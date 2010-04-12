Самые высокие темпы роста ВВП были при президенте Кучме и премьере Яныке - с цифрами не поспоришь, как бы ни хотелось (да и на вашем графике видно). Правда, этот рост был в том числе за счет газового допинга (импорт - 50 долларов за 1000 кубов).
А рекордный рост ЗВР в период Тимошенко связан, без преувеличения, с фонтанированием денег на развивающиеся рынки до момента ипотечного кризиса 2007-2008 гг в США и последовавшего за ним мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.
Вспомните кредитное безумие в 2006-2008 - валюта текла рекой. И платежный баланс сводился с профицитом несмотря на гигантский дефицит торгового баланса.
А после начала кризиса, когда капитал побежал назад в США, украинские ЗВР щедро пополнил МВФ.
Персональное влияние Тимошенко на эти большие процессы не определяющее.
Ну и нельзя не вспомнить газовую сделку ЮВТ с путиным - это однозначно был междусобойчик. Газ для Украины стал на 100-150 долларов дороже, чем для Германии, и это в то время, когда СП1 еще не работал, то есть Германия получала газпромовский газ через украинскую ГТС.
Чтобы понять абсурдность, представьте, что поездка на такси с Академгородка на Шулявку стоит дороже, чем на Троещину.
И объем закупки здесь тоже не причем. В те годы Украины еще импортировала до 50 млрд кубов, что сопоставимо с объемами поставок российского газа немцам
Щоб зрозуміти абсурдність можна представити і поїздку на таксі... Тільки іноді на таксі і не тільки бувають ДТП і часто водій був би радий об’їхати десятою дорогою те місце, але зла доля все вже розставила по своїх місцях... Не все так однозначно... І не всі аспекти ви нам розкрили... Якось однобоко! Як в таксі, яке буває повезе вас так, щоб більше збити грошенят. А, ви, часом не нагадаєте чия була ініціатива розірвати договір на поставку газу по 50 доларів?! Адже він міг діяти ще досить довгий час. Ну і відносно розвитку сільського господарства, то саме в період керівництва Юлі Володимирівни був розквіт і становлення незалежно від причин... Ну а конфлікт Ющенко і Тимошенко це були найкращі часи в економіці і тиск на бізнес був мінімальний. Ну а коли прийшов ВФЯ, то вони з Миколою Яновичем вже не конфліктували, а спільно почали вижимати з бізнеса останні соки, при цьому обкладаючи всіх і вся поборами... Тимошенко повинна була б увійти в історію країни тільки за дві речі: перше, за викорінення бартеру в економіці і друге, за припинення постійного вєєрного відключення електроенергії. В кого з пам`яттю все добре, той пам’ятає ті часи. І накінець, я чітко впевнений, що ніяка особа, яка стане президентом держави нічого не змінить, тому, що на сьогоднішній час 85-90 відсотків населення України це люди, які чекають, щоб хтось і щось їм зробив, звинувачуючи всіх кого завгодно, лише не себе. Під цих людей і вибудована совково-феодально-чиновнича модель економіки і устрою життя. За 28 років країна не змогла побудувати ринкову конкурентну економіку без монополій, не змогла створити умови для створення ринку праці, фондового ринку, ринку капіталів, ринку землі, страхової медицини, не проведена освітня реформа і реальна децентралізація, і багато чого іншого. І на сьогодні жоден з провладних не сказав, а в чому причина, що це все не створено і не впроваджено?! Для тих 85 відсотків достатньо розказати за ціну газу,тарифи, субсидії, щоб направити їх в потрібний рядок бюлетеню, а далі буде все теж і все так як було.
prodigy написав:p_vovk74 Ющенко виноват не за это, за Росукрэнерго и газовые схемы ("ці руки нічого не крали", а сам организовал схемы с Фирташем и получал взятки) Кто-то считает время его правления Юща расцветом экономики Украины (просто так сложились обстоятельства, что в 2005-07 была удачная конъюнктура рынка).
В Одессе говорят: "Каждая новая жена хуже предыдущей"
Каждая новая власть только более беспринципна и коррумпирована. А началось это с "оранжевой команды"-в 2006 поборы на таможне, налоговой, ГАИ, больницах, школах на 20-25% стали выше, чем до того. Не хочу сказать , что Кучма был кристальной честности, но видимо при нем еще были остатки "совести" или "страха". Не ставлю это в заслугу Кучме абсолютно.Но после прихода "оранжевых" поборы/штрафы/проверки увеличились. В 2010 пришел урка и через год у него снесло крышу-отдал страну на откуп "молодой команде Арбузова/сынка/Курченко и те просто нагло отобрали бизнес у конкурентов или заставили работать только через свои фирмы-прокладки. Зато сейчас все стало "прозоро" (хотя в основном многое не изменилось)-распил бюджета через фирмы-однодневки(эту схему модернизировали от попередникив).
