Додано: Суб 17 лис, 2018 01:12

987 написав: p_vovk74 написав: Ющ виноват в предательстве интересов Украины. Не будь он столь беспринципным, не было бы сначала премьера-воровки, потом Президент Яныка, не набирали бы вторую половину госдолга (впрочем, как и первую), не было бы расстрела Майдана, не было бы войны сейчас. И кто знает, в каком виде сейчас была бы Украина. Если бы Ющ не скурвился. Ющ виноват в предательстве интересов Украины. Не будь он столь беспринципным, не было бы сначала премьера-воровки, потом Президент Яныка, не набирали бы вторую половину госдолга (впрочем, как и первую), не было бы расстрела Майдана, не было бы войны сейчас. И кто знает, в каком виде сейчас была бы Украина. Если бы Ющ не скурвился.

В противном случае повторил бы судьбу Черновола, Омара Торрихоса, Ха́йме Рольдо́са Агиле́ры, Кеннеди. Не было у него выбора, как нет его сейчас и у Пороха. Но к Ющенко совсем другое отношение - при нем не было такого разгула коррупции, может, конечно,чиновники еще не знали что можно работать исключительно на себя и безнаказанно воровать в таких масштабах. Да и расти при нем было куда, на растущих рынках заработать куда проще, чем при падающем или стагнации. В противном случае повторил бы судьбу Черновола, Омара Торрихоса, Ха́йме Рольдо́са Агиле́ры, Кеннеди. Не было у него выбора, как нет его сейчас и у Пороха. Но к Ющенко совсем другое отношение - при нем не было такого разгула коррупции, может, конечно,чиновники еще не знали что можно работать исключительно на себя и безнаказанно воровать в таких масштабах. Да и расти при нем было куда, на растущих рынках заработать куда проще, чем при падающем или стагнации.

И это тоже. Как в Уральских пельменях: "А что, так можно было?"(с) При Юще еще не знали, что можно воровать глобально. А при Кучме не знали, что можно воровать как при Юще. И только Янукович возвёл искусство коррупции в абсолют (в наших локальных масштабах конечно).Но я вообще-то не о том говорил. Я говорил о том, что люди не дружили с головой, когда брали дорогущую машину в кредит без первого взноса, да еще и под залог двух (!!!) квартир. А в закономерном фиаско обвиняют, ессно, Юща. Сами они ж белые и пушистые.Кстати, в конце 2007го я тоже взял машину в кредит. Ценой в 25 килобаксов и с 30% взносом. Кредит был в долларах. Но брал кредит я под залог самой машины, а не недвиги. В худшем случае я бы потерял только машину. И банк я выбирал достойный, а не тот, что громче всех кричал.И когда грянул гром, мой банк не повысил ставку и не давил на меня. И я и банк в точности исполняли свои обязательства по договору.В итоге я нарыл недостающую сумму и в 2009 досрочно погасил кредит. И с тем банком у меня до сих пор тёплые и взаимовыгодные взаимоотношения. Держу там и текущие счета и часть депозитов.