабатывающей промышленности нивелировал падение производства в горнодобывающем и коммунальном секторах.



Промышленное производство в октябре выросло на 0,1% м/м, сообщила Федеральная резервная система США. Экономисты прогнозировали рост на 0,2%. Годовой рост составил 4,1%. На долю обрабатывающей промышленности, приходится 75% общего производства, и рост в этой отрасли был 0,3% м/м. Производство в секторе горнодобывающей промышленности упало на 0,3%, второй месяц подряд.

Также сегодня состоится релиз инфляции ЕС и выступление главы ЕЦБ Марио Драги, который может пролить свет на ближайшие планы относительно экономики и монетарной политики.



Сами по себе цифры, несмотря на их более низкое значение, чем ожидания экспертов. Однако, эта динамика, полагаю, зародила сомнения в решимости Федрезерва пролонгировать политику ужесточения монетарных показателей.



Кроме того, с момента достижения максимума котировки нефти упали более чем на 20%, что предвещает замедление инфляции в ближайшие месяцы.



Учитывая корреляцию между ценами на нефть и доходностью 10-летних казначейских облигаций, последняя может опуститься ниже 3,00%.



Добавим, что замедление инфляции может дать Федрезерву основание для смягчения риторики в отношении процентных ставок.



сходя из котировок фьючерсов на ставку по федеральным фондам, участники данного рынка, по-видимому, разделяют это мнение, и не предполагают дальнейшего повышения ставок во втором полугодии 2019 г. В этом случае в будущем году вместо пяти повышений может быть лишь два.



Меж тем, кроме этого, у Федрезерва есть вариант отложить запланированное сокращение своего баланса.



Напомним, что падение рынков акций в США в октябре совпало по времени с увеличением темпов сокращения баланса до $50 млрд. в месяц, что эквивалентно изъятию с рынка ликвидности в объеме $600 млрд. в год.

Нелишне напомнить, что Евроцентробанк также намерен прекратить покупки активов к концу текущего года, а Банк Японии уже без афиширования сокращает вливания в систему, хотя инфляция так и не достигла целевого показателя.



Таким образом, приток ликвидности от центробанков постепенно уменьшается, заставляя инвесторов фиксировать прибыль и выходить из наиболее перекупленных торговых идей.



Не секрет, что для всех системных мировых центробанков цена ошибочной монетарной политики будет высокой. Переход от смягчения к ужесточению монетарной политики в условиях замедления роста мировой экономики – далеко не лучшая идея.



Мы неоднократно на этих страницах утверждали, что с ожиданиями ужесточения политики ФРС США связано и укрепление доллара, покупка которого имеет шансы в условиях вышеперечисленных обстоятельств, также оказаться «перекупленной» торговой идеей.



Фискальные стимулы «по Трампу» способствовали повышению ожидаемой реальной доходности для международных инвесторов и подстегнули приток капитала в США.



Рост ставок LIBOR вновь сделал денежные средства привлекательным инвестиционным активом. На этом фоне Дональд Трамп не раз высказывался против сильного доллара, равно как и повышения процентных ставок. Специально или нет, ситуация может в итоге сложиться в его пользу. Утверждать наверняка сегодня мы этого не можем, однако, исходя из вышеизложенного «появились сомнения».



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,65/31,75 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное повышение бидов на фоне стабильности оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «законопослушно», прибавив в течение пятницы 20 пунктов по спросу и не изменившись по предложению



Торги рублем 16 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,417/0,422 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля прибавили 50 пунктов, офера потяжелели на 40 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 16 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», немного повысили показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по выросшему на 8,0 коп. с закрытия четверга спросу и потерявшему 2,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 16 ноября по спросу выросли на 50 пунктов, прибавив по предложению 40 пунктов.



На пятничной сессии украинского валютного межбанка до мельчайших подробностей повторился сюжет торгов четверга. С выходом на рынок «инкогнито из Петербурга», анонимно выкупившего с платформы Matching $10,0 млн. (даже объем совпал с гривневой интервенцией накануне!) «лишнего» доллара. Пребывание регулятора на межбанке не затянулось, дав возможность доминировавшим там продавцам СКВ сохранить нисходящий курс безналичного доллара.



