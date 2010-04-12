Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:14

starsn написав: buratinyo То что вы написали про Деда и его "Сделаем Америку великой опять", настолько красиво выглядит, что правдой быть не может(с) И таки реальные факты говорят об обратном. Внешнеторговый дефицит г-н Трамп побороть не смог(это мягко говоря), да и, честно говоря, не сможет пока доллар мировая валюта, "защита внутреннего производителя" если не закончится в ближайшее время, то еще аукнется для экономики США, темпы роста достигли максимума в этом году, к 2021г эффект от стимулов Деда полностью уйдет(в лучшем случае). Ах да, почему-то забывают упоминать о единственном фантастическом явлении, который создал Дед, как рекордный в абсолютном значении и в процентном отношении к ВВП(если учитывать текущий цикл экономики США) дефицит бюджета США. А также значительно возросшую мировую неприязнь как к доллару так и США вцелом, что я думаю даст свои плоды через пару-тройку десятков лет. То что вы написали про Деда и его "Сделаем Америку великой опять", настолько красиво выглядит, что правдой быть не может(с) И таки реальные факты говорят об обратном. Внешнеторговый дефицит г-н Трамп побороть не смог(это мягко говоря), да и, честно говоря, не сможет пока доллар мировая валюта, "защита внутреннего производителя" если не закончится в ближайшее время, то еще аукнется для экономики США, темпы роста достигли максимума в этом году, к 2021г эффект от стимулов Деда полностью уйдет(в лучшем случае). Ах да, почему-то забывают упоминать о единственном фантастическом явлении, который создал Дед, как рекордный в абсолютном значении и в процентном отношении к ВВП(если учитывать текущий цикл экономики США) дефицит бюджета США. А также значительно возросшую мировую неприязнь как к доллару так и США вцелом, что я думаю даст свои плоды через пару-тройку десятков лет.

Доллар это всего лишь валюта, как гривна или юань. Кто его будет ненавидеть? Особенно тогда, когда все дешевеет к доллару.То, что выглядит красиво часто имеет мощный эффект в мотивации людей. Это ведь известно давно. Люди ради красивого будущего уже не раз горы сносили и реки разворачивали вспять.Вот, к примеру, выше - красивая вещь, которая стимулирует иметь наличные деньги. Меня она мотивирует больше и эффективнее работать. Не смотря на то, что всегда найдутся люди, которые расплачиваются исключительно картой.Дефицит бюджета это палка о двух концах. С одной стороны это разбалансировка, но с другой стороны то, о чем я говорил - стимулирование спроса внутри США. Причем грубейшей ошибкой является при этом - не создание высоких барьеров для импорта, который целесообразно производить внутри страны. Трамп этой ошибки избежал.Вижу, что не смотря на разногласия в оценке у нас в прогнозах совпало время начала коррекции по доллару. Но мы предполагаем все это, а Господь располагает. Не будем это забывать и в этой связи страховаться.