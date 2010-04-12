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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 6794679567966797> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 933 1. Нет сбережений в валюте 10% 93 2. до 20% 5% 48 3. от 20% до 50% 7% 68 4. от 50% до 75% 14% 129 5. более 75% 64% 595 Всього голосів : 933 Додано: Суб 17 лис, 2018 12:16 zРадио написав: Surfer



Самые высокие темпы роста ВВП были при президенте Кучме и премьере Яныке - с цифрами не поспоришь, как бы ни хотелось (да и на вашем графике видно). Правда, этот рост был в том числе за счет газового допинга (импорт - 50 долларов за 1000 кубов).



А рекордный рост ЗВР в период Тимошенко связан, без преувеличения, с фонтанированием денег на развивающиеся рынки до момента ипотечного кризиса 2007-2008 гг в США и последовавшего за ним мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.



Вспомните кредитное безумие в 2006-2008 - валюта текла рекой. И платежный баланс сводился с профицитом несмотря на гигантский дефицит торгового баланса.



А после начала кризиса, когда капитал побежал назад в США, украинские ЗВР щедро пополнил МВФ.



Персональное влияние Тимошенко на эти большие процессы не определяющее.



Ну и нельзя не вспомнить газовую сделку ЮВТ с путиным - это однозначно был междусобойчик. Газ для Украины стал на 100-150 долларов дороже, чем для Германии, и это в то время, когда СП1 еще не работал, то есть Германия получала газпромовский газ через украинскую ГТС.



Чтобы понять абсурдность, представьте, что поездка на такси с Академгородка на Шулявку стоит дороже, чем на Троещину.



И объем закупки здесь тоже не причем. В те годы Украины еще импортировала до 50 млрд кубов, что сопоставимо с объемами поставок российского газа немцам Самые высокие темпы роста ВВП были при президенте Кучме и премьере Яныке - с цифрами не поспоришь, как бы ни хотелось (да и на вашем графике видно). Правда, этот рост был в том числе за счет газового допинга (импорт - 50 долларов за 1000 кубов).А рекордный рост ЗВР в период Тимошенко связан, без преувеличения, с фонтанированием денег на развивающиеся рынки до момента ипотечного кризиса 2007-2008 гг в США и последовавшего за ним мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.Вспомните кредитное безумие в 2006-2008 - валюта текла рекой. И платежный баланс сводился с профицитом несмотря на гигантский дефицит торгового баланса.А после начала кризиса, когда капитал побежал назад в США, украинские ЗВР щедро пополнил МВФ.Персональное влияние Тимошенко на эти большие процессы не определяющее.Ну и нельзя не вспомнить газовую сделку ЮВТ с путиным - это однозначно был междусобойчик. Газ для Украины стал на 100-150 долларов дороже, чем для Германии, и это в то время, когда СП1 еще не работал, то есть Германия получала газпромовский газ через украинскую ГТС.Чтобы понять абсурдность, представьте, что поездка на такси с Академгородка на Шулявку стоит дороже, чем на Троещину.И объем закупки здесь тоже не причем. В те годы Украины еще импортировала до 50 млрд кубов, что сопоставимо с объемами поставок российского газа немцам

Щоб зрозуміти абсурдність можна представити і поїздку на таксі... Тільки іноді на таксі і не тільки бувають ДТП і часто водій був би радий об’їхати десятою дорогою те місце, але зла доля все вже розставила по своїх місцях... Не все так однозначно... І не всі аспекти ви нам розкрили... Якось однобоко! Як в таксі, яке буває повезе вас так, щоб більше збити грошенят. А, ви, часом не нагадаєте чия була ініціатива розірвати договір на поставку газу по 50 доларів?! Адже він міг діяти ще досить довгий час. Ну і відносно розвитку сільського господарства, то саме в період керівництва Юлі Володимирівни був розквіт і становлення незалежно від причин... Ну а конфлікт Ющенко і Тимошенко це були найкращі часи в економіці і тиск на бізнес був мінімальний. Ну а коли прийшов ВФЯ, то вони з Миколою Яновичем вже не конфліктували, а спільно почали вижимати з бізнеса останні соки, при цьому обкладаючи всіх і вся поборами...

