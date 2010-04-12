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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6794679567966797 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 933 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 129 5. более 75% 64% 595 Всього голосів : 933 Додано: Суб 17 лис, 2018 12:17 prodigy написав: p_vovk74

Ющенко виноват не за это, за Росукрэнерго и газовые схемы ("ці руки нічого не крали", а сам организовал схемы с Фирташем и получал взятки)

Кто-то считает время его правления Юща расцветом экономики Украины (просто так сложились обстоятельства, что в 2005-07 была удачная конъюнктура рынка).



В Одессе говорят: "Каждая новая жена хуже предыдущей"



Каждая новая власть только более беспринципна и коррумпирована. А началось это с "оранжевой команды"-в 2006 поборы на таможне, налоговой, ГАИ, больницах, школах на 20-25% стали выше, чем до того. Не хочу сказать , что Кучма был кристальной честности, но видимо при нем еще были остатки "совести" или "страха". Не ставлю это в заслугу Кучме абсолютно.Но после прихода "оранжевых" поборы/штрафы/проверки увеличились. В 2010 пришел урка и через год у него снесло крышу-отдал страну на откуп "молодой команде Арбузова/сынка/Курченко и те просто нагло отобрали бизнес у конкурентов или заставили работать только через свои фирмы-прокладки. Зато сейчас все стало "прозоро" (хотя в основном многое не изменилось)-распил бюджета через фирмы-однодневки(эту схему модернизировали от попередникив). Ющенко виноват не за это, за Росукрэнерго и газовые схемы ("ці руки нічого не крали", а сам организовал схемы с Фирташем и получал взятки)Кто-то считает время его правления Юща расцветом экономики Украины (просто так сложились обстоятельства, что в 2005-07 была удачная конъюнктура рынка).В Одессе говорят: "Каждая новая жена хуже предыдущей"Каждая новая власть только более беспринципна и коррумпирована. А началось это с "оранжевой команды"-в 2006 поборы на таможне, налоговой, ГАИ, больницах, школах на 20-25% стали выше, чем до того. Не хочу сказать , что Кучма был кристальной честности, но видимо при нем еще были остатки "совести" или "страха". Не ставлю это в заслугу Кучме абсолютно.Но после прихода "оранжевых" поборы/штрафы/проверки увеличились. В 2010 пришел урка и через год у него снесло крышу-отдал страну на откуп "молодой команде Арбузова/сынка/Курченко и те просто нагло отобрали бизнес у конкурентов или заставили работать только через свои фирмы-прокладки. Зато сейчас все стало "прозоро" (хотя в основном многое не изменилось)-распил бюджета через фирмы-однодневки(эту схему модернизировали от попередникив).

Не ставьте с ног на голову.

В т овремя у нас была парламентско-президентская республика. Экономикой рулил премьер-министр. РУЭ - творение Тимошенко. Ющу, конечно, отстегнули, и он был в курсе, но тут на кол надо сажать жульку.

Поборы, взятки и прочее - это всё те же, кого так и не выгнали с работы, не люстрировали. Они просто стали больше брать "за страх". Я в курсе, сталкивался. Ющ просто закрывал на всё это глаза, позволяя олигархам творить что им вздумается, а под конец и вовсе передал им страну с потрохами. Ну, а учитывая, что за большинством олигархов виднелись уши РФ/ФСБ - фактически открыл экономику страны для интервенции. Успешной. Через 5 лет большинство экономики Украины так или иначе контролировалось х....

Но это всё не оправдывает описанной ситуации с кредитом на машину. Почему чел не взял уже Гелик или Феррари? Да и вообще как-то странно - застройщик-строитель, а копеек на машину не наскрёб. В те годы строитель - это как нефтянник в РФ было.



З.Ы. И снова автозамена заменила "ху_йло" на потиткорректное "х...". А почему движку форума это не нравится? Он что, как-то связан с этими? Не ставьте с ног на голову.В т овремя у нас была парламентско-президентская республика. Экономикой рулил премьер-министр. РУЭ - творение Тимошенко. Ющу, конечно, отстегнули, и он был в курсе, но тут на кол надо сажать жульку.Поборы, взятки и прочее - это всё те же, кого так и не выгнали с работы, не люстрировали. Они просто стали больше брать "за страх". Я в курсе, сталкивался. Ющ просто закрывал на всё это глаза, позволяя олигархам творить что им вздумается, а под конец и вовсе передал им страну с потрохами. Ну, а учитывая, что за большинством олигархов виднелись уши РФ/ФСБ - фактически открыл экономику страны для интервенции. Успешной. Через 5 лет большинство экономики Украины так или иначе контролировалось х....Но это всё не оправдывает описанной ситуации с кредитом на машину. Почему чел не взял уже Гелик или Феррари? Да и вообще как-то странно - застройщик-строитель, а копеек на машину не наскрёб. В те годы строитель - это как нефтянник в РФ было.З.Ы. И снова автозамена заменила "ху_йло" на потиткорректное "х...". А почему движку форума это не нравится? Он что, как-то связан с этими? p_vovk74

