prodigy написав:p_vovk74 Ющенко виноват не за это, за Росукрэнерго и газовые схемы ("ці руки нічого не крали", а сам организовал схемы с Фирташем и получал взятки) Кто-то считает время его правления Юща расцветом экономики Украины (просто так сложились обстоятельства, что в 2005-07 была удачная конъюнктура рынка).
В Одессе говорят: "Каждая новая жена хуже предыдущей"
Каждая новая власть только более беспринципна и коррумпирована. А началось это с "оранжевой команды"-в 2006 поборы на таможне, налоговой, ГАИ, больницах, школах на 20-25% стали выше, чем до того. Не хочу сказать , что Кучма был кристальной честности, но видимо при нем еще были остатки "совести" или "страха". Не ставлю это в заслугу Кучме абсолютно.Но после прихода "оранжевых" поборы/штрафы/проверки увеличились. В 2010 пришел урка и через год у него снесло крышу-отдал страну на откуп "молодой команде Арбузова/сынка/Курченко и те просто нагло отобрали бизнес у конкурентов или заставили работать только через свои фирмы-прокладки. Зато сейчас все стало "прозоро" (хотя в основном многое не изменилось)-распил бюджета через фирмы-однодневки(эту схему модернизировали от попередникив).
Не ставьте с ног на голову. В т овремя у нас была парламентско-президентская республика. Экономикой рулил премьер-министр. РУЭ - творение Тимошенко. Ющу, конечно, отстегнули, и он был в курсе, но тут на кол надо сажать жульку. Поборы, взятки и прочее - это всё те же, кого так и не выгнали с работы, не люстрировали. Они просто стали больше брать "за страх". Я в курсе, сталкивался. Ющ просто закрывал на всё это глаза, позволяя олигархам творить что им вздумается, а под конец и вовсе передал им страну с потрохами. Ну, а учитывая, что за большинством олигархов виднелись уши РФ/ФСБ - фактически открыл экономику страны для интервенции. Успешной. Через 5 лет большинство экономики Украины так или иначе контролировалось х.... Но это всё не оправдывает описанной ситуации с кредитом на машину. Почему чел не взял уже Гелик или Феррари? Да и вообще как-то странно - застройщик-строитель, а копеек на машину не наскрёб. В те годы строитель - это как нефтянник в РФ было.
З.Ы. И снова автозамена заменила "ху_йло" на потиткорректное "х...". А почему движку форума это не нравится? Он что, как-то связан с этими?
jump написав:Кличко вирішив перерахувати оточенню Микитася 600 мільйонів на Шулявський міст авансом КМДА звернулася до Кабінету міністрів з проханням дозволити здійснити 100% передоплату коштів компанії "Північно-український будівельний альянс" для проведення робіт з реконструкції Шулявського шляхопроводу в розмірі 598,5 мільйона гривень.
ідея авансової виплати всієї суми угоди з "Північно-український будівельний альянс" була розкритикована урядовими експертами. Вони вказали, що договір з фірмою передбачав, що замовник ремонту Шулявського мосту оплачує роботи не пізніше п’яти днів з моменту підписання проміжних актів виконаних робіт за звітній місяць.
Також замовник робіт має право заплатити аванс до 30% від запланованих на рік робіт.
Тому експерти вважають, що попередня 100% оплата за роботи, які не виконані, є просто прихованим безвідсотковим кредитом фірмі. При тому, що держава через річні облігації внутрішньої державної позики кредитується під 18,5%.
Крім того, на думку експертів, одномоментна виплата великої суми негативно вплине на Єдиний казначейський рахунок, стан якого сьогодні не дозволяє розширювати випадки передоплати.
Крім того, надання державної допомоги Північно-український будівельний альянс" потрібно буде узгодити в Антимонопольному комітету, адже це конкурентну перевагу фірмі.
Серед запропонованих урядовому комітету документів висновок АМКУ відсутній.
Какой неприкрытый распил! 100%-я предоплата за то, что должно быть поставлено через несколько лет, это не просто беспроцентный кредит подрядчику, это еще и риск быть им кинутым.
Сумма то немаленькая - 600 млн гривен даже нардепу достаточно для сладкой жизни до конца дней. Кстати, сама сумма тоже вызывает вопросы. Мост то не через широкую реку, а всего-лишь через одно шоссе! Чего там на 22 млн долларов может быть?..
Proofy"[quote="4498639:somilitark написав:почему-то пришибленный Укргаз поднял продажу на 28.05,плюс приём сделал более вменяемый,а не по 27 как ещё недавно ставил,кто кого переигрывает?
Как ни странно идут покупать. 3 человека купили бакс пока стоял у кассы минут 10.[/quote]
Ленивые, видимо. Или просто не в курсе, что в другом банке можно по 27,94 - 27,95 купить. Интересно, кому-нибудь удалось в предыдущие 2 дня купить в банке Евро по 31,55 - 31,60? А то впечатление, что курсы как бы есть, а Евро хотя бы 1000-2000 как бы нет.[/quote] Вчера брал по 31.55 под дело, на запас думал взять сегодня, рассчитывая, что просядет, но там уже подняли курс, хотя реально евро просел. Где логика?[/quote] Вчора подзвонив в Аккорд-банк за євро... Сказали є, приіздіть, продамо по 31,69... Приїхав через дві години, продали нормальну суму по 31,67...