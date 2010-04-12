Qwerty написав:Судячи по такій масованій атаці на Юлю, яка всього навсього є головою невеличкої фракції у ВР реально не має на нинішній час жодного відношення до розпилу бюджету, бо хто ж їй дасть, то рейтинг її дійсно зашкалює і шанси стати президентом огромаднєйші... Якщо ні, то чого тоді оця вся писанина?! Думаю це вже всі зрозуміли і йдуть прості торги... Одним, щоб дали втікти, іншим дали можливість залишити якусь частину на краденого, іншим десь примоститися поруч з коритом... Нічого нового не має в нашому королівстві.
Стране безумно повезло, что Тимошенко не имеет доступа к распилу бюджета. Бо в противном случае мне даже представить страшно ту глубину пи$деца, в который провалилась бы страна, если бы ее допустить хоть к копейке наших с вами денег.
Истерика Кверти за багиню только подтверждает суть и качество ее электората.
И, кстати, Тимоху мы тут вспомнили только вскользь, как элемент декора тех времен, это вы услышали имя и взвились.