Повідомлень: 19 З нами з: 04.10.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 12:23 jump написав: Кличко вирішив перерахувати оточенню Микитася 600 мільйонів на Шулявський міст авансом

КМДА звернулася до Кабінету міністрів з проханням дозволити здійснити 100% передоплату коштів компанії "Північно-український будівельний альянс" для проведення робіт з реконструкції Шулявського шляхопроводу в розмірі 598,5 мільйона гривень.



і дея авансової виплати всієї суми угоди з "Північно-український будівельний альянс" була розкритикована урядовими експертами. Вони вказали, що договір з фірмою передбачав, що замовник ремонту Шулявського мосту оплачує роботи не пізніше п’яти днів з моменту підписання проміжних актів виконаних робіт за звітній місяць.



Також замовник робіт має право заплатити аванс до 30% від запланованих на рік робіт.



Тому експерти вважають, що попередня 100% оплата за роботи, які не виконані, є просто прихованим безвідсотковим кредитом фірмі. При тому, що держава через річні облігації внутрішньої державної позики кредитується під 18,5%.



Крім того, на думку експертів, одномоментна виплата великої суми негативно вплине на Єдиний казначейський рахунок, стан якого сьогодні не дозволяє розширювати випадки передоплати.



Крім того, надання державної допомоги Північно-український будівельний альянс" потрібно буде узгодити в Антимонопольному комітету, адже це конкурентну перевагу фірмі.



Серед запропонованих урядовому комітету документів висновок АМКУ відсутній.



За даними ЗМІ, право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма "Північноукраїнський будівельний альянс", пов’язана із нардепом Максимом Микитасем.

https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/16/642727/ Крім того, надання державної допомоги Північно-український будівельний альянс" потрібно буде узгодити в Антимонопольному комітету, адже це конкурентну перевагу фірмі.Серед запропонованих урядовому комітету документів висновок АМКУ відсутній.За даними ЗМІ, право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма "Північноукраїнський будівельний альянс", пов’язана із нардепом Максимом Микитасем.



Какой неприкрытый распил! 100%-я предоплата за то, что должно быть поставлено через несколько лет, это не просто беспроцентный кредит подрядчику, это еще и риск быть им кинутым.



Сумма то немаленькая - 600 млн гривен даже нардепу достаточно для сладкой жизни до конца дней. Кстати, сама сумма тоже вызывает вопросы. Мост то не через широкую реку, а всего-лишь через одно шоссе! Чего там на 22 млн долларов может быть?.. Какой неприкрытый распил! 100%-я предоплата за то, что должно быть поставлено через несколько лет, это не просто беспроцентный кредит подрядчику, это еще и риск быть им кинутым.Сумма то немаленькая - 600 млн гривен даже нардепу достаточно для сладкой жизни до конца дней. Кстати, сама сумма тоже вызывает вопросы. Мост то не через широкую реку, а всего-лишь через одно шоссе! Чего там на 22 млн долларов может быть?.. zРадио

Повідомлень: 734 З нами з: 02.05.18 Подякував: 55 раз. Подякували: 495 раз. Профіль 2 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 12:33 ..важко повірити, що вже от-от!))))) Долярчик написав: Libo написав: Полоса стабильности есть предтеча позитивных изменений в экономике и скорого резкого роста благосостояния населения. Полоса стабильности есть предтеча позитивных изменений в экономике и скорого резкого роста благосостояния населения.

... ну то ми знаємо, що вже НАСТУПНОГО РОКУ! - а можна уточнити коли саме: наступне літо-осінь, чи ще швидше? - може вже от цієї весни? ... ну то ми знаємо, що вже НАСТУПНОГО РОКУ! - а можна уточнити коли саме: наступне літо-осінь, чи ще швидше? - може вже от цієї весни?

...то адмірал/генерал/основний власник рудників на Марсі і помістя під Києвом/заслужений майстер спорту/Чінгачкук.....- дав відповідь на моє питання?

