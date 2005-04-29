Но я вообще-то не о том говорил. Я говорил о том, что люди не дружили с головой, когда брали дорогущую машину в кредит без первого взноса, да еще и под залог двух (!!!) квартир. А в закономерном фиаско обвиняют, ессно, Юща. Сами они ж белые и пушистые.Кстати, в конце 2007го я тоже взял машину в кредит. Ценой в 25 килобаксов и с 30% взносом. Кредит был в долларах. Но брал кредит я под залог самой машины, а не недвиги. В худшем случае я бы потерял только машину. И банк я выбирал достойный, а не тот, что громче всех кричал.И когда грянул гром, мой банк не повысил ставку и не давил на меня. И я и банк в точности исполняли свои обязательства по договору.В итоге я нарыл недостающую сумму и в 2009 досрочно погасил кредит. И с тем банком у меня до сих пор тёплые и взаимовыгодные взаимоотношения. Держу там и текущие счета и часть депозитов.