Тимошенко повинна була б увійти в історію країни тільки за дві речі: перше, за викорінення бартеру в економіці і друге, за припинення постійного вєєрного відключення електроенергії. В кого з пам`яттю все добре, той пам’ятає ті часи.

І накінець, я чітко впевнений, що ніяка особа, яка стане президентом держави нічого не змінить, тому, що на сьогоднішній час 85-90 відсотків населення України це люди, які чекають, щоб хтось і щось їм зробив, звинувачуючи всіх кого завгодно, лише не себе. Під цих людей і вибудована совково-феодально-чиновнича модель економіки і устрою життя. За 28 років країна не змогла побудувати ринкову конкурентну економіку без монополій, не змогла створити умови для створення ринку праці, фондового ринку, ринку капіталів, ринку землі, страхової медицини, не проведена освітня реформа і реальна децентралізація, і багато чого іншого. І на сьогодні жоден з провладних не сказав, а в чому причина, що це все не створено і не впроваджено?! Для тих 85 відсотків достатньо розказати за ціну газу,тарифи, субсидії, щоб направити їх в потрібний рядок бюлетеню, а далі буде все теж і все так як було. Щоб зрозуміти абсурдність можна представити і поїздку на таксі... Тільки іноді на таксі і не тільки бувають ДТП і часто водій був би радий об’їхати десятою дорогою те місце, але зла доля все вже розставила по своїх місцях... Не все так однозначно... І не всі аспекти ви нам розкрили... Якось однобоко! Як в таксі, яке буває повезе вас так, щоб більше збити грошенят. А, ви, часом не нагадаєте чия була ініціатива розірвати договір на поставку газу по 50 доларів?! Адже він міг діяти ще досить довгий час. Ну і відносно розвитку сільського господарства, то саме в період керівництва Юлі Володимирівни був розквіт і становлення незалежно від причин... Ну а конфлікт Ющенко і Тимошенко це були найкращі часи в економіці і тиск на бізнес був мінімальний. Ну а коли прийшов ВФЯ, то вони з Миколою Яновичем вже не конфліктували, а спільно почали вижимати з бізнеса останні соки, при цьому обкладаючи всіх і вся поборами...Тимошенко повинна була б увійти в історію країни тільки за дві речі: перше, за викорінення бартеру в економіці і друге, за припинення постійного вєєрного відключення електроенергії. В кого з пам`яттю все добре, той пам’ятає ті часи.І накінець, я чітко впевнений, що ніяка особа, яка стане президентом держави нічого не змінить, тому, що на сьогоднішній час 85-90 відсотків населення України це люди, які чекають, щоб хтось і щось їм зробив, звинувачуючи всіх кого завгодно, лише не себе. Під цих людей і вибудована совково-феодально-чиновнича модель економіки і устрою життя. За 28 років країна не змогла побудувати ринкову конкурентну економіку без монополій, не змогла створити умови для створення ринку праці, фондового ринку, ринку капіталів, ринку землі, страхової медицини, не проведена освітня реформа і реальна децентралізація, і багато чого іншого. І на сьогодні жоден з провладних не сказав, а в чому причина, що це все не створено і не впроваджено?! Для тих 85 відсотків достатньо розказати за ціну газу,тарифи, субсидії, щоб направити їх в потрібний рядок бюлетеню, а далі буде все теж і все так як було. Qwerty Повідомлень: 1819 З нами з: 25.02.15 Подякував: 237 раз. Подякували: 299 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 12:17 prodigy написав: p_vovk74

Ющенко виноват не за это, за Росукрэнерго и газовые схемы ("ці руки нічого не крали", а сам организовал схемы с Фирташем и получал взятки)

Кто-то считает время его правления Юща расцветом экономики Украины (просто так сложились обстоятельства, что в 2005-07 была удачная конъюнктура рынка).



