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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6792679367946795

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 07:50

  prodigy написав:дядя Caша

в мае 2005

https://news.finance.ua/ru/news/-/10160 ... iya-grivny

В апреле! оф. курс НБУ на 29.04 2005 - 5,05 UAH/USD/

https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal ... 1%82%D0%B8

US

PS

Можно было б пари заключить, но где ж вы хороший портвейн на Малой Арнаутской найдете...

дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 08:03

Оффтоп
Всемирный банк неожиданно присвоил украинской судебной системе 11,5 баллов из 18 в рейтинге Doing Business 2019, что соответствует высоким показателям среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития. По данному показателю Украина опередила Польшу (11), Болгарию (10,5), Китай (Гонконг) (10) и Бельгию (8), при этом немного отстала от Франции (12), сообщает Сегодня.

https://fakty.ua/286731-pochti-kak-vo-f ... oj-sistemy
:shock: :shock: :shock:
Не читаю - Tea, Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 08:08

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  Vitl написав:Америка то реально в опе, но мы это не можем адекватно понять. т к не замечаем разницу уровня жизни между 20 или 50 раз.
Між нами з США різниці в 20-50 разів по жодному параметру- не має
Максимум - 2-3 рази в середньому (інтегральному) , до 10 разів в якихось окремих піках ( можливо медицина, та й то не факт...)
При цьому є речі які в нас в 10 разів краще ніж в США - та сама закредитованість населення , в США на особу - 20000 доларів кредитів в середньому , у нас десь коло 1000 на особу

Какие 20, там одного гос. долга уже 70 штук на человека, включая младенцев! Это тупик, они заигрались, но мир продолжает идти на убой, считая доллары, которые вот-вот превратятся в бумагу!


О, еще один вестник апокалипсиса :mrgreen:

Осознайте уже, что чем выше долг, тем меньше намерений его взыскать.

Это для США - долг, а для Китая, Японии и др. держателей - активы, которые те даже в самом страшном сне не хотели бы потерять.

Вся система частичного резервирования с долларом в центре может работать только так, и никак иначе (все, что покупается за доллары, является собственностью владельца доллара).

Этому "тупику", как вы выразились, уже 74 года - с момента создания Бреттон-Вудской и эволюционного развития в Ямайскую денежную систему. Добровольного создания, отмечу - даже СССР принял правила.[/quote]



Это не "еще один вестник", а клон местного дурачка, второй год пророчащего кирдык Америке в ближайшее время.

США успешно обслуживают свой госдолг. Это не фантазии ДС, но мнение главы Сбербанка РФ Г. Грефа. В отношении экспансии доллара, замечу, что это был блестящий ход финансового менеджмента Америки - наводнив резервы ЦБ всех стран мира своей валютой, переложить заботу о ее "здоровье" на других. Кому интересно играть против бакса, которого в резевре своего Центробанка как гуталина!?

US

PS

В сентябре 2018 года Россия увеличила вложения в гособлигации США до $14,4 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского Минфина.
В августе сумма вложений составляла $14 млрд. Отмечается, что Россия вышла из стран, которые больше всего инвестируют в госдолг США. На первом месте находится Китай, вложивший в американские гособлигации $1,151 трлн, на втором месте Япония — $1,028 трлн, на третьем Бразилия — $317 млрд.
Всего в сентябре 2018 года иностранные государства владели ценными бумагами Штатов на сумму $6,223 трлн.
В августе 2018 года Россия сократила вложения в гособлигации США на $810 млн.

дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 08:09

  Starikan написав:Оффтоп
Всемирный банк неожиданно присвоил украинской судебной системе 11,5 баллов из 18 в рейтинге Doing Business 2019, что соответствует высоким показателям среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития. По данному показателю Украина опередила Польшу (11), Болгарию (10,5), Китай (Гонконг) (10) и Бельгию (8), при этом немного отстала от Франции (12), сообщает Сегодня.

https://fakty.ua/286731-pochti-kak-vo-f ... oj-sistemy
:shock: :shock: :shock:


Вот не надо в субботу с утра по суды и сроки. :mrgreen:

US
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 08:19

  p_vovk74 написав:Но я вообще-то не о том говорил. Я говорил о том, что люди не дружили с головой, когда брали дорогущую машину в кредит без первого взноса, да еще и под залог двух (!!!) квартир. А в закономерном фиаско обвиняют, ессно, Юща. Сами они ж белые и пушистые.
Кстати, в конце 2007го я тоже взял машину в кредит. Ценой в 25 килобаксов и с 30% взносом. Кредит был в долларах. Но брал кредит я под залог самой машины, а не недвиги. В худшем случае я бы потерял только машину. И банк я выбирал достойный, а не тот, что громче всех кричал.
И когда грянул гром, мой банк не повысил ставку и не давил на меня. И я и банк в точности исполняли свои обязательства по договору.
В итоге я нарыл недостающую сумму и в 2009 досрочно погасил кредит. И с тем банком у меня до сих пор тёплые и взаимовыгодные взаимоотношения. Держу там и текущие счета и часть депозитов.


не двух квартир, а 2-х комнатная(одна)
мой знакомый построил бизнес-центр в кредит и банк, в котором он взял кредит поднял в 2009г процент по кредиту, так вот этот банк(Укрсиб) арендовал у него площади в его бизнес-центре под отделение. Знакомый пытался уговорить банк снизить % по кредиту, предлагая хорошо снизить арендную плату-ответ банка был такой: сейчас в кризис полно вариантов с арендой, так что мы спокойно можем переехать в др.место.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 09:33

prodigy
да там столько афер было, шо в книжном варианте можно войну и мир переплюнуть. нажились те, кто пишет законы - потеряли, кто пытался их соблюдать. долги трусам, вернее тем кто в них остался :) - это нам не америка...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 09:40

  987 написав:
  p_vovk74 написав:И когда грянул гром, мой банк не повысил ставку и не давил на меня.

Имя, сестра, имя! Страна должна знать своих героев. Я серьезно.
В это время многие банки даже своих сотрудников нагибали и продавали их кредиты другим банкам. Для меня было шоком, когда сотрудница страховой ТАС сказала, что ее совершенно не проблемный кредит банк группы Тас (их тогда 2 было, не помню какой) продал другому банку. Или в Укрсоце был конфликт между банкоми и сотрудниками, которые взяли валютную ипотеку на квартиры, которые строились кредитуемым банком застройщиком. Или Укрсиб практиковал заманить валютного заемщика в банк и прямо у банка забрать ключи от кредитного авто.

Это один из самых неинтересных для валютных воротил банк - ОТП. Он же и один из самых неинтересных для любителей пассивного заработка на депозитах из-за низких процентов.
Но то, как банк повёл себя в критической ситуации - это лично для меня важно.
С ним много не заработаешь, но спать можно спокойно.
  prodigy написав:не двух квартир, а 2-х комнатная(одна)

Да, сорь, неправильно прочитал.
Суть от этого не меняется. Нет вообще денег на дорогую машину - выбери машину подешевле. Или не покупай ее вообще, оставь мечту на потом. Или подкопи денег на первый взнос. Но в залог отдавать квартиру (какая бы она ни была) - это вообще несравнимо.
А в даной ситуации виноват, конечно, Ющенко.
p_vovk74
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