- я не пропустив її? ...то адмірал/генерал/основний власник рудників на Марсі і помістя під Києвом/заслужений майстер спорту/Чінгачкук.....- дав відповідь на моє питання?- я не пропустив її? ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Повідомлень: 5278 З нами з: 19.10.15 Подякував: 263 раз. Подякували: 296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 12:36 yama написав: Долярчик написав: ...вже ~ 2 тижні торгівля знаходиться в дупі..... - і, навіть, сьогодні, коли найближчий конкурент ЗАКРИТИЙ!



(по знайомих - аналогічна ситуейшн)

- з чим це пов'язано? - ще ж платіжки за опалення "не вбивчі"? !

- всі пішли долярчики скупляти?

(але ж то вже другий тиждень торгівля ніяка! )



- чи то пересічні скирдують гривню на передсвяткові подарунки і, взагалі, на всяку обновку - побут.техніку/одяг/взуття/авто.....?

- і вже з наступного місяця ХЛИНУТЬ отоварюватись?! ...вже ~ 2 тижні торгівля знаходиться в дупі..... - і, навіть, сьогодні, коли найближчий конкурент ЗАКРИТИЙ!(по знайомих - аналогічна ситуейшн)- з чим це пов'язано? - ще ж платіжки за опалення "не вбивчі"? !- всі пішли долярчики скупляти?(але ж то вже другий тиждень торгівля ніяка! )- чи то пересічні скирдують гривню на передсвяткові подарунки і, взагалі, на всяку обновку - побут.техніку/одяг/взуття/авто.....?- і вже з наступного місяця ХЛИНУТЬ отоварюватись?!

2016 выручка период с 1 по 17 этого месяца = выручке 2018 за аналогичный период,

в 2017 было на 13-14% больше 2016 выручка период с 1 по 17 этого месяца = выручке 2018 за аналогичный период,в 2017 было на 13-14% больше

... так це ж сумно... ©

- ціни то ж виросли на все довкола! - починаючи з продуктів(які потрібні КОЖЕН ДЕНЬ) і закінчуючи різними послугами(підстригтись, підігнути штани і т. п.) ... так це ж сумно... ©- ціни то ж виросли на все довкола! - починаючи з продуктів(які потрібні КОЖЕН ДЕНЬ) і закінчуючи різними послугами(підстригтись, підігнути штани і т. п.) ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Повідомлень: 5278 З нами з: 19.10.15 Подякував: 263 раз. Подякували: 296 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 12:39 Proofy"[quote="4498639:somilitark написав: почему-то пришибленный Укргаз поднял продажу на 28.05,плюс приём сделал более вменяемый,а не по 27 как ещё недавно ставил,кто кого переигрывает? почему-то пришибленный Укргаз поднял продажу на 28.05,плюс приём сделал более вменяемый,а не по 27 как ещё недавно ставил,кто кого переигрывает? Как ни странно идут покупать. 3 человека купили бакс пока стоял у кассы минут 10.[/quote]



Ленивые, видимо. Или просто не в курсе, что в другом банке можно по 27,94 - 27,95 купить.

Интересно, кому-нибудь удалось в предыдущие 2 дня купить в банке Евро по 31,55 - 31,60?

А то впечатление, что курсы как бы есть, а Евро хотя бы 1000-2000 как бы нет.[/quote]

Вчера брал по 31.55 под дело, на запас думал взять сегодня, рассчитывая, что просядет, но там уже подняли курс, хотя реально евро просел. Где логика?[/quote]

Вчора подзвонив в Аккорд-банк за євро... Сказали є, приіздіть, продамо по 31,69... Приїхав через дві години, продали нормальну суму по 31,67... Как ни странно идут покупать. 3 человека купили бакс пока стоял у кассы минут 10.[/quote]Ленивые, видимо. Или просто не в курсе, что в другом банке можно по 27,94 - 27,95 купить.Интересно, кому-нибудь удалось в предыдущие 2 дня купить в банке Евро по 31,55 - 31,60?А то впечатление, что курсы как бы есть, а Евро хотя бы 1000-2000 как бы нет.[/quote]Вчера брал по 31.55 под дело, на запас думал взять сегодня, рассчитывая, что просядет, но там уже подняли курс, хотя реально евро просел. Где логика?[/quote]Вчора подзвонив в Аккорд-банк за євро... Сказали є, приіздіть, продамо по 31,69... Приїхав через дві години, продали нормальну суму по 31,67... Qwerty Повідомлень: 1816 З нами з: 25.02.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 297 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6794679567966797 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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