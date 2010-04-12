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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6795679667976798>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 15:28

  Vint написав:
  Qwerty написав:
  zРадио написав:Qwerty

Вы ход дискуссии не отследили - начиналась она с посыла "ЮВТ - лучший премьер", а не "ЮВТ - худший премьер".

Так что с обвинениями в "предвыборной агитации" вы круто промахнулись. Или же кинули камень в свой огород

Ви тут цілі опуси понаписували, а камінь в мій город?! Чи щось не по вашому написав?! Чи вас хтось озадачив так детально і однобоко розкрити суть питання?! Мене більше турбує, по ряду особистих причин, хто буде президентом Франції... Особливо перечитуючи ваші опуси... І повністю згоден з ДС, що ви клон одного...(далі у ДС).

Это не форум для агитации. Да ещё и за человека, который против рыночной экономики.

А що не так з Макроном?!
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 15:42

  Долярчик написав:
  Долярчик написав:
  freeze написав:Партнеры-ФОПы убегают в тень, закрываются в налоговой и в тень, говорят невыгодно.

... а як саме/яким чином вони "втікаю в тінь", якщо зараз штрафи, як шия у жирафи"???!!!

.... прикро, що такі цікаві питання залишаються без відповіді :roll:

Запитайте у зрадіо... Він все знає, його все цікавить і в нього є детальні контраргументи...
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 16:35

  Qwerty написав:
  Vint написав:
  Qwerty написав:Ви тут цілі опуси понаписували, а камінь в мій город?! Чи щось не по вашому написав?! Чи вас хтось озадачив так детально і однобоко розкрити суть питання?! Мене більше турбує, по ряду особистих причин, хто буде президентом Франції... Особливо перечитуючи ваші опуси... І повністю згоден з ДС, що ви клон одного...(далі у ДС).

Это не форум для агитации. Да ещё и за человека, который против рыночной экономики.

А що не так з Макроном?!

Стрелочник?
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 16:43

  Qwerty написав:
  budivelnik написав:
  Vitl написав:Америка то реально в опе, но мы это не можем адекватно понять. т к не замечаем разницу уровня жизни между 20 или 50 раз.
Між нами з США різниці в 20-50 разів по жодному параметру- не має
Максимум - 2-3 рази в середньому (інтегральному) , до 10 разів в якихось окремих піках ( можливо медицина, та й то не факт...)
При цьому є речі які в нас в 10 разів краще ніж в США - та сама закредитованість населення , в США на особу - 20000 доларів кредитів в середньому , у нас десь коло 1000 на особу
Теж згоден, що ніяких в 20 чи 50 разів не має... Як можна цифрами виміряти термін «назавжди»?! Та ніяк. Ми назавжди відстали від них.
Термін назавжди - легко вимірюється
Назавжди для людини це приблизно 50 років....Тому що за 50 років проходитьвсе її свідомо/продуктивне життя.
При цьому, я категорично не погоджуюсь з тим що в нас все так погано і що ми не в стані догнати США
Є тільки кілька уточнень
Станом на сьогодні ми живемо краще ніж жили США в 1980 році....
Той стан який сьогодні в США - ми доженемо років через 15....
За цей час розрив між нами і США може як збільшитись так і зменшитись... - і все тому , що Ви як причетний до с/г знаєте - урожайність тим легше збільшувати чим вона гірша.
Тобто від нуля до 30 ц/га озимих - раз плюнути
А від 30 до 60 ц/га - тих самих +30ц - плювати і плювати...
Тому США буудуть тормозитись у розвитку , ми розганятись....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 16:57

  jump написав:Згідно з попередніми підрахунками, вартість будівництва четвертої лінії метро Києва - від 2,5 до 3 млрд доларів.
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/16/642725/

Всі причетні вже гаряче потирають руки...Уявляєте, скільки можна сп...здіть....


1. Ветка недвижимости в другом месте.

2. Форум рынка газа также не здесь.

3. Предвыборная агитация на валютной ветке не приветствуется.

Полагаю, эти три предложения несложно запомнить. Чтоб потом не скулить и не жаловаться на притеснения. :mrgreen:

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:00

Qwerty

Юля тупая как пробка, какой из нее президент?
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 17:15

  Captain Obvious написав:С понедельника вверх?

на 3 коп.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:06

  prodigy написав:
  Captain Obvious написав:С понедельника вверх?

на 3 коп.



Возможно, со второй половины понедельника. Уплатят налоги и с чистой совестью, чистыми руками, горячим сердцем и холодным мозгом вверх. Без фанатизма.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:10

  Qwerty написав:
  zРадио написав:Qwerty

Вы ход дискуссии не отследили - начиналась она с посыла "ЮВТ - лучший премьер", а не "ЮВТ - худший премьер".

Так что с обвинениями в "предвыборной агитации" вы круто промахнулись. Или же кинули камень в свой огород

Ви тут цілі опуси понаписували, а камінь в мій город?! Чи щось не по вашому написав?! Чи вас хтось озадачив так детально і однобоко розкрити суть питання?! Мене більше турбує, по ряду особистих причин, хто буде президентом Франції... Особливо перечитуючи ваші опуси... І повністю згоден з ДС, що ви клон одного...(далі у ДС).


zРадио - не клон. Надо быть внимательнее. Увлечение непрофильными темами вредит. Вернитесь к валюте и тотчас заметите покращення. :D

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:43

  дядя Caша написав:
  prodigy написав:
  Captain Obvious написав:С понедельника вверх?

на 3 коп.



Возможно, со второй половины понедельника. Уплатят налоги и с чистой совестью, чистыми руками, горячим сердцем и холодным мозгом вверх. Без фанатизма.

US


:!: :wink:
Как-то в последнее время все ходит против "правил" рынка. Эврик должен падать - подрастает... Расчеты по платежам 19-го и низкий межбанк - не мешают налику показывать легкий бычий тренд :oops: .
Потихоньку становится интереснее...
До Рождества еще больше месяца, однако движуха начинает пробуждаться. :D
Пора копить на праздники, а при таких "сумашедших" вилках решили стартануть пораньше... :oops:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 17 лис, 2018 18:56, всього редагувалось 1 раз.
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