p_vovk74 написав:Ющ виноват в предательстве интересов Украины. Не будь он столь беспринципным, не было бы сначала премьера-воровки, потом Президент Яныка, не набирали бы вторую половину госдолга (впрочем, как и первую), не было бы расстрела Майдана, не было бы войны сейчас. И кто знает, в каком виде сейчас была бы Украина. Если бы Ющ не скурвился.
В противном случае повторил бы судьбу Черновола, Омара Торрихоса, Ха́йме Рольдо́са Агиле́ры, Кеннеди. Не было у него выбора, как нет его сейчас и у Пороха. Но к Ющенко совсем другое отношение - при нем не было такого разгула коррупции, может, конечно,чиновники еще не знали что можно работать исключительно на себя и безнаказанно воровать в таких масштабах. Да и расти при нем было куда, на растущих рынках заработать куда проще, чем при падающем или стагнации.
p_vovk74 написав:Ющ виноват в предательстве интересов Украины. Не будь он столь беспринципным, не было бы сначала премьера-воровки, потом Президент Яныка, не набирали бы вторую половину госдолга (впрочем, как и первую), не было бы расстрела Майдана, не было бы войны сейчас. И кто знает, в каком виде сейчас была бы Украина. Если бы Ющ не скурвился.
В противном случае повторил бы судьбу Черновола, Омара Торрихоса, Ха́йме Рольдо́са Агиле́ры, Кеннеди. Не было у него выбора, как нет его сейчас и у Пороха. Но к Ющенко совсем другое отношение - при нем не было такого разгула коррупции, может, конечно,чиновники еще не знали что можно работать исключительно на себя и безнаказанно воровать в таких масштабах. Да и расти при нем было куда, на растущих рынках заработать куда проще, чем при падающем или стагнации.
И это тоже. Как в Уральских пельменях: "А что, так можно было?"(с) При Юще еще не знали, что можно воровать глобально. А при Кучме не знали, что можно воровать как при Юще. И только Янукович возвёл искусство коррупции в абсолют (в наших локальных масштабах конечно). Но я вообще-то не о том говорил. Я говорил о том, что люди не дружили с головой, когда брали дорогущую машину в кредит без первого взноса, да еще и под залог двух (!!!) квартир. А в закономерном фиаско обвиняют, ессно, Юща. Сами они ж белые и пушистые. Кстати, в конце 2007го я тоже взял машину в кредит. Ценой в 25 килобаксов и с 30% взносом. Кредит был в долларах. Но брал кредит я под залог самой машины, а не недвиги. В худшем случае я бы потерял только машину. И банк я выбирал достойный, а не тот, что громче всех кричал. И когда грянул гром, мой банк не повысил ставку и не давил на меня. И я и банк в точности исполняли свои обязательства по договору. В итоге я нарыл недостающую сумму и в 2009 досрочно погасил кредит. И с тем банком у меня до сих пор тёплые и взаимовыгодные взаимоотношения. Держу там и текущие счета и часть депозитов.
p_vovk74 написав:И когда грянул гром, мой банк не повысил ставку и не давил на меня.
Имя, сестра, имя! Страна должна знать своих героев. Я серьезно. В это время многие банки даже своих сотрудников нагибали и продавали их кредиты другим банкам. Для меня было шоком, когда сотрудница страховой ТАС сказала, что ее совершенно не проблемный кредит банк группы Тас (их тогда 2 было, не помню какой) продал другому банку. Или в Укрсоце был конфликт между банкоми и сотрудниками, которые взяли валютную ипотеку на квартиры, которые строились кредитуемым банком застройщиком. Или Укрсиб практиковал заманить валютного заемщика в банк и прямо у банка забрать ключи от кредитного авто.