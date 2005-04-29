Цікава ситуація у нас виникла весною, коли була акція #прикрути. "Нафтогаз" у закупівлях газу на березень повністю поклався на "Газпром", з яким мав напружені стосунки і у підсумку газу не отримав. Тоді вся країна мобілізувалась, щоб покрити нестачу газу.
По-суті різні споживачі покривали піковий небаланс, який виник у "Нафтогазу". У ринковій ситуації, якщо хтось покриває твій небаланс, то це тобі коштує дорого. Наприклад, якщо у теплокомуненерго закінчився газ, і він би покривав свій небаланс незаконтрактованим газом "Нафтогазу", то такий газ йому продається у 2,8 разів дорожче від звичайної ціни.
У березні фактично виникла зворотня ситуація — ТКЕ та ТЕЦ надавала послуги "Нафтогазу" по балансуванню. Хтось скорочував відбір газу, а хтось використовував дороге резервне паливо (мазут).
Якби застосовувати таку ж ринкову логіку, то "Нафтогаз", який дефолтнув по своїх зобовязаннях поставити газ, мав би заплатити котельням за кожен зекономлений куб газу. Ця сума склала би, мабуть, понад 100 млн грн.
Це могло б знадобитися, наприклад, тій же самій Херсонській ТЕЦ, яка перейшла тоді на мазут, понесла збитки, але скоротила споживання газу на 18%. Бо зараз ця Херсонська ТЕЦ не має грошей розрахуватися за газ і працювати почала лише 14 листопада.
Такий наш ринок, одного разу про патріотизм та солідарність, #прикрути, #украінці_ви_чудові, а через півроку вже ТКЕ без газу, а ті ж чудові українці без тепла, але всі формально діють по закону.
Загалом після чотирьох років реформ ціна на газ стала вищою, "Нафтогаз" став прибутковим, але теплокомуненерго стали глибоко збитковими та із величезними боргами.
Відповідальність в уряді перекладають на місцеву владу та погрожують звільняти мерів. Причому той же прем'єр стверджує, що тариф на тепло не може вирости більше, ніж на 16%. І його можна зрозуміти, бо субсидії платити доведеться прем'єру. Тоді місцевій владі залишається хіба що із місцевих бюджетів доплачувати.
Тобто раніше державний бюджет фінансував "Нафтогаз", а тепер місцеві бюджети мають фінансувати місцеві теплокомуненерго? Просто з одного бюджету, переклали на інший? Дещо сумнівна реформа.
І якщо справа у місцевій владі, то чому тоді лише після 12 листопада запрацювали Сєвєродонецька ТЕЦ, Херсонська ТЕЦ, Криворізька ТЕЦ, власником яких є держава.
На жаль, поки що реформа звелася до того, що вся система не стала більше ефективною, але центр боргів, збитків та проблем перенесли із "Нафтогазу" на теплокомуненерго.
Звичайним людям, які мали би бути бенефіціаром реформ, від того краще не стало. Мало того, що платять підвищені тарифи та ще й залишаються без тепла та гарячої води. І схоже, наступної осені буде ще гірше.
Вихід із цього є. Потрібно перестати водити хороводи навколо однієї ціни на газ. Тарифи потрібно підвищувати, але для інвестиційної складової — робити ефективнішим виробництво тепла, зменшувати втрати у мережах, зменшувати споживання тепла.
Втрати тепла у тепломережі Кривого Рогу становлять близько 40%. Бездумне підвищення ціни газу — це тупик. Там же в землі Кривого Рогу цей дорогий газ і залишається.
InterForever написав:Мне когда начинает рассказывать о том, что недвижимость - далеко не оптимальный вариант вложения или сохранения капитала, тем более, на очевидно снижающемся рынке, когда меня убеждают, что рентабельность от сдачи - минимальная из всех возможных вложений на аналогичный капитал я всегда спрашиваю, а какие есть еще варианты?.. какие альтернативы?... на этом, как правило, конструктивный и содержательный диалог - заканчивается...
Поэтому, все эти разговоры о том, как будет меняться стоимость, ликвидность и рентабельность недвиги - разговоры ни о чем ввиду отсутствия любых, мало-мальски вменяемых вариантов в этой стране и в этих социально-экономических реалиях.....