Не ставьте с ног на голову. В т овремя у нас была парламентско-президентская республика. Экономикой рулил премьер-министр. РУЭ - творение Тимошенко. Ющу, конечно, отстегнули, и он был в курсе, но тут на кол надо сажать жульку. Поборы, взятки и прочее - это всё те же, кого так и не выгнали с работы, не люстрировали. Они просто стали больше брать "за страх". Я в курсе, сталкивался. Ющ просто закрывал на всё это глаза, позволяя олигархам творить что им вздумается, а под конец и вовсе передал им страну с потрохами. Ну, а учитывая, что за большинством олигархов виднелись уши РФ/ФСБ - фактически открыл экономику страны для интервенции. Успешной. Через 5 лет большинство экономики Украины так или иначе контролировалось х.... Но это всё не оправдывает описанной ситуации с кредитом на машину. Почему чел не взял уже Гелик или Феррари? Да и вообще как-то странно - застройщик-строитель, а копеек на машину не наскрёб. В те годы строитель - это как нефтянник в РФ было.
З.Ы. И снова автозамена заменила "ху_йло" на потиткорректное "х...". А почему движку форума это не нравится? Он что, как-то связан с этими?
jump написав:Кличко вирішив перерахувати оточенню Микитася 600 мільйонів на Шулявський міст авансом КМДА звернулася до Кабінету міністрів з проханням дозволити здійснити 100% передоплату коштів компанії "Північно-український будівельний альянс" для проведення робіт з реконструкції Шулявського шляхопроводу в розмірі 598,5 мільйона гривень.
ідея авансової виплати всієї суми угоди з "Північно-український будівельний альянс" була розкритикована урядовими експертами. Вони вказали, що договір з фірмою передбачав, що замовник ремонту Шулявського мосту оплачує роботи не пізніше п’яти днів з моменту підписання проміжних актів виконаних робіт за звітній місяць.
Також замовник робіт має право заплатити аванс до 30% від запланованих на рік робіт.
Тому експерти вважають, що попередня 100% оплата за роботи, які не виконані, є просто прихованим безвідсотковим кредитом фірмі. При тому, що держава через річні облігації внутрішньої державної позики кредитується під 18,5%.
Крім того, на думку експертів, одномоментна виплата великої суми негативно вплине на Єдиний казначейський рахунок, стан якого сьогодні не дозволяє розширювати випадки передоплати.
Крім того, надання державної допомоги Північно-український будівельний альянс" потрібно буде узгодити в Антимонопольному комітету, адже це конкурентну перевагу фірмі.
Серед запропонованих урядовому комітету документів висновок АМКУ відсутній.
Какой неприкрытый распил! 100%-я предоплата за то, что должно быть поставлено через несколько лет, это не просто беспроцентный кредит подрядчику, это еще и риск быть им кинутым.
Сумма то немаленькая - 600 млн гривен даже нардепу достаточно для сладкой жизни до конца дней. Кстати, сама сумма тоже вызывает вопросы. Мост то не через широкую реку, а всего-лишь через одно шоссе! Чего там на 22 млн долларов может быть?..
Proofy"[quote="4498639:somilitark написав:почему-то пришибленный Укргаз поднял продажу на 28.05,плюс приём сделал более вменяемый,а не по 27 как ещё недавно ставил,кто кого переигрывает?
Как ни странно идут покупать. 3 человека купили бакс пока стоял у кассы минут 10.[/quote]
Ленивые, видимо. Или просто не в курсе, что в другом банке можно по 27,94 - 27,95 купить. Интересно, кому-нибудь удалось в предыдущие 2 дня купить в банке Евро по 31,55 - 31,60? А то впечатление, что курсы как бы есть, а Евро хотя бы 1000-2000 как бы нет.[/quote] Вчера брал по 31.55 под дело, на запас думал взять сегодня, рассчитывая, что просядет, но там уже подняли курс, хотя реально евро просел. Где логика?[/quote] Вчора подзвонив в Аккорд-банк за євро... Сказали є, приіздіть, продамо по 31,69... Приїхав через дві години, продали нормальну суму по 31,67...
zzzzzz написав:решили дружно обвинить в этом нашу Юлю, которая спасла Европу и Украину от бездействия и самоустранения остальных политиков.