В Одессе говорят: "Каждая новая жена хуже предыдущей"



Каждая новая власть только более беспринципна и коррумпирована. А началось это с "оранжевой команды"-в 2006 поборы на таможне, налоговой, ГАИ, больницах, школах на 20-25% стали выше, чем до того. Не хочу сказать , что Кучма был кристальной честности, но видимо при нем еще были остатки "совести" или "страха". Не ставлю это в заслугу Кучме абсолютно.Но после прихода "оранжевых" поборы/штрафы/проверки увеличились. В 2010 пришел урка и через год у него снесло крышу-отдал страну на откуп "молодой команде Арбузова/сынка/Курченко и те просто нагло отобрали бизнес у конкурентов или заставили работать только через свои фирмы-прокладки. Зато сейчас все стало "прозоро" (хотя в основном многое не изменилось)-распил бюджета через фирмы-однодневки(эту схему модернизировали от попередникив). Ющенко виноват не за это, за Росукрэнерго и газовые схемы ("ці руки нічого не крали", а сам организовал схемы с Фирташем и получал взятки)Кто-то считает время его правления Юща расцветом экономики Украины (просто так сложились обстоятельства, что в 2005-07 была удачная конъюнктура рынка).В Одессе говорят: "Каждая новая жена хуже предыдущей"Каждая новая власть только более беспринципна и коррумпирована. А началось это с "оранжевой команды"-в 2006 поборы на таможне, налоговой, ГАИ, больницах, школах на 20-25% стали выше, чем до того. Не хочу сказать , что Кучма был кристальной честности, но видимо при нем еще были остатки "совести" или "страха". Не ставлю это в заслугу Кучме абсолютно.Но после прихода "оранжевых" поборы/штрафы/проверки увеличились. В 2010 пришел урка и через год у него снесло крышу-отдал страну на откуп "молодой команде Арбузова/сынка/Курченко и те просто нагло отобрали бизнес у конкурентов или заставили работать только через свои фирмы-прокладки. Зато сейчас все стало "прозоро" (хотя в основном многое не изменилось)-распил бюджета через фирмы-однодневки(эту схему модернизировали от попередникив).

Не ставьте с ног на голову.

В т овремя у нас была парламентско-президентская республика. Экономикой рулил премьер-министр. РУЭ - творение Тимошенко. Ющу, конечно, отстегнули, и он был в курсе, но тут на кол надо сажать жульку.

Поборы, взятки и прочее - это всё те же, кого так и не выгнали с работы, не люстрировали. Они просто стали больше брать "за страх". Я в курсе, сталкивался. Ющ просто закрывал на всё это глаза, позволяя олигархам творить что им вздумается, а под конец и вовсе передал им страну с потрохами. Ну, а учитывая, что за большинством олигархов виднелись уши РФ/ФСБ - фактически открыл экономику страны для интервенции. Успешной. Через 5 лет большинство экономики Украины так или иначе контролировалось х....

Но это всё не оправдывает описанной ситуации с кредитом на машину. Почему чел не взял уже Гелик или Феррари? Да и вообще как-то странно - застройщик-строитель, а копеек на машину не наскрёб. В те годы строитель - это как нефтянник в РФ было.



З.Ы. И снова автозамена заменила "ху_йло" на потиткорректное "х...". А почему движку форума это не нравится? Он что, как-то связан с этими? Не ставьте с ног на голову.В т овремя у нас была парламентско-президентская республика. Экономикой рулил премьер-министр. РУЭ - творение Тимошенко. Ющу, конечно, отстегнули, и он был в курсе, но тут на кол надо сажать жульку.Поборы, взятки и прочее - это всё те же, кого так и не выгнали с работы, не люстрировали. Они просто стали больше брать "за страх". Я в курсе, сталкивался. Ющ просто закрывал на всё это глаза, позволяя олигархам творить что им вздумается, а под конец и вовсе передал им страну с потрохами. Ну, а учитывая, что за большинством олигархов виднелись уши РФ/ФСБ - фактически открыл экономику страны для интервенции. Успешной. Через 5 лет большинство экономики Украины так или иначе контролировалось х....Но это всё не оправдывает описанной ситуации с кредитом на машину. Почему чел не взял уже Гелик или Феррари? Да и вообще как-то странно - застройщик-строитель, а копеек на машину не наскрёб. В те годы строитель - это как нефтянник в РФ было.З.Ы. И снова автозамена заменила "ху_йло" на потиткорректное "х...". А почему движку форума это не нравится? Он что, как-то связан с этими? p_vovk74

Повідомлень: 18 З нами з: 04.10.17 Подякував: 12 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 12:23 jump написав: Кличко вирішив перерахувати оточенню Микитася 600 мільйонів на Шулявський міст авансом

КМДА звернулася до Кабінету міністрів з проханням дозволити здійснити 100% передоплату коштів компанії "Північно-український будівельний альянс" для проведення робіт з реконструкції Шулявського шляхопроводу в розмірі 598,5 мільйона гривень.



