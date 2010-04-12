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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6795679667976798

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 933
1. Нет сбережений в валюте
10%
93
2. до 20%
5%
48
3. от 20% до 50%
7%
68
4. от 50% до 75%
14%
129
5. более 75%
64%
595
Всього голосів : 933
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 18:54

  Qwerty написав:Судячи по такій масованій атаці на Юлю, яка всього навсього є головою невеличкої фракції у ВР реально не має на нинішній час жодного відношення до розпилу бюджету, бо хто ж їй дасть, то рейтинг її дійсно зашкалює і шанси стати президентом огромаднєйші... Якщо ні, то чого тоді оця вся писанина?! Думаю це вже всі зрозуміли і йдуть прості торги... Одним, щоб дали втікти, іншим дали можливість залишити якусь частину на краденого, іншим десь примоститися поруч з коритом... Нічого нового не має в нашому королівстві.

Стране безумно повезло, что Тимошенко не имеет доступа к распилу бюджета. Бо в противном случае мне даже представить страшно ту глубину пи$деца, в который провалилась бы страна, если бы ее допустить хоть к копейке наших с вами денег.
Истерика Кверти за багиню только подтверждает суть и качество ее электората.
И, кстати, Тимоху мы тут вспомнили только вскользь, как элемент декора тех времен, это вы услышали имя и взвились.
p_vovk74
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  #<1 ... 6795679667976798
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