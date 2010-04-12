Vadim V написав:Долярчик написав:...вже ~ 2 тижні торгівля знаходиться в дупі..... - і, навіть, сьогодні, коли найближчий конкурент ЗАКРИТИЙ!
(по знайомих - аналогічна ситуейшн)
- з чим це пов'язано? - ще ж платіжки за опалення "не вбивчі"? !
- всі пішли долярчики скупляти?
(але ж то вже другий тиждень торгівля ніяка! )
- чи то пересічні скирдують гривню на передсвяткові подарунки і, взагалі, на всяку обновку - побут.техніку/одяг/взуття/авто.....?
- і вже з наступного місяця ХЛИНУТЬ отоварюватись?!
................ Я немного ох у ел, удивился , в конце месяца октября ходили в Мост Сити ребёнку одежду покупать ....., как всегда это нудное занятие - покупки меня уморило до оскомы на зубах ,
но забрели в ЗАРА и к счастью , жена с ребёнком выбрали всё шо искали, Я то же обрадовался , так как действительно прикид был к лицу дочке и качество более- менее= баблу .
Так соль не в этом , там ОЧЕРЕДЬ была на кассу и это в будний день в районе 15-00
... знову можна повторитись: ВЕЛИКА риба, їсть..... малу рибку...
... сумно ©