і дея авансової виплати всієї суми угоди з "Північно-український будівельний альянс" була розкритикована урядовими експертами. Вони вказали, що договір з фірмою передбачав, що замовник ремонту Шулявського мосту оплачує роботи не пізніше п’яти днів з моменту підписання проміжних актів виконаних робіт за звітній місяць.



Також замовник робіт має право заплатити аванс до 30% від запланованих на рік робіт.



Тому експерти вважають, що попередня 100% оплата за роботи, які не виконані, є просто прихованим безвідсотковим кредитом фірмі. При тому, що держава через річні облігації внутрішньої державної позики кредитується під 18,5%.



Крім того, на думку експертів, одномоментна виплата великої суми негативно вплине на Єдиний казначейський рахунок, стан якого сьогодні не дозволяє розширювати випадки передоплати.



Крім того, надання державної допомоги Північно-український будівельний альянс" потрібно буде узгодити в Антимонопольному комітету, адже це конкурентну перевагу фірмі.



Серед запропонованих урядовому комітету документів висновок АМКУ відсутній.



За даними ЗМІ, право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма "Північноукраїнський будівельний альянс", пов’язана із нардепом Максимом Микитасем.

https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/16/642727/ Крім того, надання державної допомоги Північно-український будівельний альянс" потрібно буде узгодити в Антимонопольному комітету, адже це конкурентну перевагу фірмі.Серед запропонованих урядовому комітету документів висновок АМКУ відсутній.За даними ЗМІ, право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма "Північноукраїнський будівельний альянс", пов’язана із нардепом Максимом Микитасем.



Какой неприкрытый распил! 100%-я предоплата за то, что должно быть поставлено через несколько лет, это не просто беспроцентный кредит подрядчику, это еще и риск быть им кинутым.



Сумма то немаленькая - 600 млн гривен даже нардепу достаточно для сладкой жизни до конца дней. Кстати, сама сумма тоже вызывает вопросы. Мост то не через широкую реку, а всего-лишь через одно шоссе! Чего там на 22 млн долларов может быть?.. Какой неприкрытый распил! 100%-я предоплата за то, что должно быть поставлено через несколько лет, это не просто беспроцентный кредит подрядчику, это еще и риск быть им кинутым.Сумма то немаленькая - 600 млн гривен даже нардепу достаточно для сладкой жизни до конца дней. Кстати, сама сумма тоже вызывает вопросы. Мост то не через широкую реку, а всего-лишь через одно шоссе! Чего там на 22 млн долларов может быть?.. zРадио

Повідомлень: 735 З нами з: 02.05.18 Подякував: 55 раз. Подякували: 495 раз. Профіль 2 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 12:36 yama написав: Долярчик написав: ...вже ~ 2 тижні торгівля знаходиться в дупі..... - і, навіть, сьогодні, коли найближчий конкурент ЗАКРИТИЙ!



(по знайомих - аналогічна ситуейшн)

- з чим це пов'язано? - ще ж платіжки за опалення "не вбивчі"? !

- всі пішли долярчики скупляти?

(але ж то вже другий тиждень торгівля ніяка! )



- чи то пересічні скирдують гривню на передсвяткові подарунки і, взагалі, на всяку обновку - побут.техніку/одяг/взуття/авто.....?

- і вже з наступного місяця ХЛИНУТЬ отоварюватись?! ...вже ~ 2 тижні торгівля знаходиться в дупі..... - і, навіть, сьогодні, коли найближчий конкурент ЗАКРИТИЙ!(по знайомих - аналогічна ситуейшн)- з чим це пов'язано? - ще ж платіжки за опалення "не вбивчі"? !- всі пішли долярчики скупляти?(але ж то вже другий тиждень торгівля ніяка! )- чи то пересічні скирдують гривню на передсвяткові подарунки і, взагалі, на всяку обновку - побут.техніку/одяг/взуття/авто.....?- і вже з наступного місяця ХЛИНУТЬ отоварюватись?!

