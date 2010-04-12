RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6794679567966797

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 12:17

  prodigy написав:p_vovk74
Ющенко виноват не за это, за Росукрэнерго и газовые схемы ("ці руки нічого не крали", а сам организовал схемы с Фирташем и получал взятки)
Кто-то считает время его правления Юща расцветом экономики Украины (просто так сложились обстоятельства, что в 2005-07 была удачная конъюнктура рынка).

В Одессе говорят: "Каждая новая жена хуже предыдущей"

Каждая новая власть только более беспринципна и коррумпирована. А началось это с "оранжевой команды"-в 2006 поборы на таможне, налоговой, ГАИ, больницах, школах на 20-25% стали выше, чем до того. Не хочу сказать , что Кучма был кристальной честности, но видимо при нем еще были остатки "совести" или "страха". Не ставлю это в заслугу Кучме абсолютно.Но после прихода "оранжевых" поборы/штрафы/проверки увеличились. В 2010 пришел урка и через год у него снесло крышу-отдал страну на откуп "молодой команде Арбузова/сынка/Курченко и те просто нагло отобрали бизнес у конкурентов или заставили работать только через свои фирмы-прокладки. Зато сейчас все стало "прозоро" (хотя в основном многое не изменилось)-распил бюджета через фирмы-однодневки(эту схему модернизировали от попередникив).

Не ставьте с ног на голову.
В т овремя у нас была парламентско-президентская республика. Экономикой рулил премьер-министр. РУЭ - творение Тимошенко. Ющу, конечно, отстегнули, и он был в курсе, но тут на кол надо сажать жульку.
Поборы, взятки и прочее - это всё те же, кого так и не выгнали с работы, не люстрировали. Они просто стали больше брать "за страх". Я в курсе, сталкивался. Ющ просто закрывал на всё это глаза, позволяя олигархам творить что им вздумается, а под конец и вовсе передал им страну с потрохами. Ну, а учитывая, что за большинством олигархов виднелись уши РФ/ФСБ - фактически открыл экономику страны для интервенции. Успешной. Через 5 лет большинство экономики Украины так или иначе контролировалось х....
Но это всё не оправдывает описанной ситуации с кредитом на машину. Почему чел не взял уже Гелик или Феррари? Да и вообще как-то странно - застройщик-строитель, а копеек на машину не наскрёб. В те годы строитель - это как нефтянник в РФ было.

З.Ы. И снова автозамена заменила "ху_йло" на потиткорректное "х...". А почему движку форума это не нравится? Он что, как-то связан с этими?
p_vovk74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 04.10.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 12:23

  jump написав:Кличко вирішив перерахувати оточенню Микитася 600 мільйонів на Шулявський міст авансом
КМДА звернулася до Кабінету міністрів з проханням дозволити здійснити 100% передоплату коштів компанії "Північно-український будівельний альянс" для проведення робіт з реконструкції Шулявського шляхопроводу в розмірі 598,5 мільйона гривень.

ідея авансової виплати всієї суми угоди з "Північно-український будівельний альянс" була розкритикована урядовими експертами. Вони вказали, що договір з фірмою передбачав, що замовник ремонту Шулявського мосту оплачує роботи не пізніше п’яти днів з моменту підписання проміжних актів виконаних робіт за звітній місяць.

Також замовник робіт має право заплатити аванс до 30% від запланованих на рік робіт.

Тому експерти вважають, що попередня 100% оплата за роботи, які не виконані, є просто прихованим безвідсотковим кредитом фірмі. При тому, що держава через річні облігації внутрішньої державної позики кредитується під 18,5%.

Крім того, на думку експертів, одномоментна виплата великої суми негативно вплине на Єдиний казначейський рахунок, стан якого сьогодні не дозволяє розширювати випадки передоплати.

Крім того, надання державної допомоги Північно-український будівельний альянс" потрібно буде узгодити в Антимонопольному комітету, адже це конкурентну перевагу фірмі.