Наличный рынок спокойно отнесся к пролонгации ревальвационного цикла на рынке безналичного доллара, демонстрируя свою привязанность к стабильности. Последняя, вероятнее всего, «проистекает» из преддверия выходных дней, которые клиенты наличного рынка хотят провести большей частью пребывая в «старом надежном» долларе.



Как и в предыдущем обзоре, мы считаем, что присутствие «зеленых медведей» на межбанке сохранится и в дебюте новой недели. «Бенефис» налоговых платежей 19-го обеспечит концентрацию внимания бизнеса на гривне в ущерб валюте, понижая ее курс без прежнего, однако, энтузиазма. Со вторника резко вырастет вероятность смены тренда на рынке «зеленого» безнала, которая, по всей видимости, произойдет довольно плавно, транзитом через ситуативную стабилизацию пары доллар-гривня с последующим появлением на рынке «зеленых быков».



Нострадамус Jr

TAS с 27,87 на 27,90

Сбер с 27,90 на 27,92

Юнекс с 27,86 на 27,89, но после 17 снизил до 27,84 (впрочем, в харьковском Юнексе доллара, как не было, так и нет).

Ну и опты, снизившись с утра на копейку, потом стояли на месте: 27,92 (93) - 27,97.

Разница между покупкой на опте и продажей в банках, доходившая ранее до 10 копеек, поощряя мелких перекидчиков, сошла сегодня на нет.

Сейчас харьковские опты уже включили "курсы выходного дня": 27,90 (92) - 28,00 (05).

День боковика. Сменится ли тренд и 27,90 окажется локальным дном или снова МБ поползет вниз c понедельника?

Интересно, что так толкнуло вверх Евро? В отличие от предыдущих дней, когда в течение дня курс в банках и оптах снижался, следуя за МБ, сегодня после полудня ряд банков с вкусными курсами подняли цену продажи доллара:TAS с 27,87 на 27,90Сбер с 27,90 на 27,92Юнекс с 27,86 на 27,89, но после 17 снизил до 27,84 (впрочем, в харьковском Юнексе доллара, как не было, так и нет).Ну и опты, снизившись с утра на копейку, потом стояли на месте: 27,92 (93) - 27,97.Разница между покупкой на опте и продажей в банках, доходившая ранее до 10 копеек, поощряя мелких перекидчиков, сошла сегодня на нет.Сейчас харьковские опты уже включили "курсы выходного дня": 27,90 (92) - 28,00 (05).День боковика. Сменится ли тренд и 27,90 окажется локальным дном или снова МБ поползет вниз c понедельника?Интересно, что так толкнуло вверх Евро?





ПУМБ,Запорожье,без вопросов....27,9 купил 3000....вчера все банки с продажей 27.9 в районе 11-13 часов не продали ничего.. ПУМБ,Запорожье,без вопросов....27,9 купил 3000....вчера все банки с продажей 27.9 в районе 11-13 часов не продали ничего..



Да, ПУМБ сегодня выручал, причем продавал новые сотни. Да, ПУМБ сегодня выручал, причем продавал новые сотни.



komant733

Со вторника резко вырастет вероятность смены тренда на рынке «зеленого» безнала.



дарий

Повідомлень: 733 З нами з: 21.01.17 Подякував: 312 раз. Подякували: 80 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:48 Re: Валютный рынок в контексте trololo написав: при юще все богатели на глазах в 2005-2008, но на выборах он набрал 3%, потому что внимание переключено было СМИ на совсем другое. на его опоздания, голодоморы, споры с юлей и т.д. при юще все богатели на глазах в 2005-2008, но на выборах он набрал 3%, потому что внимание переключено было СМИ на совсем другое. на его опоздания, голодоморы, споры с юлей и т.д.



Да действительно с Ющенко как-то неудобно получилось, мужик по факту никому ничего плохого не сделал, только многие накупили машины, квартиры, пенсия выросла во много раз за его период, реальные зарплаты приподнялись, малый бизнес не трогал, ЗВРы всякие и ВВП выросли, а его так всей страной макнули парой процентов голосов на выборах. Да действительно с Ющенко как-то неудобно получилось, мужик по факту никому ничего плохого не сделал, только многие накупили машины, квартиры, пенсия выросла во много раз за его период, реальные зарплаты приподнялись, малый бизнес не трогал, ЗВРы всякие и ВВП выросли, а его так всей страной макнули парой процентов голосов на выборах. freeze 4 Повідомлень: 8480 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2440 раз. Подякували: 3404 раз. Профіль 14 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:48 Tolevas написав: zzzzzz написав: somilitark

Я смысл перевожу в расход по бензину Я смысл перевожу в расход по бензину







10 км в день минимум 10 км в день минимум





Ух , Умка !!!