2016 выручка период с 1 по 17 этого месяца = выручке 2018 за аналогичный период,

в 2017 было на 13-14% больше 2016 выручка период с 1 по 17 этого месяца = выручке 2018 за аналогичный период,в 2017 было на 13-14% больше

... так це ж сумно... ©

- ціни то ж виросли на все довкола! - починаючи з продуктів(які потрібні КОЖЕН ДЕНЬ) і закінчуючи різними послугами(підстригтись, підігнути штани і т. п.) ... так це ж сумно... ©- ціни то ж виросли на все довкола! - починаючи з продуктів(які потрібні КОЖЕН ДЕНЬ) і закінчуючи різними послугами(підстригтись, підігнути штани і т. п.) ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Повідомлень: 5275 З нами з: 19.10.15 Подякував: 263 раз. Подякували: 297 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 12:39 Proofy"[quote="4498639:somilitark написав: почему-то пришибленный Укргаз поднял продажу на 28.05,плюс приём сделал более вменяемый,а не по 27 как ещё недавно ставил,кто кого переигрывает? почему-то пришибленный Укргаз поднял продажу на 28.05,плюс приём сделал более вменяемый,а не по 27 как ещё недавно ставил,кто кого переигрывает? Как ни странно идут покупать. 3 человека купили бакс пока стоял у кассы минут 10.[/quote]



Ленивые, видимо. Или просто не в курсе, что в другом банке можно по 27,94 - 27,95 купить.

Интересно, кому-нибудь удалось в предыдущие 2 дня купить в банке Евро по 31,55 - 31,60?

А то впечатление, что курсы как бы есть, а Евро хотя бы 1000-2000 как бы нет.[/quote]

Вчера брал по 31.55 под дело, на запас думал взять сегодня, рассчитывая, что просядет, но там уже подняли курс, хотя реально евро просел. Где логика?[/quote]

Вчора подзвонив в Аккорд-банк за євро... Сказали є, приіздіть, продамо по 31,69... Приїхав через дві години, продали нормальну суму по 31,67... Как ни странно идут покупать. 3 человека купили бакс пока стоял у кассы минут 10.[/quote]Ленивые, видимо. Или просто не в курсе, что в другом банке можно по 27,94 - 27,95 купить.Интересно, кому-нибудь удалось в предыдущие 2 дня купить в банке Евро по 31,55 - 31,60?А то впечатление, что курсы как бы есть, а Евро хотя бы 1000-2000 как бы нет.[/quote]Вчера брал по 31.55 под дело, на запас думал взять сегодня, рассчитывая, что просядет, но там уже подняли курс, хотя реально евро просел. Где логика?[/quote]Вчора подзвонив в Аккорд-банк за євро... Сказали є, приіздіть, продамо по 31,69... Приїхав через дві години, продали нормальну суму по 31,67... Qwerty Повідомлень: 1819 З нами з: 25.02.15 Подякував: 237 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 13:06 Fedor написав: Nazarkino написав: zzzzzz написав: решили дружно обвинить в этом нашу Юлю, которая спасла Европу и Украину от бездействия и самоустранения остальных политиков.

решили дружно обвинить в этом нашу Юлю, которая спасла Европу и Украину от бездействия и самоустранения остальных политиков.



Мдааа.... Мдааа....



Воно ще гарантує що сразу ж після її інавгурації газ для населення зменшить у 2 раза.

я їй вірююю.... Воно ще гарантує що сразу ж після її інавгурації газ для населення зменшить у 2 раза.я їй вірююю....



Я помню как во времена ее премьерства она снижала цены на бензин. Результат был - но не было бензина. [/quote]

