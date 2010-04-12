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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6791679267936794>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:56

Re: Валютный рынок в контексте

  Vadim V написав:Так соль не в этом , там ОЧЕРЕДЬ была на кассу и это в будний день в районе 15-00


Бедствует,блин, пересичный!!!

https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... 8b8217.jpg
Востаннє редагувалось дарий в П'ят 16 лис, 2018 22:00, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:56

  дарий написав:холява
:D



Мне нравиться базарчик, с правой стороны ,по ходу от Песочина ...(автовокзал )
Там есть рыбный киоск , ....такие умницы , такой ассортимент, колоритный продавец.....
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:57

дядя Caша
Так какими цифрами закрылся межбанк? Вы пишете 77/80,а минфин 74/77. Это важно, так как с этих цифр откроется понедельник.
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:08

  Tolevas написав:
  холява написав:

Ух , Умка !!!
Здравствуйте .
Всем наилучшие пожелания .
Мой дедушка в 1936 получил диплом в универе им. Каразина , при Нефоросном А.И.
Я иногда бываю в Харькове (очень люблю этот город и не люблю людей), а где Вы отмеряете в беге 10 км ?

Я бегу от (метро) Холодной горы до Песочина .....и обратно

....Может вместе побегаем в очередной приезд ?


Я не бегаю, я хожу.


В принципе ПРАВИЛЬНО, ведь ходьба не несет такую нагрузку на мениск как бег .

...так наверное и не встретимся .....
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:14

  starsn написав:buratinyo То что вы написали про Деда и его "Сделаем Америку великой опять", настолько красиво выглядит, что правдой быть не может(с) И таки реальные факты говорят об обратном. Внешнеторговый дефицит г-н Трамп побороть не смог(это мягко говоря), да и, честно говоря, не сможет пока доллар мировая валюта, "защита внутреннего производителя" если не закончится в ближайшее время, то еще аукнется для экономики США, темпы роста достигли максимума в этом году, к 2021г эффект от стимулов Деда полностью уйдет(в лучшем случае). Ах да, почему-то забывают упоминать о единственном фантастическом явлении, который создал Дед, как рекордный в абсолютном значении и в процентном отношении к ВВП(если учитывать текущий цикл экономики США) дефицит бюджета США. А также значительно возросшую мировую неприязнь как к доллару так и США вцелом, что я думаю даст свои плоды через пару-тройку десятков лет.

Доллар это всего лишь валюта, как гривна или юань. Кто его будет ненавидеть? Особенно тогда, когда все дешевеет к доллару.

То, что выглядит красиво часто имеет мощный эффект в мотивации людей. Это ведь известно давно. Люди ради красивого будущего уже не раз горы сносили и реки разворачивали вспять.

http://domservice.ho.ua/tohouseholders/9-zazhim-dlya-deneg-iz-nerzhaveyuschey-stali-solidnyy-priyatno-tyazhelyy.html
Вот, к примеру, выше - красивая вещь, которая стимулирует иметь наличные деньги. Меня она мотивирует больше и эффективнее работать. Не смотря на то, что всегда найдутся люди, которые расплачиваются исключительно картой.

Дефицит бюджета это палка о двух концах. С одной стороны это разбалансировка, но с другой стороны то, о чем я говорил - стимулирование спроса внутри США. Причем грубейшей ошибкой является при этом - не создание высоких барьеров для импорта, который целесообразно производить внутри страны. Трамп этой ошибки избежал.

Вижу, что не смотря на разногласия в оценке у нас в прогнозах совпало время начала коррекции по доллару. Но мы предполагаем все это, а Господь располагает. Не будем это забывать и в этой связи страховаться. :!:
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:19

  холява написав:
  Tolevas написав:
  холява написав:

Ух , Умка !!!
Здравствуйте .
Всем наилучшие пожелания .
Мой дедушка в 1936 получил диплом в универе им. Каразина , при Нефоросном А.И.
Я иногда бываю в Харькове (очень люблю этот город и не люблю людей), а где Вы отмеряете в беге 10 км ?

Я бегу от (метро) Холодной горы до Песочина .....и обратно

....Может вместе побегаем в очередной приезд ?


Я не бегаю, я хожу.


В принципе ПРАВИЛЬНО, ведь ходьба не несет такую нагрузку на мениск как бег .

...так наверное и не встретимся .....


https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... 5e9f61.jpg
:lol:
дарий
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:21

  somilitark написав:Я ждал ещё одного момента,как толпа бросится с одной стороны смаковать чего так дорого,с другой как они сели в последний вагон и значительно дешевле)))


как-то уже лет 5 не наблюдаю здесь смакования от удачной покупки/продажи. Наблюдаю одно твоё злорадство, часто без повода.

Злорадство-«наслаждение чужими неудачами». Сканирование мозга показало, что злорадство связано с завистью. (вики)

п.с. подумай, как муд*ком ты выглядишь в глазах других .
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:27

  zzzzzz написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-5

К 11.41 не дождавшись дальнейшей просадки курса доллара на межбанке, потенциальные покупатели СКВ вышли на рынок за долларом, своими действиями приподняв цену доллара на указанное время к цифре 27,75/27,77 UAH/USD.

US


Может нерезы вышли на Межбанк которые на 290 млн.грн продали ОВГЗ


Папа с пылесосом.

US
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:32



Анекдот анекдотом, но глупо мерять удовольствие от жизни только выпивкой, сигаретами и женщинами. Есть еще масса других намного более интересных вещей. Ну разве что женшин можно оставить. Точнее секс, хотя процесс движения к сексу тоже интересен, может даже более, чем сам закономерный итог.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:38

  freeze написав:
  trololo написав:при юще все богатели на глазах в 2005-2008, но на выборах он набрал 3%, потому что внимание переключено было СМИ на совсем другое. на его опоздания, голодоморы, споры с юлей и т.д.


Да действительно с Ющенко как-то неудобно получилось, мужик по факту никому ничего плохого не сделал, только многие накупили машины, квартиры, пенсия выросла во много раз за его период, реальные зарплаты приподнялись, малый бизнес не трогал, ЗВРы всякие и ВВП выросли, а его так всей страной макнули парой процентов голосов на выборах.


для Юща и 3% даже много

"накупили машины", да много было потом этих машин у банков в залоге и продавали на ауках.

Пример: купили машину за 40к долл (под залог 2-х к.квартиры) в 2006, за 2 года выплатили 10к долл (% и тело), потом кризис 2008. банк поднял ставку по кредиту до 16% в валюте , а фирма срезала заплаты с 2,5к долл до 900. Нет средств платить по кредиту. Как итог банк забрал и квартиру и машину.
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