Серед запропонованих урядовому комітету документів висновок АМКУ відсутній.

За даними ЗМІ, право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма "Північноукраїнський будівельний альянс", пов’язана із нардепом Максимом Микитасем.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/16/642727/


Какой неприкрытый распил! 100%-я предоплата за то, что должно быть поставлено через несколько лет, это не просто беспроцентный кредит подрядчику, это еще и риск быть им кинутым.

Сумма то немаленькая - 600 млн гривен даже нардепу достаточно для сладкой жизни до конца дней. Кстати, сама сумма тоже вызывает вопросы. Мост то не через широкую реку, а всего-лишь через одно шоссе! Чего там на 22 млн долларов может быть?..
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 734
З нами з: 02.05.18
Подякував: 55 раз.
Подякували: 495 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 12:33

..важко повірити, що вже от-от!)))))

  Долярчик написав:
  Libo написав:Полоса стабильности есть предтеча позитивных изменений в экономике и скорого резкого роста благосостояния населения.

... ну то ми знаємо, що вже НАСТУПНОГО РОКУ! - а можна уточнити коли саме: наступне літо-осінь, чи ще швидше? - може вже от цієї весни? :shock:

...то адмірал/генерал/основний власник рудників на Марсі і помістя під Києвом/заслужений майстер спорту/Чінгачкук.....- дав відповідь на моє питання?
- я не пропустив її? :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5278
З нами з: 19.10.15
Подякував: 263 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 12:36

  yama написав:
  Долярчик написав:...вже ~ 2 тижні торгівля знаходиться в дупі..... - і, навіть, сьогодні, коли найближчий конкурент ЗАКРИТИЙ! :shock:

(по знайомих - аналогічна ситуейшн)
- з чим це пов'язано? - ще ж платіжки за опалення "не вбивчі"? !
- всі пішли долярчики скупляти?
(але ж то вже другий тиждень торгівля ніяка! )

- чи то пересічні скирдують гривню на передсвяткові подарунки і, взагалі, на всяку обновку - побут.техніку/одяг/взуття/авто.....?
- і вже з наступного місяця ХЛИНУТЬ отоварюватись?!

2016 выручка период с 1 по 17 этого месяца = выручке 2018 за аналогичный период,
в 2017 было на 13-14% больше

... так це ж сумно... ©
- ціни то ж виросли на все довкола! - починаючи з продуктів(які потрібні КОЖЕН ДЕНЬ) і закінчуючи різними послугами(підстригтись, підігнути штани і т. п.)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5278
З нами з: 19.10.15
Подякував: 263 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 12:39

  Proofy"[quote="4498639:somilitark написав:почему-то пришибленный Укргаз поднял продажу на 28.05,плюс приём сделал более вменяемый,а не по 27 как ещё недавно ставил,кто кого переигрывает?
Как ни странно идут покупать. 3 человека купили бакс пока стоял у кассы минут 10.[/quote]

Ленивые, видимо. Или просто не в курсе, что в другом банке можно по 27,94 - 27,95 купить.
Интересно, кому-нибудь удалось в предыдущие 2 дня купить в банке Евро по 31,55 - 31,60?
А то впечатление, что курсы как бы есть, а Евро хотя бы 1000-2000 как бы нет.[/quote]
Вчера брал по 31.55 под дело, на запас думал взять сегодня, рассчитывая, что просядет, но там уже подняли курс, хотя реально евро просел. Где логика?[/quote]
Вчора подзвонив в Аккорд-банк за євро... Сказали є, приіздіть, продамо по 31,69... Приїхав через дві години, продали нормальну суму по 31,67...
Qwerty
 
Повідомлень: 1816
З нами з: 25.02.15
Подякував: 235 раз.
Подякували: 297 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6794679567966797
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: шурец і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1362, 1363, 1364
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
13638 1551533
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 21:51
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 647, 648, 649
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6484 1371577
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 16:42
ivan_naumeiko
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 247011
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.