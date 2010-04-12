RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6792679367946795

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 00:49

Re: Валютный рынок в контексте

  p_vovk74 написав:Ющ виноват в предательстве интересов Украины. Не будь он столь беспринципным, не было бы сначала премьера-воровки, потом Президент Яныка, не набирали бы вторую половину госдолга (впрочем, как и первую), не было бы расстрела Майдана, не было бы войны сейчас. И кто знает, в каком виде сейчас была бы Украина. Если бы Ющ не скурвился.

В противном случае повторил бы судьбу Черновола, Омара Торрихоса, Ха́йме Рольдо́са Агиле́ры, Кеннеди. Не было у него выбора, как нет его сейчас и у Пороха. Но к Ющенко совсем другое отношение - при нем не было такого разгула коррупции, может, конечно,чиновники еще не знали что можно работать исключительно на себя и безнаказанно воровать в таких масштабах. Да и расти при нем было куда, на растущих рынках заработать куда проще, чем при падающем или стагнации.
987
 
Повідомлень: 22
З нами з: 16.01.16
Подякував: 106 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 01:12

  987 написав:
  p_vovk74 написав:Ющ виноват в предательстве интересов Украины. Не будь он столь беспринципным, не было бы сначала премьера-воровки, потом Президент Яныка, не набирали бы вторую половину госдолга (впрочем, как и первую), не было бы расстрела Майдана, не было бы войны сейчас. И кто знает, в каком виде сейчас была бы Украина. Если бы Ющ не скурвился.

В противном случае повторил бы судьбу Черновола, Омара Торрихоса, Ха́йме Рольдо́са Агиле́ры, Кеннеди. Не было у него выбора, как нет его сейчас и у Пороха. Но к Ющенко совсем другое отношение - при нем не было такого разгула коррупции, может, конечно,чиновники еще не знали что можно работать исключительно на себя и безнаказанно воровать в таких масштабах. Да и расти при нем было куда, на растущих рынках заработать куда проще, чем при падающем или стагнации.

И это тоже. Как в Уральских пельменях: "А что, так можно было?"(с) При Юще еще не знали, что можно воровать глобально. А при Кучме не знали, что можно воровать как при Юще. И только Янукович возвёл искусство коррупции в абсолют (в наших локальных масштабах конечно).
Но я вообще-то не о том говорил. Я говорил о том, что люди не дружили с головой, когда брали дорогущую машину в кредит без первого взноса, да еще и под залог двух (!!!) квартир. А в закономерном фиаско обвиняют, ессно, Юща. Сами они ж белые и пушистые.
Кстати, в конце 2007го я тоже взял машину в кредит. Ценой в 25 килобаксов и с 30% взносом. Кредит был в долларах. Но брал кредит я под залог самой машины, а не недвиги. В худшем случае я бы потерял только машину. И банк я выбирал достойный, а не тот, что громче всех кричал.
И когда грянул гром, мой банк не повысил ставку и не давил на меня. И я и банк в точности исполняли свои обязательства по договору.
В итоге я нарыл недостающую сумму и в 2009 досрочно погасил кредит. И с тем банком у меня до сих пор тёплые и взаимовыгодные взаимоотношения. Держу там и текущие счета и часть депозитов.
p_vovk74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 04.10.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 01:24

Re: Валютный рынок в контексте

  p_vovk74 написав:И когда грянул гром, мой банк не повысил ставку и не давил на меня.

Имя, сестра, имя! Страна должна знать своих героев. Я серьезно.
В это время многие банки даже своих сотрудников нагибали и продавали их кредиты другим банкам. Для меня было шоком, когда сотрудница страховой ТАС сказала, что ее совершенно не проблемный кредит банк группы Тас (их тогда 2 было, не помню какой) продал другому банку. Или в Укрсоце был конфликт между банкоми и сотрудниками, которые взяли валютную ипотеку на квартиры, которые строились кредитуемым банком застройщиком. Или Укрсиб практиковал заманить валютного заемщика в банк и прямо у банка забрать ключи от кредитного авто.
987
 
Повідомлень: 22
З нами з: 16.01.16
Подякував: 106 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6792679367946795
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1362, 1363, 1364
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13638 1551263
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 21:51
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 647, 648, 649
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6484 1371536
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 16:42
ivan_naumeiko
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247006
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14365)
17.11.2018 01:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.