... от ці, виділені слова, Я б написав на табличці і прибив би її на вході на всіх гілках Нерухомості! ... але, особисто Я, на відміну від інших форумчан(які часто полюбляють давати поради на всякі МММ-ми/крипти/акції/форекси) , кинув варіант! - хоч він "трохи не такий", як здавати в оренду нерухомість...
Долярчик написав:- на думку спадає лише..... бізнес , але такий, щоб Ваша присутність була мінімальна - тобто, щоб в основному, Ви більшість питань вирішували по телефону/вайберу..... і тільки "відвідували" свій бізнес лише два-три рази на тиждень, по дві-три години(не більше! )
... але, як бачу..... в наших форумчан, що-до вищенаписаного - НУЛЬ ідей! (тільки, шановне товариство, давайте, без образ! - і без дурних фраз, накшталт: "...Я для себе знаю багато варіантів, але тут не скажу" )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
p_vovk74 написав:И когда грянул гром, мой банк не повысил ставку и не давил на меня.
Имя, сестра, имя! Страна должна знать своих героев. Я серьезно. В это время многие банки даже своих сотрудников нагибали и продавали их кредиты другим банкам. Для меня было шоком, когда сотрудница страховой ТАС сказала, что ее совершенно не проблемный кредит банк группы Тас (их тогда 2 было, не помню какой) продал другому банку. Или в Укрсоце был конфликт между банкоми и сотрудниками, которые взяли валютную ипотеку на квартиры, которые строились кредитуемым банком застройщиком. Или Укрсиб практиковал заманить валютного заемщика в банк и прямо у банка забрать ключи от кредитного авто.
Не надо на Укрсиб батон крошить. Все ровно было по валютной ипотеке. Правда, и платил вовремя, и даже опережая график.
jump написав:Цікава ситуація у нас виникла весною, коли була акція #прикрути. "Нафтогаз" у закупівлях газу на березень повністю поклався на "Газпром", з яким мав напружені стосунки і у підсумку газу не отримав. Тоді вся країна мобілізувалась, щоб покрити нестачу газу.
По-суті різні споживачі покривали піковий небаланс, який виник у "Нафтогазу". У ринковій ситуації, якщо хтось покриває твій небаланс, то це тобі коштує дорого. Наприклад, якщо у теплокомуненерго закінчився газ, і він би покривав свій небаланс незаконтрактованим газом "Нафтогазу", то такий газ йому продається у 2,8 разів дорожче від звичайної ціни.
У березні фактично виникла зворотня ситуація — ТКЕ та ТЕЦ надавала послуги "Нафтогазу" по балансуванню. Хтось скорочував відбір газу, а хтось використовував дороге резервне паливо (мазут).
Якби застосовувати таку ж ринкову логіку, то "Нафтогаз", який дефолтнув по своїх зобовязаннях поставити газ, мав би заплатити котельням за кожен зекономлений куб газу. Ця сума склала би, мабуть, понад 100 млн грн.
Це могло б знадобитися, наприклад, тій же самій Херсонській ТЕЦ, яка перейшла тоді на мазут, понесла збитки, але скоротила споживання газу на 18%. Бо зараз ця Херсонська ТЕЦ не має грошей розрахуватися за газ і працювати почала лише 14 листопада.
Такий наш ринок, одного разу про патріотизм та солідарність, #прикрути, #украінці_ви_чудові, а через півроку вже ТКЕ без газу, а ті ж чудові українці без тепла, але всі формально діють по закону.
Загалом після чотирьох років реформ ціна на газ стала вищою, "Нафтогаз" став прибутковим, але теплокомуненерго стали глибоко збитковими та із величезними боргами.
Відповідальність в уряді перекладають на місцеву владу та погрожують звільняти мерів. Причому той же прем'єр стверджує, що тариф на тепло не може вирости більше, ніж на 16%. І його можна зрозуміти, бо субсидії платити доведеться прем'єру. Тоді місцевій владі залишається хіба що із місцевих бюджетів доплачувати.
Тобто раніше державний бюджет фінансував "Нафтогаз", а тепер місцеві бюджети мають фінансувати місцеві теплокомуненерго? Просто з одного бюджету, переклали на інший? Дещо сумнівна реформа.
І якщо справа у місцевій владі, то чому тоді лише після 12 листопада запрацювали Сєвєродонецька ТЕЦ, Херсонська ТЕЦ, Криворізька ТЕЦ, власником яких є держава.
