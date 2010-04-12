Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:24

prodigy написав: freeze написав: trololo написав: при юще все богатели на глазах в 2005-2008, но на выборах он набрал 3%, потому что внимание переключено было СМИ на совсем другое. на его опоздания, голодоморы, споры с юлей и т.д. при юще все богатели на глазах в 2005-2008, но на выборах он набрал 3%, потому что внимание переключено было СМИ на совсем другое. на его опоздания, голодоморы, споры с юлей и т.д.



Да действительно с Ющенко как-то неудобно получилось, мужик по факту никому ничего плохого не сделал, только многие накупили машины, квартиры, пенсия выросла во много раз за его период, реальные зарплаты приподнялись, малый бизнес не трогал, ЗВРы всякие и ВВП выросли, а его так всей страной макнули парой процентов голосов на выборах. Да действительно с Ющенко как-то неудобно получилось, мужик по факту никому ничего плохого не сделал, только многие накупили машины, квартиры, пенсия выросла во много раз за его период, реальные зарплаты приподнялись, малый бизнес не трогал, ЗВРы всякие и ВВП выросли, а его так всей страной макнули парой процентов голосов на выборах.



для Юща и 3% даже много



"накупили машины", да много было потом этих машин у банков в залоге и продавали на ауках.



Пример: купили машину за 40к долл (под залог 2-х к.квартиры) в 2006, за 2 года выплатили 10к долл (% и тело), потом кризис 2008. банк поднял ставку по кредиту до 16% в валюте , а фирма срезала заплаты с 2,5к долл до 900. Нет средств платить по кредиту. Как итог банк забрал и квартиру и машину. для Юща и 3% даже много"накупили машины", да много было потом этих машин у банков в залоге и продавали на ауках.Пример: купили машину за 40к долл (под залог 2-х к.квартиры) в 2006, за 2 года выплатили 10к долл (% и тело), потом кризис 2008. банк поднял ставку по кредиту до 16% в валюте , а фирма срезала заплаты с 2,5к долл до 900. Нет средств платить по кредиту. Как итог банк забрал и квартиру и машину.

Не, ну это нормально??? Люди с мозгом не дружат абсолютно, покупают машины за 40к без первого взноса, т.е. без денег вообще из расчета на одну только зарплату. А виноват Ющенко, да.Ющ виноват в предательстве интересов Украины. Не будь он столь беспринципным, не было бы сначала премьера-воровки, потом Президент Яныка, не набирали бы вторую половину госдолга (впрочем, как и первую), не было бы расстрела Майдана, не было бы войны сейчас. И кто знает, в каком виде сейчас была бы Украина. Если бы Ющ не скурвился.А так да, именно он виноват в том, что люди не считали денег и строили замки на песке.З.Ы. странно форум как-то подставляет слова автоматом: вместо "през_ика Яныка" он подставил с какого-то хрена "Президент". С какого такого?