Мдааа....
Воно ще гарантує що сразу ж після її інавгурації газ для населення зменшить у 2 раза. я їй вірююю....
Я помню как во времена ее премьерства она снижала цены на бензин. Результат был - но не было бензина. [/quote] Бачу, що на гілці повним ходом пішла передвиборча агітація і, судячи по величезній кількості постів про погану Юлю, зрозуміло хто фаворит номер один, але все ж цікаво, а можете назвати рік коли не було бензину?! На моїй пам`яті спливають роки зразу ж після оголошення незалежності... Тоді я для свого УАЗа підписував талони на сорок літрів у голови райдержадміністрації, правда тоді він називався представником Президента в районі... Видавали на швидку і міліцію і все... Каністра бензину тоді коштувала 20 доларів, середню зарплату для пересічного... Починаючи так з року 1995-1996 ніяких не було бензину я не пам’ятаю... ціна росла, а на що вона не росла, але, щоб так як в перші роки молодої неньки, то не пам’ятаю... Нагадаєте?! Ну і заодно нагадайте ціни на газ при ній, щоб можна було помріяти... Хоча, я є винятком, у мене температура в будинку комфортна +20, що з дешевим газом, що з дорогим!
Qwerty написав:Как ни странно идут покупать. 3 человека купили бакс пока стоял у кассы минут 10.
Ленивые, видимо. Или просто не в курсе, что в другом банке можно по 27,94 - 27,95 купить. Интересно, кому-нибудь удалось в предыдущие 2 дня купить в банке Евро по 31,55 - 31,60? А то впечатление, что курсы как бы есть, а Евро хотя бы 1000-2000 как бы нет.[/quote] Вчера брал по 31.55 под дело, на запас думал взять сегодня, рассчитывая, что просядет, но там уже подняли курс, хотя реально евро просел. Где ло[/quote] а що, думаєте що після вихідних $ продовжить падати?
Fedor написав: Я помню как во времена ее премьерства она снижала цены на бензин. Результат был - но не было бензина.
Чушь даже не собачья,а что-то позабористее,а может это батя ваш в бытность передачи престола от Кучмы делал административно за 95-й 2.90 перед выборами 2004-го??? Память как у суслика? но в итоге пропал весь бензин,вернее он был,но продавали его по 3.50- 4грн.,а на стеле красовалось б\н ,подъезжаешь и берёшь сколько надо,только дороже и как сторгуешься. А в 2009-м вона взяла и подняла акцизы на бензин и дт,в это время провалилась цена на нефть,а она такая плохая,взвинтила акцизы для наполнения бюджета,почему-то мудрые премьеры потом не снижали акцизы и такие противные газовые договора не разрывали,а до сих пор катаются на договоре транзита,который кстати скоро закончится,ещё одна зрада заберёт из бюджета минимум 2 ярда баксов и возможность покупать "европейский газ"))) Капець,так это она виновата во всех бедах Украины,ребятки,вы петросяны щири и настоящие,может таким макаром поможете найти убийцу Кенеди,американцам очень нужно,это их долгие годы мучает)))
По теме,боковик нарисовывается,чувствую виновник этого "торжества" Минфин,который просто и незатейливо взял очень дешёвые деньги в миру и поливает МБ,дабы подпитать профицитный и реалистичный бюджет,но такой слон очень крупный для нашего реформированного и прокаченного межбанка,вот и приходится НБУ пылесосить излишки,пойди напрямую Минфин в НБУ,нарисуется некислая эмиссия,МВФ наверняка против такого финта ушами,а так самый настоящий рынок. Украл выпил в тюрьму,а для государства это звучит иначе:взял под космический процент деньги,проел\продеребанил,дефолт. А пока 27.90,пый гуляй покы ще молодый,пый гуляй на проблемы забый(с).
Судячи по такій масованій атаці на Юлю, яка всього навсього є головою невеличкої фракції у ВР реально не має на нинішній час жодного відношення до розпилу бюджету, бо хто ж їй дасть, то рейтинг її дійсно зашкалює і шанси стати президентом огромаднєйші... Якщо ні, то чого тоді оця вся писанина?! Думаю це вже всі зрозуміли і йдуть прості торги... Одним, щоб дали втікти, іншим дали можливість залишити якусь частину на краденого, іншим десь примоститися поруч з коритом... Нічого нового не має в нашому королівстві.