Бачу, що на гілці повним ходом пішла передвиборча агітація і, судячи по величезній кількості постів про погану Юлю, зрозуміло хто фаворит номер один, але все ж цікаво, а можете назвати рік коли не було бензину?! На моїй пам`яті спливають роки зразу ж після оголошення незалежності... Тоді я для свого УАЗа підписував талони на сорок літрів у голови райдержадміністрації, правда тоді він називався представником Президента в районі... Видавали на швидку і міліцію і все... Каністра бензину тоді коштувала 20 доларів, середню зарплату для пересічного... Починаючи так з року 1995-1996 ніяких не було бензину я не пам’ятаю... ціна росла, а на що вона не росла, але, щоб так як в перші роки молодої неньки, то не пам’ятаю... Нагадаєте?! Ну і заодно нагадайте ціни на газ при ній, щоб можна було помріяти... Хоча, я є винятком, у мене температура в будинку комфортна +20, що з дешевим газом, що з дорогим! Я помню как во времена ее премьерства она снижала цены на бензин. Результат был - но не было бензина.[/quote]Бачу, що на гілці повним ходом пішла передвиборча агітація і, судячи по величезній кількості постів про погану Юлю, зрозуміло хто фаворит номер один, але все ж цікаво, а можете назвати рік коли не було бензину?! На моїй пам`яті спливають роки зразу ж після оголошення незалежності... Тоді я для свого УАЗа підписував талони на сорок літрів у голови райдержадміністрації, правда тоді він називався представником Президента в районі... Видавали на швидку і міліцію і все... Каністра бензину тоді коштувала 20 доларів, середню зарплату для пересічного... Починаючи так з року 1995-1996 ніяких не було бензину я не пам’ятаю... ціна росла, а на що вона не росла, але, щоб так як в перші роки молодої неньки, то не пам’ятаю... Нагадаєте?! Ну і заодно нагадайте ціни на газ при ній, щоб можна було помріяти... Хоча, я є винятком, у мене температура в будинку комфортна +20, що з дешевим газом, що з дорогим! Qwerty Повідомлень: 1819 З нами з: 25.02.15 Подякував: 237 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 13:07 Qwerty написав: Как ни странно идут покупать. 3 человека купили бакс пока стоял у кассы минут 10. Как ни странно идут покупать. 3 человека купили бакс пока стоял у кассы минут 10. Ленивые, видимо. Или просто не в курсе, что в другом банке можно по 27,94 - 27,95 купить. Интересно, кому-нибудь удалось в предыдущие 2 дня купить в банке Евро по 31,55 - 31,60? А то впечатление, что курсы как бы есть, а Евро хотя бы 1000-2000 как бы нет.[/quote] Вчера брал по 31.55 под дело, на запас думал взять сегодня, рассчитывая, что просядет, но там уже подняли курс, хотя реально евро просел. Где ло[/quote]

а що, думаєте що після вихідних $ продовжить падати?



*Відправлено з Чату Ленивые, видимо. Или просто не в курсе, что в другом банке можно по 27,94 - 27,95 купить. Интересно, кому-нибудь удалось в предыдущие 2 дня купить в банке Евро по 31,55 - 31,60? А то впечатление, что курсы как бы есть, а Евро хотя бы 1000-2000 как бы нет.[/quote] Вчера брал по 31.55 под дело, на запас думал взять сегодня, рассчитывая, что просядет, но там уже подняли курс, хотя реально евро просел. Где ло[/quote]а що, думаєте що після вихідних $ продовжить падати? Senkiv Повідомлень: 181 З нами з: 18.01.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 13:15 somilitark написав: Fedor написав:

Я помню как во времена ее премьерства она снижала цены на бензин. Результат был - но не было бензина. Я помню как во времена ее премьерства она снижала цены на бензин. Результат был - но не было бензина.



Чушь даже не собачья,а что-то позабористее,а может это батя ваш в бытность передачи престола от Кучмы делал административно за 95-й 2.90 перед выборами 2004-го???

Память как у суслика? но в итоге пропал весь бензин,вернее он был,но продавали его по 3.50- 4грн.,а на стеле красовалось б\н ,подъезжаешь и берёшь сколько надо,только дороже и как сторгуешься.

А в 2009-м вона взяла и подняла акцизы на бензин и дт,в это время провалилась цена на нефть,а она такая плохая,взвинтила акцизы для наполнения бюджета,почему-то мудрые премьеры потом не снижали акцизы и такие противные газовые договора не разрывали,а до сих пор катаются на договоре транзита,который кстати скоро закончится,ещё одна зрада заберёт из бюджета минимум 2 ярда баксов и возможность покупать "европейский газ")))

Капець,так это она виновата во всех бедах Украины,ребятки,вы петросяны щири и настоящие,может таким макаром поможете найти убийцу Кенеди,американцам очень нужно,это их долгие годы мучает)))



По теме,боковик нарисовывается,чувствую виновник этого "торжества" Минфин,который просто и незатейливо взял очень дешёвые деньги в миру и поливает МБ,дабы подпитать профицитный и реалистичный бюджет,но такой слон очень крупный для нашего реформированного и прокаченного межбанка,вот и приходится НБУ пылесосить излишки,пойди напрямую Минфин в НБУ,нарисуется некислая эмиссия,МВФ наверняка против такого финта ушами,а так самый настоящий рынок.