На жаль, поки що реформа звелася до того, що вся система не стала більше ефективною, але центр боргів, збитків та проблем перенесли із "Нафтогазу" на теплокомуненерго.
Звичайним людям, які мали би бути бенефіціаром реформ, від того краще не стало. Мало того, що платять підвищені тарифи та ще й залишаються без тепла та гарячої води. І схоже, наступної осені буде ще гірше.
Вихід із цього є. Потрібно перестати водити хороводи навколо однієї ціни на газ. Тарифи потрібно підвищувати, але для інвестиційної складової — робити ефективнішим виробництво тепла, зменшувати втрати у мережах, зменшувати споживання тепла.
Втрати тепла у тепломережі Кривого Рогу становлять близько 40%. Бездумне підвищення ціни газу — це тупик. Там же в землі Кривого Рогу цей дорогий газ і залишається.
Самые высокие темпы роста ВВП были при президенте Кучме и премьере Яныке - с цифрами не поспоришь, как бы ни хотелось (да и на вашем графике видно). Правда, этот рост был в том числе за счет газового допинга (импорт - 50 долларов за 1000 кубов).
А рекордный рост ЗВР в период Тимошенко связан, без преувеличения, с фонтанированием денег на развивающиеся рынки до момента ипотечного кризиса 2007-2008 гг в США и последовавшего за ним мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.
Вспомните кредитное безумие в 2006-2008 - валюта текла рекой. И платежный баланс сводился с профицитом несмотря на гигантский дефицит торгового баланса.
А после начала кризиса, когда капитал побежал назад в США, украинские ЗВР щедро пополнил МВФ.
Персональное влияние Тимошенко на эти большие процессы не определяющее.
Ну и нельзя не вспомнить газовую сделку ЮВТ с путиным - это однозначно был междусобойчик. Газ для Украины стал на 100-150 долларов дороже, чем для Германии, и это в то время, когда СП1 еще не работал, то есть Германия получала газпромовский газ через украинскую ГТС.
Чтобы понять абсурдность, представьте, что поездка на такси с Академгородка на Шулявку стоит дороже, чем на Троещину.
И объем закупки здесь тоже не причем. В те годы Украины еще импортировала до 50 млрд кубов, что сопоставимо с объемами поставок российского газа немцам
Щоб зрозуміти абсурдність можна представити і поїздку на таксі... Тільки іноді на таксі і не тільки бувають ДТП і часто водій був би радий об’їхати десятою дорогою те місце, але зла доля все вже розставила по своїх місцях... Не все так однозначно... І не всі аспекти ви нам розкрили... Якось однобоко! Як в таксі, яке буває повезе вас так, щоб більше збити грошенят. А, ви, часом не нагадаєте чия була ініціатива розірвати договір на поставку газу по 50 доларів?! Адже він міг діяти ще досить довгий час. Ну і відносно розвитку сільського господарства, то саме в період керівництва Юлі Володимирівни був розквіт і становлення незалежно від причин... Ну а конфлікт Ющенко і Тимошенко це були найкращі часи в економіці і тиск на бізнес був мінімальний. Ну а коли прийшов ВФЯ, то вони з Миколою Яновичем вже не конфліктували, а спільно почали вижимати з бізнеса останні соки, при цьому обкладаючи всіх і вся поборами... Тимошенко повинна була б увійти в історію країни тільки за дві речі: перше, за викорінення бартеру в економіці і друге, за припинення постійного вєєрного відключення електроенергії. В кого з пам`яттю все добре, той пам’ятає ті часи. І накінець, я чітко впевнений, що ніяка особа, яка стане президентом держави нічого не змінить, тому, що на сьогоднішній час 85-90 відсотків населення України це люди, які чекають, щоб хтось і щось їм зробив, звинувачуючи всіх кого завгодно, лише не себе. Під цих людей і вибудована совково-феодально-чиновнича модель економіки і устрою життя. За 28 років країна не змогла побудувати ринкову конкурентну економіку без монополій, не змогла створити умови для створення ринку праці, фондового ринку, ринку капіталів, ринку землі, страхової медицини, не проведена освітня реформа і реальна децентралізація, і багато чого іншого. І на сьогодні жоден з провладних не сказав, а в чому причина, що це все не створено і не впроваджено?! Для тих 85 відсотків достатньо розказати за ціну газу,тарифи, субсидії, щоб направити їх в потрібний рядок бюлетеню, а далі буде все теж і все так як було.