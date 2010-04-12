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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 лис, 2018 15:28
Vint написав: Qwerty написав: zРадио написав:Qwerty
Вы ход дискуссии не отследили - начиналась она с посыла "ЮВТ - лучший премьер", а не "ЮВТ - худший премьер".
Так что с обвинениями в "предвыборной агитации" вы круто промахнулись. Или же кинули камень в свой огород
Ви тут цілі опуси понаписували, а камінь в мій город?! Чи щось не по вашому написав?! Чи вас хтось озадачив так детально і однобоко розкрити суть питання?! Мене більше турбує, по ряду особистих причин, хто буде президентом Франції... Особливо перечитуючи ваші опуси... І повністю згоден з ДС, що ви клон одного...(далі у ДС).
Это не форум для агитации. Да ещё и за человека, который против рыночной экономики.
А що не так з Макроном?!
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Qwerty
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Додано: Суб 17 лис, 2018 15:39
zРадио написав: Qwerty написав:
І повністю згоден з ДС, що ви клон одного...(далі у ДС).
Вас даже здесь подводит невнимательность - мы с ДС поржали с местной "ванги" скорой кончины доллара, создавшей клон своей учетки.
Что касается "опусов против ЮВТ" - один из пользователей написал развернутый пост о якобы блистательных результатах ее премьерства. Я дал такой же развернутый пост со своими контр-аргументами. Нельзя было?
В этом вся суть поклонников Тимошенко...
Я не прихильник Тимошенко, так як і не прихильник всіх інших політиків, тому що багатьох з них знаю особисто, але я й не прихильник тих, хто з різних причин пише нісенітниці, тим більше якщо його до цього з його ж слів ніхто не зобов’язував. І замість каменів на мою адресу, відповідь на просте питання, хто був ініціатором розторгнення договорів з ціною газу по 50 доларів?! Ну і сліпим не потрібно бути, всі чудово розуміють, що якщо не буде чогось екстраординарного, то саме її буде обрано, так само якщо б були чесні минулі вибори без всяких Манафортів! Більшість селян проголосують за неї.
Ну, і ще раз акцентую увагу, що особисто мені і моїм близьким жоден кандидат нічого хорошого не зробить, так само як ніякий кандидат не змінить 85 відсотків населення країни, якому не потрібні ніякі рішучі реформи... Того, хто реально захоче їх зробити, реально посадять на палю...
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Додано: Суб 17 лис, 2018 15:42
Долярчик написав: Долярчик написав: freeze написав:
Партнеры-ФОПы убегают в тень, закрываются в налоговой и в тень, говорят невыгодно.
... а як саме/яким чином вони "втікаю в тінь", якщо зараз штрафи, як шия у жирафи"???!!!
.... прикро, що такі цікаві питання залишаються без відповіді
Запитайте у зрадіо... Він все знає, його все цікавить і в нього є детальні контраргументи...
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Додано: Суб 17 лис, 2018 16:35
Qwerty написав: Vint написав: Qwerty написав:
Ви тут цілі опуси понаписували, а камінь в мій город?! Чи щось не по вашому написав?! Чи вас хтось озадачив так детально і однобоко розкрити суть питання?! Мене більше турбує, по ряду особистих причин, хто буде президентом Франції... Особливо перечитуючи ваші опуси... І повністю згоден з ДС, що ви клон одного...(далі у ДС).
Это не форум для агитации. Да ещё и за человека, который против рыночной экономики.
А що не так з Макроном?!
Стрелочник?
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Додано: Суб 17 лис, 2018 16:43
Qwerty написав: budivelnik написав: Vitl написав:
Америка то реально в опе, но мы это не можем адекватно понять. т к не замечаем разницу уровня жизни между 20 или 50 раз.
Між нами з США різниці в 20-50 разів по жодному параметру- не має
Максимум - 2-3 рази в середньому (інтегральному) , до 10 разів в якихось окремих піках ( можливо медицина, та й то не факт...)
При цьому є речі які в нас в 10 разів краще ніж в США - та сама закредитованість населення , в США на особу - 20000 доларів кредитів в середньому , у нас десь коло 1000 на особу
Теж згоден, що ніяких в 20 чи 50 разів не має... Як можна цифрами виміряти термін «назавжди»?! Та ніяк. Ми назавжди відстали від них.
Термін назавжди - легко вимірюється
Назавжди для людини це приблизно 50 років....Тому що за 50 років проходитьвсе її свідомо/продуктивне життя.
При цьому, я категорично не погоджуюсь з тим що в нас все так погано і що ми не в стані догнати США
Є тільки кілька уточнень
Станом на сьогодні ми живемо краще ніж жили США в 1980 році....
Той стан який сьогодні в США - ми доженемо років через 15....
За цей час розрив між нами і США може як збільшитись так і зменшитись... - і все тому , що Ви як причетний до с/г знаєте - урожайність тим легше збільшувати чим вона гірша.
Тобто від нуля до 30 ц/га озимих - раз плюнути
А від 30 до 60 ц/га - тих самих +30ц - плювати і плювати...
Тому США буудуть тормозитись у розвитку , ми розганятись....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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Додано: Суб 17 лис, 2018 17:00
Qwerty
Юля тупая как пробка, какой из нее президент?
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Додано: Суб 17 лис, 2018 17:11
дел
Востаннє редагувалось prodigy
в Суб 17 лис, 2018 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 17:15
Captain Obvious написав:
С понедельника вверх?
на 3 коп.
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Додано: Суб 17 лис, 2018 17:20
budivelnik написав:
Той стан який сьогодні в США - ми доженемо років через 15....
.... нам би хоч Польщу навздогнати...... - а тут США....
- був років 15 тому в Польщі у Варшаві(і за її межами) ..... - так по пам'яті, ЩО ми НЕ навздогнали:
1) - електронні квитки в автобусах!
2) - на зупинках електронне табло, де вказано ТОЧНИЙ час прибуття, а також де і куди ним можна доїхати!
3) - біо-туалети на всіх(чи майже на всіх) зупинках! - БЕЗКОШТОВНІ і ЧИСТІ! (всюди посипано тим порошочком "запах полуниці")!!!
... ще щось згадаю, то допишу...
... і то було ще 15р. тому!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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