Украл выпил в тюрьму,а для государства это звучит иначе:взял под космический процент деньги,проел\продеребанил,дефолт.

А пока 27.90,пый гуляй покы ще молодый,пый гуляй на проблемы забый(с). Чушь даже не собачья,а что-то позабористее,а может это батя ваш в бытность передачи престола от Кучмы делал административно за 95-й 2.90 перед выборами 2004-го???Память как у суслика? но в итоге пропал весь бензин,вернее он был,но продавали его по 3.50- 4грн.,а на стеле красовалось б\н ,подъезжаешь и берёшь сколько надо,только дороже и как сторгуешься.А в 2009-м вона взяла и подняла акцизы на бензин и дт,в это время провалилась цена на нефть,а она такая плохая,взвинтила акцизы для наполнения бюджета,почему-то мудрые премьеры потом не снижали акцизы и такие противные газовые договора не разрывали,а до сих пор катаются на договоре транзита,который кстати скоро закончится,ещё одна зрада заберёт из бюджета минимум 2 ярда баксов и возможность покупать "европейский газ")))Капець,так это она виновата во всех бедах Украины,ребятки,вы петросяны щири и настоящие,может таким макаром поможете найти убийцу Кенеди,американцам очень нужно,это их долгие годы мучает)))По теме,боковик нарисовывается,чувствую виновник этого "торжества" Минфин,который просто и незатейливо взял очень дешёвые деньги в миру и поливает МБ,дабы подпитать профицитный и реалистичный бюджет,но такой слон очень крупный для нашего реформированного и прокаченного межбанка,вот и приходится НБУ пылесосить излишки,пойди напрямую Минфин в НБУ,нарисуется некислая эмиссия,МВФ наверняка против такого финта ушами,а так самый настоящий рынок.Украл выпил в тюрьму,а для государства это звучит иначе:взял под космический процент деньги,проел\продеребанил,дефолт.А пока 27.90,пый гуляй покы ще молодый,пый гуляй на проблемы забый(с).

Судячи по такій масованій атаці на Юлю, яка всього навсього є головою невеличкої фракції у ВР реально не має на нинішній час жодного відношення до розпилу бюджету, бо хто ж їй дасть, то рейтинг її дійсно зашкалює і шанси стати президентом огромаднєйші... Якщо ні, то чого тоді оця вся писанина?! Думаю це вже всі зрозуміли і йдуть прості торги... Одним, щоб дали втікти, іншим дали можливість залишити якусь частину на краденого, іншим десь примоститися поруч з коритом... Нічого нового не має в нашому королівстві. Судячи по такій масованій атаці на Юлю, яка всього навсього є головою невеличкої фракції у ВР реально не має на нинішній час жодного відношення до розпилу бюджету, бо хто ж їй дасть, то рейтинг її дійсно зашкалює і шанси стати президентом огромаднєйші... Якщо ні, то чого тоді оця вся писанина?! Думаю це вже всі зрозуміли і йдуть прості торги... Одним, щоб дали втікти, іншим дали можливість залишити якусь частину на краденого, іншим десь примоститися поруч з коритом... Нічого нового не має в нашому королівстві. Qwerty Повідомлень: 1819 З нами з: 25.02.15 Подякував: 237 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 13:34 что бы это значило ? olegod3 Повідомлень: 9 З нами з: 07.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 лис, 2018 13:40 Долярчик написав: freeze написав: Партнеры-ФОПы убегают в тень, закрываются в налоговой и в тень, говорят невыгодно. Партнеры-ФОПы убегают в тень, закрываются в налоговой и в тень, говорят невыгодно.

... а як саме/яким чином вони "втікаю в тінь", якщо зараз штрафи, як шия у жирафи"???!!! ... а як саме/яким чином вони "втікаю в тінь", якщо зараз штрафи, як шия у жирафи"???!!!

.... прикро, що такі цікаві питання залишаються без відповіді .... прикро, що такі цікаві питання залишаються без відповіді ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Повідомлень: 5275 З нами з: 19.10.15 Подякував: 263 раз. Подякували: 297 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6794679567966797> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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