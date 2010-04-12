|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 лис, 2018 15:28
Vint написав: Qwerty написав: zРадио написав:Qwerty
Вы ход дискуссии не отследили - начиналась она с посыла "ЮВТ - лучший премьер", а не "ЮВТ - худший премьер".
Так что с обвинениями в "предвыборной агитации" вы круто промахнулись. Или же кинули камень в свой огород
Ви тут цілі опуси понаписували, а камінь в мій город?! Чи щось не по вашому написав?! Чи вас хтось озадачив так детально і однобоко розкрити суть питання?! Мене більше турбує, по ряду особистих причин, хто буде президентом Франції... Особливо перечитуючи ваші опуси... І повністю згоден з ДС, що ви клон одного...(далі у ДС).
Это не форум для агитации. Да ещё и за человека, который против рыночной экономики.
А що не так з Макроном?!
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 1822
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 303 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лис, 2018 15:42
Долярчик написав: Долярчик написав: freeze написав:
Партнеры-ФОПы убегают в тень, закрываются в налоговой и в тень, говорят невыгодно.
... а як саме/яким чином вони "втікаю в тінь", якщо зараз штрафи, як шия у жирафи"???!!!
.... прикро, що такі цікаві питання залишаються без відповіді
Запитайте у зрадіо... Він все знає, його все цікавить і в нього є детальні контраргументи...
-
Qwerty
-
-
- Повідомлень: 1822
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 236 раз.
- Подякували: 303 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лис, 2018 16:35
Qwerty написав: Vint написав: Qwerty написав:
Ви тут цілі опуси понаписували, а камінь в мій город?! Чи щось не по вашому написав?! Чи вас хтось озадачив так детально і однобоко розкрити суть питання?! Мене більше турбує, по ряду особистих причин, хто буде президентом Франції... Особливо перечитуючи ваші опуси... І повністю згоден з ДС, що ви клон одного...(далі у ДС).
Это не форум для агитации. Да ещё и за человека, который против рыночной экономики.
А що не так з Макроном?!
Стрелочник?
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 911
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лис, 2018 16:43
Qwerty написав: budivelnik написав: Vitl написав:
Америка то реально в опе, но мы это не можем адекватно понять. т к не замечаем разницу уровня жизни между 20 или 50 раз.
Між нами з США різниці в 20-50 разів по жодному параметру- не має
Максимум - 2-3 рази в середньому (інтегральному) , до 10 разів в якихось окремих піках ( можливо медицина, та й то не факт...)
При цьому є речі які в нас в 10 разів краще ніж в США - та сама закредитованість населення , в США на особу - 20000 доларів кредитів в середньому , у нас десь коло 1000 на особу
Теж згоден, що ніяких в 20 чи 50 разів не має... Як можна цифрами виміряти термін «назавжди»?! Та ніяк. Ми назавжди відстали від них.
Термін назавжди - легко вимірюється
Назавжди для людини це приблизно 50 років....Тому що за 50 років проходитьвсе її свідомо/продуктивне життя.
При цьому, я категорично не погоджуюсь з тим що в нас все так погано і що ми не в стані догнати США
Є тільки кілька уточнень
Станом на сьогодні ми живемо краще ніж жили США в 1980 році....
Той стан який сьогодні в США - ми доженемо років через 15....
За цей час розрив між нами і США може як збільшитись так і зменшитись... - і все тому , що Ви як причетний до с/г знаєте - урожайність тим легше збільшувати чим вона гірша.
Тобто від нуля до 30 ц/га озимих - раз плюнути
А від 30 до 60 ц/га - тих самих +30ц - плювати і плювати...
Тому США буудуть тормозитись у розвитку , ми розганятись....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 19764
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 1920 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лис, 2018 17:00
Qwerty
Юля тупая как пробка, какой из нее президент?
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4273
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 1925 раз.
- Подякували: 1178 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 17 лис, 2018 17:15
Captain Obvious написав:
С понедельника вверх?
на 3 коп.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4273
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 1925 раз.
- Подякували: 1178 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 17 лис, 2018 18:43
дядя Caша написав:
Возможно, со второй половины понедельника. Уплатят налоги и с чистой совестью, чистыми руками, горячим сердцем и холодным мозгом вверх. Без фанатизма.
prodigy написав: Captain Obvious написав:
С понедельника вверх?
на 3 коп.
US
Как-то в последнее время все ходит против "правил" рынка. Эврик должен падать - подрастает... Расчеты по платежам 19-го и низкий межбанк - не мешают налику показывать легкий бычий тренд
.
Потихоньку становится интереснее...
До Рождества еще больше месяца, однако движуха начинает пробуждаться.
Пора копить на праздники, а при таких "сумашедших" вилках решили стартануть пораньше...
Востаннє редагувалось дарий
в Суб 17 лис, 2018 18:56, всього редагувалось 1 раз.
-
дарий
-
-
- Повідомлень: 735
- З нами з: 21.01.17
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|13640
|1551718
|
Суб 17 лис, 2018 18:49
чик
|
|6484
|1371636
|
|
|159
|247018
|
|