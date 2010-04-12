Долярчик написав:...вже ~ 2 тижні торгівля знаходиться в дупі..... - і, навіть, сьогодні, коли найближчий конкурент ЗАКРИТИЙ!
(по знайомих - аналогічна ситуейшн) - з чим це пов'язано? - ще ж платіжки за опалення "не вбивчі"? ! - всі пішли долярчики скупляти? (але ж то вже другий тиждень торгівля ніяка! )
- чи то пересічні скирдують гривню на передсвяткові подарунки і, взагалі, на всяку обновку - побут.техніку/одяг/взуття/авто.....? - і вже з наступного місяця ХЛИНУТЬ отоварюватись?!
................ Я немного ох у ел, удивился , в конце месяца октября ходили в Мост Сити ребёнку одежду покупать ....., как всегда это нудное занятие - покупки меня уморило до оскомы на зубах , но забрели в ЗАРА и к счастью , жена с ребёнком выбрали всё шо искали, Я то же обрадовался , так как действительно прикид был к лицу дочке и качество более- менее= баблу . Так соль не в этом , там ОЧЕРЕДЬ была на кассу и это в будний день в районе 15-00
Tolevas написав:Анекдот анекдотом, но глупо мерять удовольствие от жизни только выпивкой, сигаретами и женщинами. Есть еще масса других намного более интересных вещей. Ну разве что женшин можно оставить. Точнее секс, хотя процесс движения к сексу тоже интересен, может даже более, чем сам закономерный итог.
trololo написав:при юще все богатели на глазах в 2005-2008, но на выборах он набрал 3%, потому что внимание переключено было СМИ на совсем другое. на его опоздания, голодоморы, споры с юлей и т.д.
Да действительно с Ющенко как-то неудобно получилось, мужик по факту никому ничего плохого не сделал, только многие накупили машины, квартиры, пенсия выросла во много раз за его период, реальные зарплаты приподнялись, малый бизнес не трогал, ЗВРы всякие и ВВП выросли, а его так всей страной макнули парой процентов голосов на выборах.
для Юща и 3% даже много
"накупили машины", да много было потом этих машин у банков в залоге и продавали на ауках.
Пример: купили машину за 40к долл (под залог 2-х к.квартиры) в 2006, за 2 года выплатили 10к долл (% и тело), потом кризис 2008. банк поднял ставку по кредиту до 16% в валюте , а фирма срезала заплаты с 2,5к долл до 900. Нет средств платить по кредиту. Как итог банк забрал и квартиру и машину.
Не, ну это нормально??? Люди с мозгом не дружат абсолютно, покупают машины за 40к без первого взноса, т.е. без денег вообще из расчета на одну только зарплату. А виноват Ющенко, да. Ющ виноват в предательстве интересов Украины. Не будь он столь беспринципным, не было бы сначала премьера-воровки, потом Президент Яныка, не набирали бы вторую половину госдолга (впрочем, как и первую), не было бы расстрела Майдана, не было бы войны сейчас. И кто знает, в каком виде сейчас была бы Украина. Если бы Ющ не скурвился. А так да, именно он виноват в том, что люди не считали денег и строили замки на песке.
З.Ы. странно форум как-то подставляет слова автоматом: вместо "през_ика Яныка" он подставил с какого-то хрена "Президент". С какого такого?
Vitl написав:Америка то реально в опе, но мы это не можем адекватно понять. т к не замечаем разницу уровня жизни между 20 или 50 раз.
Між нами з США різниці в 20-50 разів по жодному параметру- не має Максимум - 2-3 рази в середньому (інтегральному) , до 10 разів в якихось окремих піках ( можливо медицина, та й то не факт...) При цьому є речі які в нас в 10 разів краще ніж в США - та сама закредитованість населення , в США на особу - 20000 доларів кредитів в середньому , у нас десь коло 1000 на особу
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
p_vovk74 написав:Ющ виноват в предательстве интересов Украины. Не будь он столь беспринципным, не было бы сначала премьера-воровки, потом Президент Яныка, не набирали бы вторую половину госдолга (впрочем, как и первую), не было бы расстрела Майдана, не было бы войны сейчас.
Не, всё началось гораздо раньше. Рафик Ющенко ни в чем не виноват/c/ Если бы Князь Владимир не крестил в православие под Константинополь, а пошел бы под Папу Римского, я даю двести процентов, что расстрелов на майдане никогда бы не было.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 16 лис, 2018 23:39, всього редагувалось 1 раз.
Vitl написав:Америка то реально в опе, но мы это не можем адекватно понять. т к не замечаем разницу уровня жизни между 20 или 50 раз.
Між нами з США різниці в 20-50 разів по жодному параметру- не має Максимум - 2-3 рази в середньому (інтегральному) , до 10 разів в якихось окремих піках ( можливо медицина, та й то не факт...) При цьому є речі які в нас в 10 разів краще ніж в США - та сама закредитованість населення , в США на особу - 20000 доларів кредитів в середньому , у нас десь коло 1000 на особу
Какие 20, там одного гос. долга уже 70 штук на человека, включая младенцев! Это тупик, они заигрались, но мир продолжает идти на убой, считая доллары, которые вот-вот превратятся в бумагу!
p_vovk74 написав:Ющ виноват в предательстве интересов Украины. Не будь он столь беспринципным, не было бы сначала премьера-воровки, потом Президент Яныка, не набирали бы вторую половину госдолга (впрочем, как и первую), не было бы расстрела Майдана, не было бы войны сейчас.
Не, всё началось гораздо раньше. Рафик Ющенко ни в чем не виноват/c/ Если бы Князь Владимир не крестил в православие под Константинополь, а пошел бы под Папу Римского, я даю двести процентов, что расстрелов на майдане никогда бы не было.
Поржал
Если можно, и я вставлю свои 5 копеек.
Ющ был президентом в парламентско-президентской республике, и власть не узурпировал, в отличии от своих парередников и паслидовников Кучмы, Яныка и Порошенко.
Поэтому за благосостояние 2005-2008 гг он действительно в ответе (или в респекте, если угодно), лишь опосредованно.
Экономическую политику проводили тогда премьер-министры и их кабинеты.
Также не нужно забывать о глобальной внешней конъюнктуре, сильно влияющей на нашу экспортно-ориентированную экономику. В 2005-2007, 2010-2011 и 2015-2017 она способствовала росту. В 2008-2009, 2012-2014 и 2018-? не способствовала/не способствует росту.