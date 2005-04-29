prodigy написав:дядя Caша
в мае 2005
https://news.finance.ua/ru/news/-/10160 ... iya-grivny
В апреле! оф. курс НБУ на 29.04 2005 - 5,05 UAH/USD/
US
PS
Можно было б пари заключить, но где ж вы хороший портвейн на Малой Арнаутской найдете...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 лис, 2018 07:50
В апреле! оф. курс НБУ на 29.04 2005 - 5,05 UAH/USD/
US
PS
Можно было б пари заключить, но где ж вы хороший портвейн на Малой Арнаутской найдете...
Додано: Суб 17 лис, 2018 08:03
Оффтоп
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Суб 17 лис, 2018 08:08
О, еще один вестник апокалипсиса
Осознайте уже, что чем выше долг, тем меньше намерений его взыскать.
Это для США - долг, а для Китая, Японии и др. держателей - активы, которые те даже в самом страшном сне не хотели бы потерять.
Вся система частичного резервирования с долларом в центре может работать только так, и никак иначе (все, что покупается за доллары, является собственностью владельца доллара).
Этому "тупику", как вы выразились, уже 74 года - с момента создания Бреттон-Вудской и эволюционного развития в Ямайскую денежную систему. Добровольного создания, отмечу - даже СССР принял правила.[/quote]
Это не "еще один вестник", а клон местного дурачка, второй год пророчащего кирдык Америке в ближайшее время.
США успешно обслуживают свой госдолг. Это не фантазии ДС, но мнение главы Сбербанка РФ Г. Грефа. В отношении экспансии доллара, замечу, что это был блестящий ход финансового менеджмента Америки - наводнив резервы ЦБ всех стран мира своей валютой, переложить заботу о ее "здоровье" на других. Кому интересно играть против бакса, которого в резевре своего Центробанка как гуталина!?
US
PS
В сентябре 2018 года Россия увеличила вложения в гособлигации США до $14,4 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского Минфина.
В августе сумма вложений составляла $14 млрд. Отмечается, что Россия вышла из стран, которые больше всего инвестируют в госдолг США. На первом месте находится Китай, вложивший в американские гособлигации $1,151 трлн, на втором месте Япония — $1,028 трлн, на третьем Бразилия — $317 млрд.
Всего в сентябре 2018 года иностранные государства владели ценными бумагами Штатов на сумму $6,223 трлн.
В августе 2018 года Россия сократила вложения в гособлигации США на $810 млн.
Додано: Суб 17 лис, 2018 08:09
Вот не надо в субботу с утра по суды и сроки.
US
Додано: Суб 17 лис, 2018 08:19
не двух квартир, а 2-х комнатная(одна)
мой знакомый построил бизнес-центр в кредит и банк, в котором он взял кредит поднял в 2009г процент по кредиту, так вот этот банк(Укрсиб) арендовал у него площади в его бизнес-центре под отделение. Знакомый пытался уговорить банк снизить % по кредиту, предлагая хорошо снизить арендную плату-ответ банка был такой: сейчас в кризис полно вариантов с арендой, так что мы спокойно можем переехать в др.место.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Суб 17 лис, 2018 09:33
prodigy
да там столько афер было, шо в книжном варианте можно войну и мир переплюнуть. нажились те, кто пишет законы - потеряли, кто пытался их соблюдать. долги трусам, вернее тем кто в них остался - это нам не америка...
а шо делать?
Додано: Суб 17 лис, 2018 09:40
Это один из самых неинтересных для валютных воротил банк - ОТП. Он же и один из самых неинтересных для любителей пассивного заработка на депозитах из-за низких процентов.
Но то, как банк повёл себя в критической ситуации - это лично для меня важно.
С ним много не заработаешь, но спать можно спокойно.
Да, сорь, неправильно прочитал.
Суть от этого не меняется. Нет вообще денег на дорогую машину - выбери машину подешевле. Или не покупай ее вообще, оставь мечту на потом. Или подкопи денег на первый взнос. Но в залог отдавать квартиру (какая бы она ни была) - это вообще несравнимо.
А в даной ситуации виноват, конечно, Ющенко.
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