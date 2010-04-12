Додано: Суб 17 лис, 2018 16:43

Qwerty написав: budivelnik написав: Vitl написав: Америка то реально в опе, но мы это не можем адекватно понять. т к не замечаем разницу уровня жизни между 20 или 50 раз. Америка то реально в опе, но мы это не можем адекватно понять. т к не замечаем разницу уровня жизни между 20 или 50 раз. Між нами з США різниці в 20-50 разів по жодному параметру- не має

Максимум - 2-3 рази в середньому (інтегральному) , до 10 разів в якихось окремих піках ( можливо медицина, та й то не факт...)

При цьому є речі які в нас в 10 разів краще ніж в США - та сама закредитованість населення , в США на особу - 20000 доларів кредитів в середньому , у нас десь коло 1000 на особу Між нами з США різниці в 20-50 разів по жодному параметру- не маєМаксимум - 2-3 рази в середньому (інтегральному) , до 10 разів в якихось окремих піках ( можливо медицина, та й то не факт...)При цьому є речі які в нас в 10 разів краще ніж в США - та сама закредитованість населення , в США на особу - 20000 доларів кредитів в середньому , у нас десь коло 1000 на особу Теж згоден, що ніяких в 20 чи 50 разів не має... Як можна цифрами виміряти термін «назавжди»?! Та ніяк. Ми назавжди відстали від них. Теж згоден, що ніяких в 20 чи 50 разів не має... Як можна цифрами виміряти термін «назавжди»?! Та ніяк. Ми назавжди відстали від них.

Термін назавжди - легко вимірюєтьсяНазавжди для людини це приблизно 50 років....Тому що за 50 років проходитьвсе її свідомо/продуктивне життя.При цьому, я категорично не погоджуюсь з тим що в нас все так погано і що ми не в стані догнати СШАЄ тільки кілька уточненьСтаном на сьогодні ми живемо краще ніж жили США в 1980 році....Той стан який сьогодні в США - ми доженемо років через 15....За цей час розрив між нами і США може як збільшитись так і зменшитись... - і все тому , що Ви як причетний до с/г знаєте - урожайність тим легше збільшувати чим вона гірша.Тобто від нуля до 30 ц/га озимих - раз плюнутиА від 30 до 60 ц/га - тих самих +30ц - плювати і плювати...Тому США буудуть тормозитись у розвитку , ми розганятись....