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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6791679267936794

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:39

  Vadim V написав:
  Долярчик написав:...вже ~ 2 тижні торгівля знаходиться в дупі..... - і, навіть, сьогодні, коли найближчий конкурент ЗАКРИТИЙ! :shock:

(по знайомих - аналогічна ситуейшн)
- з чим це пов'язано? - ще ж платіжки за опалення "не вбивчі"? !
- всі пішли долярчики скупляти?
(але ж то вже другий тиждень торгівля ніяка! )

- чи то пересічні скирдують гривню на передсвяткові подарунки і, взагалі, на всяку обновку - побут.техніку/одяг/взуття/авто.....?
- і вже з наступного місяця ХЛИНУТЬ отоварюватись?!

................ Я немного ох у ел, удивился , в конце месяца октября ходили в Мост Сити ребёнку одежду покупать ....., как всегда это нудное занятие - покупки меня уморило до оскомы на зубах ,
но забрели в ЗАРА и к счастью , жена с ребёнком выбрали всё шо искали, Я то же обрадовался , так как действительно прикид был к лицу дочке и качество более- менее= баблу .
Так соль не в этом , там ОЧЕРЕДЬ была на кассу и это в будний день в районе 15-00

... знову можна повторитись: ВЕЛИКА риба, їсть..... малу рибку...
... сумно ©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:48

Re: Валютный рынок в контексте

  Tolevas написав:Анекдот анекдотом, но глупо мерять удовольствие от жизни только выпивкой, сигаретами и женщинами. Есть еще масса других намного более интересных вещей. Ну разве что женшин можно оставить. Точнее секс, хотя процесс движения к сексу тоже интересен, может даже более, чем сам закономерный итог.


Однозначно!

https://s8.hostingkartinok.com/uploads/ ... 820aa6.jpg
дарий
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