Здравствуйте .

Всем наилучшие пожелания .

Мой дедушка в 1936 получил диплом в универе им. Каразина , при Нефоросном А.И.

Я иногда бываю в Харькове (очень люблю этот город и не люблю людей), а где Вы отмеряете в беге 10 км ?



Я бегу от (метро) Холодной горы до Песочина .....и обратно



....Может вместе побегаем в очередной приезд ? Ух , Умка !!!Здравствуйте .Всем наилучшие пожелания .Мой дедушка в 1936 получил диплом в универе им. Каразина , при Нефоросном А.И.Я иногда бываю в Харькове (очень люблю этот город и не люблю людей), а где Вы отмеряете в беге 10 км ?Я бегу от (метро) Холодной горы до Песочина .....и обратно....Может вместе побегаем в очередной приезд ? холява 2 Повідомлень: 1975 З нами з: 27.09.12 Подякував: 1583 раз. Подякували: 1402 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:52 Долярчик написав: ...вже ~ 2 тижні торгівля знаходиться в дупі..... - і, навіть, сьогодні, коли найближчий конкурент ЗАКРИТИЙ!



(по знайомих - аналогічна ситуейшн)

- з чим це пов'язано? - ще ж платіжки за опалення "не вбивчі"? !

- всі пішли долярчики скупляти?

(але ж то вже другий тиждень торгівля ніяка! )



- чи то пересічні скирдують гривню на передсвяткові подарунки і, взагалі, на всяку обновку - побут.техніку/одяг/взуття/авто.....?

- і вже з наступного місяця ХЛИНУТЬ отоварюватись?! ...вже ~ 2 тижні торгівля знаходиться в дупі..... - і, навіть, сьогодні, коли найближчий конкурент ЗАКРИТИЙ!(по знайомих - аналогічна ситуейшн)- з чим це пов'язано? - ще ж платіжки за опалення "не вбивчі"? !- всі пішли долярчики скупляти?(але ж то вже другий тиждень торгівля ніяка! )- чи то пересічні скирдують гривню на передсвяткові подарунки і, взагалі, на всяку обновку - побут.техніку/одяг/взуття/авто.....?- і вже з наступного місяця ХЛИНУТЬ отоварюватись?!

................ Я немного ох у ел, удивился , в конце месяца октября ходили в Мост Сити ребёнку одежду покупать ....., как всегда это нудное занятие - покупки меня уморило до оскомы на зубах ,

но забрели в ЗАРА и к счастью , жена с ребёнком выбрали всё шо искали, Я то же обрадовался , так как действительно прикид был к лицу дочке и качество более- менее= баблу .

Так соль не в этом , там ОЧЕРЕДЬ была на кассу и это в будний день в районе 15-00 ................ Я немного ох у ел, удивился , в конце месяца октября ходили в Мост Сити ребёнку одежду покупать ....., как всегда это нудное занятие - покупки меня уморило до оскомы на зубах ,но забрели в ЗАРА и к счастью , жена с ребёнком выбрали всё шо искали, Я то же обрадовался , так как действительно прикид был к лицу дочке и качество более- менее= баблу .Так соль не в этом , там ОЧЕРЕДЬ была на кассу и это в будний день в районе 15-00 Vadim V

Vadim V

холява

дарий



Ух , Умка !!!

Здравствуйте .

Всем наилучшие пожелания .

Мой дедушка в 1936 получил диплом в универе им. Каразина , при Нефоросном А.И.

Я иногда бываю в Харькове (очень люблю этот город и не люблю людей), а где Вы отмеряете в беге 10 км ?



Я бегу от (метро) Холодной горы до Песочина .....и обратно



....Может вместе побегаем в очередной приезд ? Ух , Умка !!!Здравствуйте .Всем наилучшие пожелания .Мой дедушка в 1936 получил диплом в универе им. Каразина , при Нефоросном А.И.Я иногда бываю в Харькове (очень люблю этот город и не люблю людей), а где Вы отмеряете в беге 10 км ?Я бегу от (метро) Холодной горы до Песочина .....и обратно....Может вместе побегаем в очередной приезд ?



