Qwerty
Вы ход дискуссии не отследили - начиналась она с посыла "ЮВТ - лучший премьер", а не "ЮВТ - худший премьер".
Так что с обвинениями в "предвыборной агитации" вы круто промахнулись. Или же кинули камень в свой огород
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 лис, 2018 13:52
Qwerty
Вы ход дискуссии не отследили - начиналась она с посыла "ЮВТ - лучший премьер", а не "ЮВТ - худший премьер".
Так что с обвинениями в "предвыборной агитации" вы круто промахнулись. Или же кинули камень в свой огород
Додано: Суб 17 лис, 2018 14:14
Теж згоден, що ніяких в 20 чи 50 разів не має... Як можна цифрами виміряти термін «назавжди»?! Та ніяк. Ми назавжди відстали від них.
Додано: Суб 17 лис, 2018 14:24
Re: Валютный рынок в контексте
С понедельника вверх?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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