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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6793679467956796

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 10:54

Згідно з попередніми підрахунками, вартість будівництва четвертої лінії метро Києва - від 2,5 до 3 млрд доларів.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/16/642725/

Всі причетні вже гаряче потирають руки...Уявляєте, скільки можна сп...здіть....
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 10:57

Re: Валютный рынок в контексте

дядя Caша написав:
  prodigy написав:дядя Caша

в мае 2005

https://news.finance.ua/ru/news/-/10160 ... iya-grivny

В апреле! оф. курс НБУ на 29.04 2005 - 5,05 UAH/USD/

https://bank.gov.ua/control/uk/curmetal ... 1%82%D0%B8

US

PS

Можно было б пари заключить, но где ж вы хороший портвейн на Малой Арнаутской найдете...

В Копейке в Цуме на Малой Арнаутской угол Пушкинской )
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 11:10

Цікава ситуація у нас виникла весною, коли була акція #прикрути. "Нафтогаз" у закупівлях газу на березень повністю поклався на "Газпром", з яким мав напружені стосунки і у підсумку газу не отримав. Тоді вся країна мобілізувалась, щоб покрити нестачу газу.

По-суті різні споживачі покривали піковий небаланс, який виник у "Нафтогазу". У ринковій ситуації, якщо хтось покриває твій небаланс, то це тобі коштує дорого. Наприклад, якщо у теплокомуненерго закінчився газ, і він би покривав свій небаланс незаконтрактованим газом "Нафтогазу", то такий газ йому продається у 2,8 разів дорожче від звичайної ціни.

У березні фактично виникла зворотня ситуація — ТКЕ та ТЕЦ надавала послуги "Нафтогазу" по балансуванню. Хтось скорочував відбір газу, а хтось використовував дороге резервне паливо (мазут).

Якби застосовувати таку ж ринкову логіку, то "Нафтогаз", який дефолтнув по своїх зобовязаннях поставити газ, мав би заплатити котельням за кожен зекономлений куб газу. Ця сума склала би, мабуть, понад 100 млн грн.

Це могло б знадобитися, наприклад, тій же самій Херсонській ТЕЦ, яка перейшла тоді на мазут, понесла збитки, але скоротила споживання газу на 18%. Бо зараз ця Херсонська ТЕЦ не має грошей розрахуватися за газ і працювати почала лише 14 листопада.

Такий наш ринок, одного разу про патріотизм та солідарність, #прикрути, #украінці_ви_чудові, а через півроку вже ТКЕ без газу, а ті ж чудові українці без тепла, але всі формально діють по закону.

Загалом після чотирьох років реформ ціна на газ стала вищою, "Нафтогаз" став прибутковим, але теплокомуненерго стали глибоко збитковими та із величезними боргами.

Відповідальність в уряді перекладають на місцеву владу та погрожують звільняти мерів. Причому той же прем'єр стверджує, що тариф на тепло не може вирости більше, ніж на 16%. І його можна зрозуміти, бо субсидії платити доведеться прем'єру. Тоді місцевій владі залишається хіба що із місцевих бюджетів доплачувати.

Тобто раніше державний бюджет фінансував "Нафтогаз", а тепер місцеві бюджети мають фінансувати місцеві теплокомуненерго? Просто з одного бюджету, переклали на інший? Дещо сумнівна реформа.

І якщо справа у місцевій владі, то чому тоді лише після 12 листопада запрацювали Сєвєродонецька ТЕЦ, Херсонська ТЕЦ, Криворізька ТЕЦ, власником яких є держава.

На жаль, поки що реформа звелася до того, що вся система не стала більше ефективною, але центр боргів, збитків та проблем перенесли із "Нафтогазу" на теплокомуненерго.

Звичайним людям, які мали би бути бенефіціаром реформ, від того краще не стало. Мало того, що платять підвищені тарифи та ще й залишаються без тепла та гарячої води. І схоже, наступної осені буде ще гірше.

Вихід із цього є. Потрібно перестати водити хороводи навколо однієї ціни на газ. Тарифи потрібно підвищувати, але для інвестиційної складової — робити ефективнішим виробництво тепла, зменшувати втрати у мережах, зменшувати споживання тепла.

Втрати тепла у тепломережі Кривого Рогу становлять близько 40%. Бездумне підвищення ціни газу — це тупик. Там же в землі Кривого Рогу цей дорогий газ і залишається.

Простими словами, у "Нафтогазу" для розвитку грошей більше ніж достатньо, треба давати додаткові гроші для розвитку інфраструктури, інакше повністю зруйнується і те, що є зараз.
https://www.epravda.com.ua/columns/2018/11/16/642724/
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Харьковский опт дружно 27,93 - 27,98
Tolevas
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 11:29

суботньо-корисний оф-топчик)))

https://youtu.be/jxNDJuuvQCo
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 11:31

... за крок до перевороту думок ©

  Долярчик написав:
  InterForever написав:Мне когда начинает рассказывать о том, что недвижимость - далеко не оптимальный вариант вложения или сохранения капитала, тем более, на очевидно снижающемся рынке, когда меня убеждают, что рентабельность от сдачи - минимальная из всех возможных вложений на аналогичный капитал я всегда спрашиваю, а какие есть еще варианты?.. какие альтернативы?... на этом, как правило, конструктивный и содержательный диалог - заканчивается...

Поэтому, все эти разговоры о том, как будет меняться стоимость, ликвидность и рентабельность недвиги - разговоры ни о чем ввиду отсутствия любых, мало-мальски вменяемых вариантов в этой стране и в этих социально-экономических реалиях.....

... от ці, виділені слова, Я б написав на табличці і прибив би її на вході на всіх гілках Нерухомості! :D
... але, особисто Я, на відміну від інших форумчан(які часто полюбляють давати поради на всякі МММ-ми/крипти/акції/форекси) , кинув варіант! - хоч він "трохи не такий", як здавати в оренду нерухомість...
  Долярчик написав:- на думку спадає лише..... бізнес , але такий, щоб Ваша присутність була мінімальна - тобто, щоб в основному, Ви більшість питань вирішували по телефону/вайберу..... і тільки "відвідували" свій бізнес лише два-три рази на тиждень, по дві-три години(не більше! )

... але, як бачу..... в наших форумчан, що-до вищенаписаного - НУЛЬ ідей! :lol:
(тільки, шановне товариство, давайте, без образ! - і без дурних фраз, накшталт: "...Я для себе знаю багато варіантів, але тут не скажу" :mrgreen: )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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